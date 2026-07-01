Así será el bloqueo atmosférico que pronostica Aemet: Andalucía puede alcanzar los 44 grados en el Valle del Guadalquivir

La aparición de un domo o cúpula de calor no era casual y Aemet ha anunciado en una nota urgente un episodio de calor persistente e intenso de altas temperaturas desde el sábado asociado a esta situación de bloqueo atmosférico, una circunstancia que puede deparar temperaturas de hasta 44 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, aunque es todavía pronto para calificarlo como ola de calor.

¿Qué es un bloqueo atmosférico?

Un bloqueo atmosférico se produce cuando la circulación normal de la atmósfera queda prácticamente arada durante varios días. En la práctica, esto impide la entrada de masas de aire atlánticas más frescas y favorece que el calor se acumule sobre una misma zona. En este caso, la atmósfera actuará como una especie de cúpula sobre la Península, favoreciendo que el aire cálido quede estancado, que no entren masas más frescas y que las temperaturas sigan subiendo con el paso de los días.

El Guadalquivir, entre las zonas más expuestas

A esta situación se sumará una dana al oeste de la Península, que ayudará a empujar hacia el norte una masa de aire seca y muy cálida que ya afecta a Andalucía y a la mitad sur de España. La combinación del bloqueo atmosférico y la dana favorecerá desde el sábado un episodio de temperaturas muy altas y persistentes, con Andalucía y el valle del Guadalquivir entre las zonas más expuestas.

Según la previsión de Aemet, entre el viernes 3 y el sábado 4 se generalizarán los ascensos térmicos ligeros a moderados, aunque podrían ser más acusados en algunos puntos del interior del tercio norte de la península.

En los grandes valles, el calor será todavía más acusado. Aemet no descarta que se supere el umbral de los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, una situación que marcaría el inicio de un episodio de calor especialmente duro en el interior de Andalucía.

Domingo con más calor y máximas por encima de 42 grados

La tendencia ascendente podría continuar el domingo 5, especialmente en el tercio norte peninsular, donde se esperan nuevos ascensos notables.

En el sur peninsular, el episodio mantendrá valores muy elevados. Aemet prevé que se puedan superar los 42 grados en el Guadiana y el Guadalquivir, lo que sitúa a Andalucía entre los territorios con mayor exposición al calor extremo durante el fin de semana.

Hasta 44 grados, aunque con baja probabilidad

A partir del lunes 6 aumenta la incertidumbre, ya que la evolución dependerá en gran medida de la posición final de la dana. Aun así, Aemet contempla que los ascensos térmicos más significativos puedan extenderse a puntos del este, sur y Baleares, aunque en principio sin pasar de moderados.

Con este escenario, en los principales valles fluviales, las máximas se moverían en torno a los 40-42 grados, aunque durante el martes 7 se podrían rozar los 44 grados en puntos del Guadiana y del Guadalquivir, una posibilidad que por ahora Aemet considera de baja probabilidad.

Noches muy cálidas y riesgo de tormentas secas

El episodio no solo estará marcado por las temperaturas máximas. Aemet advierte de que las noches serán muy cálidas en amplias zonas, lo que puede agravar los efectos del calor sobre la población, especialmente en personas vulnerables, al dificultar la recuperación del organismo tras varias jornadas de temperaturas extremas.

La agencia también señala que el nivel de peligro será importante durante las horas centrales del día, sobre todo en actividades al aire libre, y advierte de que el acercamiento de la dana podría favorecer la próxima semana tormentas secas o con muy poca lluvia en zonas montañosas, un escenario que elevaría el riesgo de incendios por la presencia de rayos, viento y vegetación muy seca.

¿Será una ola de calor?

Con la información actual, Aemet considera difícil precisar todavía la extensión espacial y temporal del fenómeno. El organismo no descarta que pueda conformarse una ola de calor a partir del domingo 5, aunque insiste en que existe una incertidumbre moderada.

El escenario más probable apunta a que el miércoles 8 se produzcan descensos térmicos en el centro y norte peninsular, mientras que en el sur podrían continuar localmente los ascensos. En Andalucía, por tanto, el episodio podría mantenerse con valores muy elevados durante varios días, especialmente en el valle del Guadalquivir, una de las zonas tradicionalmente más sensibles a las situaciones de calor extremo.