Votación
DIRECTO | El Parlamento de Andalucía vota la investidura de Juanma Moreno
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- PP y Vox salvan la prioridad nacional copiando los pactos de otras comunidades y dejan pendiente el Gobierno en Andalucía
- Juanma Moreno señala el 25 de octubre como nueva fecha de elecciones en Andalucía y Vox mantiene su 'no' por ahora
- La Junta de Andalucía subirá el sueldo en la nómina de julio a unos 40.000 funcionarios: arranca el nuevo complemento por carrera horizontal
- Un domo de calor llega a Andalucía: qué es, cómo actuará y a qué provincias afectará este nuevo fenómeno meteorológico
- Así será el bloqueo atmosférico que pronostica Aemet: Andalucía puede alcanzar los 44 grados en el Valle del Guadalquivir
- Imputan al recién dimitido interventor general de la Junta de Andalucía en el caso Leire Díez
- El hachís sorprende a los bañistas en la playa de Zahara de los Atunes: la Guardia Civil incauta 15 fardos
- La Guardia Civil se lleva documentos del Ayuntamiento de Almonte por la zona azul de Matalascañas y los parkings de El Rocío