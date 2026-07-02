La Junta de Andalucía sube por primera vez desde 2017 el precio del aula matinal en los colegios y fija el mismo importe para las escuelas infantiles

El aula matinal de los colegios y de las escuelas infantiles de Andalucía costará 23,91 euros al mes a partir del próximo curso 2026-2027. La Junta de Andalucía ha acordado establecer una misma cuantía para los dos ciclos educativos por este servicio complementario que se ofrece a las familias desde primera hora de la mañana hasta el inicio de las clases para favorecer la conciliación laboral. Este nuevo importe supondrá la primera subida desde 2017 en el caso de los colegios y una nueva actualización tras la aprobada en 2024 para las escuelas infantiles.

Las familias que requieran de este servicio complementario a primera hora de la mañana tendrán que pagar un 36% más en el caso de los centros educativos. El coste por día aumentará en 32 céntimos hasta los 1,82 euros. Si se usa durante todo el mes la subida será de 6,4 euros al pasar de 17,51 a 23,91. En el caso de la Educación Primaria se mantiene la posibilidad de pagar sólo por día usado, de forma que las jornadas en las que no se requiera este servicio diseñado para facilitar la conciliación no se abonará cuantía alguna.

Este mismo importe, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, será también de aplicación para las escuelas infantiles, un servicio que desde este próximo curso es gratuito para todos los menores de 1 a 3 años a través del nuevo modelo pactado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y el sector. Así, el aula matinal pasará a costar también 23,90 euros. En este caso, sin embargo, según subrayan desde el Gobierno autonómico, el precio sólo se podrá abonar mensualmente, no habrá opciones de un pago por día tal y como se ha acordado con el sector en el marco de las negociaciones para la implantación del nuevo modelo gratuito. La subida será de un 14% en este caso al pasar de los 20,90 euros aprobados en 2024 a 23,90.

Más dinero para el sector de las escuelas infantiles

El incremento de las tarifas por el aula matinal y la obligación de pagarla durante todo el mes forma parte de la revisión del modelo para las escuelas infantiles que se está negociando por el sector que reclama una mejora de la financiación especialmente a raíz de la ampliación de la gratuidad a toda la etapa de 1 a 3 años.

De esta forma, la actualización de la cuantía que se abona por el aula matinal se suma al mayor pago del precio por plaza por parte del Gobierno autonómico a las escuelas infantiles. Así, está previsto que el importe aumente 9,62 euros, pasando de los 240,53 euros a 250,15 euros, un coste que asumirá al 100% la Junta después de que anunciara la ampliación de la gratuidad el pasado mes de abril.

Inicio de curso en las escuelas infantiles, guarderías. Escuela infantil La Cometa / Manuel Murillo / COR

A partir del curso 2027-2028, la Junta implantará un mecanismo de revisión automática vinculado al módulo de concierto educativo. De esta forma, cada mes de septiembre se actualizará el precio de la plaza sin necesidad de abrir una nueva negociación anual. Para las escuelas, este punto es clave porque evita que el conflicto se reproduzca curso tras curso y ofrece una mayor previsibilidad económica. No obstante, esto no afectará a los hogares que tendrán este servicio disponible de forma gratuita.

Bonificaciones y gratuidad

Este incremento en el precio público que abonan las familias por el aula matinal, no obstante, está condicionado por el elevado número de bonificaciones disponibles en función de la situación socioeconómica de los hogares. De esta forma, un 50% de las familias, según los datos de la Consejería cuentan con alguna bonificación. Disponen de reducciones en los precios los hogares según sus rentas así como en función del número completo de usuarios por unidad familiar.

Asimismo, estas bonificaciones alcanzan el 100% y, por tanto, implican la gratuidad total del servicio para un 30% de las familias que utilizan esta prestación. Las condiciones para alcanzar esta ayuda no se modifican para el curso 2026-2027.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno no establece una revisión de los precios que se abonan por el comedor escolar, que se han actualizado a lo largo de los últimos años.