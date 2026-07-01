El PP confía en alcanzar un acuerdo con Vox antes de la votación del jueves pero rechaza explicarlo en el Parlamento de Andalucía

"Estamos un día más cerca". El PP andaluz mantiene silencio en torno a las negociaciones que pretenden volver a llevar al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, a San Telmo. Quedan poco más de 24 horas para que el dirigente popular se someta a una nueva votación de investidura y desde el partido insisten en que todavía no hay nada firmado.

"Imagino que cuando termine el Consejo de Gobierno se seguirá dialogando", ha explicado el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Toni Martín. Aunque el dirigente popular ha reconocido desconoce las novedades más recientes, pero ha desgranado, como otros compañeros antes, que trabajan por alcanzar "un acuerdo que satisfaga a los dos grupos y que sea bueno para Andalucía".

Martín ha apuntado que, aunque hay diferencias entre el PP y Vox, también hay cosas en las que ambos coinciden. "En esa intersección es donde estamos construyendo este diálogo", ha puntualizado para señalar que son "dos partidos distintos" pero que ambos esperan "que la comunidad siga avanzando". Así, ha explicado que trabajan en "ir limando y cediendo asperezas" en los temas en los que difieren.

Vox mantiene silencio

En el PP fijan la vista en los presupuestos de Andalucía para 2027, para los que lamentan que van con el tiempo justo. "Ojalá se produzca un resultado positivo para Andalucía", ha confiado Martín. Esto, como él mismo ha recordado daría la "posibilidad de inmediato de elegir un nuevo gobierno", que podría trabajar en las cuentas de la comunidad autónoma. "Lo mejor es seguir dialogando", ha insistido.

En Génova han sido mucho más contundentes con lo que esperan de las que podrían ser las últimas horas de negociaciones en la comunidad autónoma. De hecho, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que "en estos momentos de urgencia nacional" ambos partidos se tienen que entender. "Hay cosas que nos diferencian, pero hay cosas que nos unen", ha insistido.

En Vox mantienen silencio. Pese a la tradición de que todos los grupos convoquen a los medios de comunicación en el Parlamento para ofrecer una rueda de prensa, ni Gavira ni ninguno de los diputados de la formación de extrema derecha se han sometido esta semana a las preguntas de la prensa. Fuentes del partido consultadas por este periódico insisten en que "cuando haya información, se dará".

El PSOE reclama un nuevo debate

En la oposición ningún grupo tiene duda alguna de que ambas formaciones vayan a llegar a un acuerdo antes de la votación de este jueves. "Esto estaba ayer ya cocinado en el momento de la votación", ha asegurado Rafa Sánchez Rufo, de Por Andalucía. Además, todos exigen que resuelva las dudas sobre las medidas que están negociando. "Ayer seguíamos con las mismas dudas", ha lamentado Mari García de Adelante.

Ante la posibilidad de que las formaciones de la derecha alcancen un acuerdo, la portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha reclamado que Moreno vuelva a comparecer en el Parlamento para explicar este acuerdo y que el resto de grupos puedan debatir las medidas. "Queremos conocerlo con detalle y hablar de frente con lo que han pactado", ha defendido la dirigente socialista.

Márquez ha señalado que, si los partidos votan a favor, "siempre es posible el debate cuando se convoca un pleno". Así, ha anunciado que cuando se conozca que hay acuerdo, su grupo pedirá formalmente a la Mesa de la Cámara está posibilidad, que el PP ya ha apuntado que rechazará: "Si nos vamos a la investidura de Susana Díaz en 2015, salió elegida en cuarta votación y que debate solo hubo el primer día".