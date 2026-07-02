Más de 161.000 inmigrantes se acogen en Andalucía al proceso de regularización extraordinaria, la cuarta cifra más alta de España

Andalucía ha sido la cuarta comunidad con más solicitudes tramitadas de dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno central y que se ha culminado esta misma semana. Concretamente, 161.000 personas de distintas nacionalidades residentes en alguna de las ocho provincias se han acogido a este proceso cuyo alcance ha sobrepasado todas las expectativas y que les permite a acceder a un permiso de residencia y de trabajo en España, con acceso a la Seguridad Social y a la Sanidad.

El proceso, que finalizó el pasado mes de junio, se ha cerrado en Andalucía con 161.557 solicitudes tramitadas según los datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que sitúa a la comunidad como la cuarta en cuanto al alcance de esta regularización extraordinaria sólo por detrás de Cataluña (250.000), Madrid (202.000) y la Comunidad Valencia (167.000). Destacan las provincias de Málaga, Sevilla y Almería como las que han concentrado un mayor volumen de solicitudes. En los casos de Cádiz y Huelva, con un volumen inferior, el Ministerio ha destacado la participación de las entidades colaboradoras.

En total, en España se han presentado 1.174.938 solicitudes de las cuales ya se han tramitando el 55%, un total de 608.000, según los datos adelantados este jueves por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La previsión inicial de este proceso de regularización era que alcanzar en torno al medio millón de personas en toda España, estimación que se ha sobrepasado con creces. De hecho, durante los primeros días del plazo de solicitudes se registraron largas colas en los servicios sociales y consulados para recabar toda la documentación necesaria, entre otras cuestiones, los certificados de vulnerabilidad que expiden los ayuntamientos.

La mayor regularización extraordinaria de inmigrantes

Ésta supone la mayor regularización puesta en marcha en España, duplicando las cifras de la última, que era hasta ahora la más amplia, la impulsada por Zapatero en 2005, con 691.655 solicitudes y 576.506 autorizaciones concedidas (83,4%). Durante los gobiernos de Aznar se desarrollaron dos más: la de 2000, que registró 272.482 solicitudes y 264.153 concesiones (96,9%), con la tasa de aprobación más elevada de todos los procesos; y la de 2001, con 351.269 solicitudes y 239.174 permisos (68,1%).

El proceso llega contra el signo de los tiempos en la Unión Europea, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente.