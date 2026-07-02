La DGT activa la primera Operación Verano 2026 en Andalucía: fechas, carreteras más conflictivas y claves para viajar

La Dirección General de Tráfico activa este viernes, 3 de julio, la primera gran operación especial del verano en las carreteras de Andalucía. El dispositivo comenzará a las 15:00 horas y se mantendrá en marcha hasta las 24:00 horas del domingo, 5 de julio, un periodo en el que la DGT prevé más de 1,1 millones de desplazamientos en la comunidad andaluza.

Este primer fin de semana de julio marca el arranque de uno de los periodos con mayor movilidad del año. Solo en Andalucía, Tráfico calcula que se superarán los 23,4 millones de movimientos entre el 1 de julio y el 6 de septiembre, coincidiendo con las vacaciones de verano, los desplazamientos a segundas residencias, las escapadas a la costa y los viajes hacia zonas turísticas y de montaña.

Más de 1,1 millones de desplazamientos en Andalucía este fin de semana

La 1ª Operación Especial Verano 2026 arranca a las 15:00 horas del viernes 3 de julio y finalizará a las 24:00 horas del domingo 5 de julio. Durante esos tres días, la DGT prevé 1.110.900 desplazamientos en las carreteras andaluzas, dentro de los 4,8 millones de movimientos previstos en toda España.

El tráfico será especialmente intenso en las salidas de las grandes ciudades, en los accesos a la costa y en las carreteras que conectan con zonas de segunda residencia. En los retornos, las mayores complicaciones se esperan en los accesos a los grandes núcleos urbanos.

Las cuatro fechas clave de la Operación Verano 2026

La DGT ha organizado cuatro grandes dispositivos especiales durante el verano. Estas son las fechas principales que conviene tener en cuenta antes de planificar un viaje:

Primera Operación Especial de verano: del viernes 3 al domingo 5 de julio.

del viernes 3 al domingo 5 de julio. Operación Especial 1 de agosto: del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto.

del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto. Operación Especial 15 de agosto: del viernes 14 al domingo 16 de agosto.

del viernes 14 al domingo 16 de agosto. Operación Retorno del verano: del viernes 28 al lunes 31 de agosto.

En total, la previsión de Tráfico para Andalucía supera los 23,4 millones de movimientos durante el verano: 11,43 millones en julio y 11,98 millones en agosto.

Las carreteras más conflictivas en Andalucía este verano

En Andalucía, las carreteras que previsiblemente soportarán una mayor densidad de tráfico durante la primera Operación Especial Verano 2026 serán tanto vías autonómicas como grandes ejes estatales de entrada, salida y conexión interior. Entre las carreteras andaluzas o de titularidad autonómica destacan la A-357, la A-92 y la A-92M, especialmente relevantes en los desplazamientos hacia Málaga, el interior de la comunidad y las conexiones con zonas turísticas.

A ellas se suman otras vías estatales con tramos de especial intensidad en Andalucía, como la A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4. Estas carreteras concentran buena parte de los movimientos hacia la costa, las segundas residencias, los accesos a grandes ciudades y los principales corredores de largo recorrido.

Todos los tramos, a detalle:

A-357. Conecta el interior de la provincia de Málaga con la capital. Es clave para los desplazamientos hacia zonas del Guadalhorce y accesos a Málaga.

Conecta el interior de la provincia de Málaga con la capital. Es clave para los desplazamientos hacia zonas del Guadalhorce y accesos a Málaga. A-92. Es uno de los grandes ejes interiores de Andalucía, al conectar Sevilla con el oriente andaluz, pasando por provincias como Málaga, Granada y Almería.

Es uno de los grandes ejes interiores de Andalucía, al conectar Sevilla con el oriente andaluz, pasando por provincias como Málaga, Granada y Almería. A-92M. Autovía autonómica de conexión vinculada a la A-92, especialmente relevante en los desplazamientos entre el eje interior andaluz y la provincia de Málaga.

Autovía autonómica de conexión vinculada a la A-92, especialmente relevante en los desplazamientos entre el eje interior andaluz y la provincia de Málaga. A-4. Autovía del Sur. Conecta Madrid con Andalucía y atraviesa puntos clave como Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Autovía del Sur. Conecta Madrid con Andalucía y atraviesa puntos clave como Córdoba, Sevilla y Cádiz. A-44. Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical. Afecta principalmente a los desplazamientos por Jaén y Granada, con conexión hacia la costa granadina.

Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical. Afecta principalmente a los desplazamientos por Jaén y Granada, con conexión hacia la costa granadina. A-45. Autovía de Málaga. Une Córdoba con Málaga y es una de las principales vías de acceso a la Costa del Sol desde el interior.

Autovía de Málaga. Une Córdoba con Málaga y es una de las principales vías de acceso a la Costa del Sol desde el interior. A-49. Autovía Sevilla-Huelva-Portugal. Es fundamental para los desplazamientos entre Sevilla, la provincia de Huelva y el Algarve portugués.

Autovía Sevilla-Huelva-Portugal. Es fundamental para los desplazamientos entre Sevilla, la provincia de Huelva y el Algarve portugués. A-66. Autovía Ruta de la Plata. En Andalucía tiene especial incidencia en los accesos a Sevilla desde el norte.

Autovía Ruta de la Plata. En Andalucía tiene especial incidencia en los accesos a Sevilla desde el norte. A-7. Autovía del Mediterráneo. Recorre el litoral andaluz y concentra mucho tráfico en las provincias costeras, especialmente Málaga, Granada, Almería y Cádiz.

Autovía del Mediterráneo. Recorre el litoral andaluz y concentra mucho tráfico en las provincias costeras, especialmente Málaga, Granada, Almería y Cádiz. AP-4. Autopista Sevilla-Cádiz. Es una vía clave para los desplazamientos entre Sevilla, Jerez, la Bahía de Cádiz y las zonas de playa.

Autopista Sevilla-Cádiz. Es una vía clave para los desplazamientos entre Sevilla, Jerez, la Bahía de Cádiz y las zonas de playa. AP-7. Autopista del Mediterráneo. En Andalucía tiene especial importancia en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

Autopista del Mediterráneo. En Andalucía tiene especial importancia en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. MA-20. Ronda de Málaga. Vía de alta capacidad en el entorno urbano y metropolitano de Málaga, muy sensible a los desplazamientos de entrada y salida de la capital.

Ronda de Málaga. Vía de alta capacidad en el entorno urbano y metropolitano de Málaga, muy sensible a los desplazamientos de entrada y salida de la capital. N-4. Carretera nacional Madrid-Cádiz. Aunque ha perdido protagonismo frente a la A-4 y la AP-4, sigue siendo relevante en determinados tramos andaluces.

A ellas se suma la red secundaria que da acceso a zonas turísticas, áreas de descanso, playas, urbanizaciones y segundas residencias, donde también pueden producirse retenciones puntuales, especialmente en las horas de salida y regreso.

La DGT recomienda revisar el estado del tráfico antes de iniciar el viaje, elegir la ruta más segura y evitar, en la medida de lo posible, las franjas horarias de mayor concentración de vehículos.

Más tráfico por la Operación Paso del Estrecho

El verano también traerá un aumento importante de vehículos con matrícula extranjera en las carreteras españolas y, especialmente, en Andalucía. Buena parte de ese incremento está relacionado con la Operación Paso del Estrecho, que prevé el tránsito de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos por España con destino a los puertos de embarque hacia el norte de África.

La DGT mantiene un dispositivo específico para estos desplazamientos, con vigilancia permanente en los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, sobre todo en los corredores Mediterráneo y Central y en la Vía de la Plata.

En estas rutas se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, el Sistema de Información de Fronteras cuenta con más de 2.400 paneles de mensaje variable y más de 2.000 cámaras para conocer con antelación los tiempos y ritmos de llegada de vehículos a los puertos.

Paso de Portugal: 270.000 vehículos previstos

De forma paralela, también se desarrollará la Operación Paso de Portugal, con un dispositivo específico para intensificar la vigilancia y la información en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos.

La previsión es que unos 270.000 vehículos se desplacen desde Europa hacia Portugal, por lo que la DGT reforzará la seguridad y la fluidez en estos itinerarios.

La baliza V-16, obligatoria este verano

Una de las novedades destacadas de este verano es la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera cuando un vehículo tenga que detenerse.

Desde el 1 de enero, este dispositivo debe utilizarse para alertar al resto de conductores no solo mediante la luz física, sino también a través de avisos virtuales en navegadores, teléfonos móviles y paneles de mensajería variable.

La DGT destaca que la implantación de la V-16 conectada ha multiplicado la información disponible sobre incidencias en carretera. Mientras que en 2025 se registraban unas 8.600 incidencias mensuales en vías interurbanas, actualmente la cifra supera las 69.000 al mes gracias a la transmisión automática de datos en tiempo real.

Cómo consultar el estado de las carreteras antes de viajar

Tráfico recomienda planificar el viaje con antelación y consultar el estado de las carreteras antes de salir. La información en tiempo real estará disponible a través de las redes sociales de la DGT, los boletines informativos de radio y televisión, el teléfono 011 y la página web de Tráfico.

La DGT insiste en la importancia de elegir rutas seguras, descansar antes de conducir, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución en los desplazamientos largos o en carreteras secundarias.

El 018, nuevo teléfono para víctimas de siniestros de tráfico

Otra novedad de este verano es la puesta en marcha del teléfono 018, disponible desde abril para atender a personas que hayan sufrido directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España. El 018 no es un teléfono de emergencias para utilizar en el momento del accidente, sino un recurso de apoyo posterior. También se puede contactar por WhatsApp en el 645 713 823, por correo electrónico en victimastrafico@dgt.es o mediante el formulario disponible en la web de la DGT.

Se trata de un servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación psicológica, social, legal y médica a víctimas, familiares y personas allegadas. Está disponible los 365 días del año, de 8:00 a 21:00 horas, en más de cincuenta idiomas y también es accesible para personas con discapacidad.