La Guardia Civil registra la Diputación de Cádiz en una trama de blanqueo de capitales de un empresario de El Puerto fundador del festival Puro Latino

Un operativo de la Guardia Civil, dependiente de la Comandancia de Sevilla, realiza registros en el área de Diputación de Cádiz de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, diputado provincial de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico y vicepresidente cuarto de la Institución Provincial. El operativo comenzó a primera hora de la mañana de este miércoles en El Puerto de Santa María en las oficinas y negocios de un conocido empresario de la ciudad, Pascual Llopis, que cuenta en el municipio con negocios hosteleros muy conocidos, como la discoteca Banana, y organiza eventos de grandes conciertos o festivales, entre otros es fundador de Puro Latino. El empresario está siendo investigado en una presunta trama de blanqueo de capitales, según informan fuentes de la investigación judicial, que está bajo secreto de sumario.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno provincial de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

Asimismo, ha asegurado que en todo momento el personal que desarrolla su trabajo en dicha sede ha prestado su "máxima colaboración", así como la Institución, facilitando el acceso a toda la información del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que han solicitado.

Contratos de patrocinio

El alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial del Área de Planificación Estratégica de Diputación, Germán Beardo, ha señalado que la Guardia Civil no ha realizado "ningún registro" en su despacho de la Institución Provincial, sino que han requerido información sobre cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos de un empresario promotor de esos eventos que se les ha facilitado.

En un nota, Beardo ha explicado que los agentes de la Guardia Civil han solicitado cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario --del que supuestamente han registrado su oficinas también-- sobre conciertos en diversas localidades la provincia de los cuales era promotor. Además, ha indicado que los agentes se han personado en otras administraciones con las que los empresarios han tenido contratos públicos.

"No ha habido ningún registro en mi despacho del Área de Planificación Estratégica en Diputación", ha asegurado Beardo, que ha añadido que "sin ser requerido" se he personado en el Edificio Roma "para apoyar las actuaciones y apoyar al personal técnico, abandonando el área porque no era necesaria mi presencia", ya que "el personal técnico de la Diputación ha facilitado toda la información requerida en máxima colaboración".

Asimismo, ha lamentado "el uso político y torticero de una operación de investigación sobre la que no existe información oficial de un empresario local en la que nada tengo que ver".

Explicaciones por el Puro Latino Festival

El grupo político de Por Andalucía ha pedido explicaciones a la Junta de Andalucía para que "revise todos los patrocinios opacos" concedidos por el ejecutivo autonómico al Puro Latino Festival, tras producirse varios registros por parte de la Guardia Civil a un empresario vinculado con este "evento patrocinado por la Administración andaluza".

En una nota remitida por la coalición, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha pedido conocer "cuánto dinero público destina la Junta a patrocinios, con qué criterios se conceden y qué controles existen para fiscalizar el uso de esos fondos".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su "enorme preocupación" ante los registros que está llevando a cabo la Guardia Civil "tanto en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como en la propia sede de la Diputación Provincial de Cádiz" y ha asegurado que están "expectantes y con incredulidad ante la información, todavía escasa, que llega de esta actuación". No obstante, ha pedido responsabilidades al PP, del que ha criticado "su doble moral".

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"Esta es ya la segunda sede, la segunda Diputación Provincial de Juanma Moreno, que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales", ha manifestado en una nota Ruiz Boix, que ha señalado "directamente a la cúpula del gobierno provincial, ya que "parece que el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, puede ser uno de los afectados".