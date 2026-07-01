La Junta de Andalucía saca a subasta 67 locales, garajes y suelos industriales valorados en 3 millones de euros

37 parcelas de uso industrial, 20 garajes y 10 locales comerciales. La Junta de Andalucía, a través de la agencia AVRA, ha iniciado una nueva subasta de bienes sin uso en una operación que está valorada en tres millones de euros. Esta convocatoria, que aprovecha bienes del patrimonio público andaluz que hasta ahora no habían podido enajenarse, estará abierta hasta el próximo 18 de septiembre. Los bienes están repartidos por tres provincias andaluzas: Jaén, Sevilla y Almería.

La nueva subasta impulsada por AVRA suma 67 nuevos bienes inmuebles en venta valorados en 3 millones de euros. De estos, prácticamente la mitad (37) están catalogados como suelos industriales y están valorados en 1,6 millones de euros. Le siguen una decena de locales comerciales valorados en 1,2 millones de euros y una veintena de garajes que salen a la venta por un importe de 254.735 euros.

Los bienes que se subastan por provincias

Por provincias, Jaén concentra el mayor volumen de bienes que salen a subasta. Concretamente, 48 valorados en 2,4 millones de euros. Entre ellos, hay 33 suelos industriales, ocho locales y siete garajes.

Le sigue la provincia de Sevilla con un total de 15 garajes y locales comerciales que están valorados en torno a los 400.000 euros. Y, por último, Almería con 182.326 euros repartidos entre cuatro parcelas de uso industrial.

Una subasta permanente

La agencia pública AVRA mantiene abierto desde el pasado mes de julio una convocatoria de subasta permanente con más de 200 solares, locales o garajes que se han quedado desiertos y que están ya a disposición de los compradores sin un plazo final determinado.

Asimismo, el pasado mes de julio la agencia pública AVRA ofertó 287 solares de uso residencial o industrial, garajes o locales repartidos por toda Andalucía con la previsión de ingresar más de 22 millones de euros y favorecer la construcción de 257 viviendas y decenas de proyectos empresariales. Sin embargo, el resultado de la convocatoria fue limitado: se adjudicaron 45 inmuebles que sumaron unos ingresos de 6,7 millones de euros. El resto se quedaron sin comprador.