Arranca la matriculación para más de 500.000 estudiantes en los institutos de Andalucía: fechas clave, seguros y optativas de Bachillerato

Comienza el proceso de matriculación en Andalucía para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. Desde este 1 de julio hasta el próximo día 10, las familias deben oficializar la plaza de sus hijos en aquel instituto donde tenga una plaza asignada para el curso 2026/2027. Se trata de un proceso obligatorio para conservar la plaza adjudicada y puede llevarse a cabo de forma telemática o presencial. Este año, más de 500.000 estudiantes en la comunidad andaluza deberán pasar por este procedimiento para dar comienzo o seguir en su etapa en la ESO o en Bachillerato.

En primer lugar, cabe tener en cuenta que el procedimiento, tal como ya se ha indicado, puede hacerse a través de la Secretaría Virtual de la Junta, con la Cl@ve, el certificado digital, el iANDe y la clave de acceso facilitada por el centro o desde la secretaría del Instituto. En cualquiera de los casos, es de necesario tener a mano, el DNI o NIE, el Libro de familia, una fotografía (depende del centro), documentación sanitaria si existe alguna enfermedad y autorizaciones familiares.

Más allá de oficializar la plaza, los progenitores también tendrán que completar la elección de las materias optativas que cursarán durante el curso, especialmente en el caso de ESO y Bachillerato. Por ejemplo, deberán escoger entre Francés, Tecnología, Digitalización, Música o Cultura Clásica. Cada instituto ofrece unas asignaturas diferentes. En esta misma línea, las familias también deben escoger si los estudiantes harán el itinerario de Religión o el de Atención Educativa.

Durante el proceso de matriculación, también deben atenderse otro tipo de cuestiones que giran en torno a las autorizaciones. Entre ellas: las salidas del centro, el uso de imágenes, las excursiones o las comunicaciones digitales. Asimismo, también será necesario decidir si el menor hará uso del transporte escolar, porque en caso de tener derecho a él, deberá solicitarlo,

Becas y Seguro Escolar

Dos puntos clave durante este proceso es la solicitud de becas y el abono del Seguro Escolar. Para el primero, es importante tener en cuenta que la matrícula no sustituye la solicitud de becas y que para ello, los padres deben presentar aparte la beca general y las ayudas específicas.

En cuanto al Seguro Escolar, una cobertura ampliamente desconocida por las familias y, sin embargo, muy útil para situaciones puntuales, debe abonarse el pago en el momento de la matrícula. Se trata de una prestación pública de la Seguridad Social que ofrece cobertura sanitaria y económica a los estudiantes de entre 3.º de ESO y la universidad en determinados supuestos, como accidentes escolares, enfermedades o situaciones de infortunio familiar. Como curiosidad, en 2023 el 97% de su presupuesto se destinó íntegramente a pagar tratamientos psicológicos y psiquiátricos para jóvenes en clínicas privadas de salud mental.

La cuota es de 2,24€, pero las familias solo tienen que abonar la mitad, 1,12€, el resto lo aporta el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Matrícula en Bachillerato

La matrícula para los alumnos de Bachillerato tiene algunas particularidades. En primer lugar, deberán elegir la modalidad: Ciencias, Humanidades, Artes... Así como las materias de modalidad y las optativas.

En caso de que el alumno, independientemente del curso, no promocione, también deberá matricularse, aunque tenga asignaturas pendientes. Es importante tener en cuenta que, en caso de no llevar a cabo este proceso obligatorio la plaza puede quedar vacante.