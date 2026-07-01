La Junta de Andalucía da una salida provisional al vacío de la Intervención general y nombra al funcionario de mayor antigüedad

La Junta de Andalucía ha dado una solución provisional al vacío generado en su Intervención General, el máximo órgano de fiscalización, tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa, actualmente imputado en el caso Leire Díez por su pasado como alto cargo en la SEPI. El Gobierno andaluz, tras varios días buscando alternativas, ha aprobado un nombramiento en funciones dentro del propio cuerpo (el jefe con más antigüedad) a la espera de un nombramiento definitivo una vez que se haya constituido el nuevo gobierno.

La dimisión de Miguel Ángel Figueroa, a petición propia, se hizo pública hace prácticamente tres semanas, el pasado 8 de mayo. Desde entonces, este cuerpo de funcionarios que ha sufrido varios vaivenes desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, ha permanecido en una situación de ‘vacío’ ante las dificultades del Gobierno andaluz para encontrar un sustituto con un perfil adecuado, sin una trayectoria que pudiera aparecer vinculada a alguna polémica (como ha sido el caso de Figueroa) y que aceptase el cargo.

La opción final ha sido acogerse a la normativa autonómica y nombrar un sustituto provisional en función de la antigüedad. Se han barajado varias opciones y, finalmente, los servicios jurídicos han determinado a quien correspondía aceptar la responsabilidad. En cualquier caso su nombramiento, a través de una resolución, es provisional, según subraya el Gobierno andaluz.