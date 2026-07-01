La Junta de Andalucía subirá el sueldo en la nómina de julio a unos 40.000 funcionarios: arranca el nuevo complemento por carrera horizontal

La Junta de Andalucía ha culminado el proceso extraordinario de encuadre de unos 45.000 funcionarios de la Administración General, el primer paso para aplicar el nuevo complemento salarial de carrera horizontal en función de la antigüedad y la categoría de los trabajadores públicos. Así, una vez asignada una clasificación a cada profesional, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública aplicará el complemento salarial asignado a cada uno en las nóminas del mes de julio. Las cuantías, que se calculan con carácter retroactivo desde el 1 de enero, oscilan entre los 310 y los 2.613 euros anuales.

La Junta de Andalucía inició el pasado 27 de mayo a través de una resolución el proceso de encuadre. A partir de ese momento los 45.000 funcionarios de la Administración General debían solicitar su asignación a alguna de los seis tramos existentes en función de su plaza y de su antigüedad. Una vez revisados los expedientes, la Consejería ya ha notificado qué solicitudes serían rechazadas y ha fijado una categoría para cada funcionario. Con esta base, el compromiso del Gobierno andaluz, confirmado a este periódico por la Consejería, es abonar las cuantías correspondientes en la nómina del mes de julio.

La carrera horizontal es el primer gran compromiso ejecutado de los acuerdos firmados entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los sindicatos el pasado mes de diciembre. Este pacto, tildado como "histórico" por el Gobierno autonómico supone la primera subida salarial de los últimos años con el objetivo de acercar sus retribuciones a la media nacional. Queda como siguiente hito la evaluación del desempeño y, como parte de otra negociación, la regulación del teletrabajo.

Firma del acuerdo entre el presidente de la Junta de Andalucía y los sindicatos / El correo

Dividido en seis tramos

El decreto marca una división de seis tramos. Cada uno de ellos conlleva un complemento retributivo mensual que oscila, según su categoría, entre 310,46 y 2.613,60 euros anuales y que se mantendrá al subir de tramo sumándose al nuevo. Así, este plazo permitirá que cada funcionario pueda solicitar adscribirse a unos de los tramos en función del tiempo que llevan trabajando en la administración pública.

Para los tramos I y II se exigen tres años de servicios prestados en un grupo, cuatro años para los tramos III y IV, cinco años para el tramo V y 6 años para el tramo VI. En función del cuerpo, la cuantía del complemento de carrera acordado para los funcionarios en el tramo I oscila entre los 310,46 euros anuales del grupo E y los 1.306,8 euros del grupo A1. En el tramo más alto, el complemento oscila entre los 620,93 euros anuales en el grupo E y los 2.613,60 euros en el grupo A1.

Este complemento se consolida una vez alcanzado aunque se pase a un siguiente tramo. De esta forma cuando se pase de nivel se cobrará el complemento del asignado más el anterior. Con base este modelo de cálculo, los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E, 3.417,86 euros en el C2, 4.290 euros en el C1, 5.148 euros en el grupo B, 6.823,93 euros en el A2 y 10.890 euros anuales en el A1 lo que le permite avanzar en su carrera sin necesidad cambiar de puesto de trabajo.

Los nuevos cobros se aplicarán por fases. De esta forma, los funcionarios que cumplan con los requisitos podrán cobrar en 2026 el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En 2027 ya percibirán el 100% del complemento correspondiente al tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del tramo III y el 60% de la cuantía correspondiente al tramo IV. Y en 2029 ya estarán implementados en su totalidad los complementos de carrera profesional correspondientes a los tramos I al IV.

La puesta en marcha será progresiva. Quienes cumplan con los requisitos podrán cobrar en 2026 el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En 2027 ya percibirán el 100% del tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del III y el 60% de la cuantía del tramo IV. Ya en 2029 estarán implementados los complementos de carrera profesional del tramo I al IV.