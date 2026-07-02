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DIRECTO | El Parlamento de Andalucía vota la investidura de Juanma Moreno

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Sigue en directo la votación en la que Juanma Moreno será reelegido como presidente de la Junta de Andalucía después de alcanzar un acuerdo con Vox.

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