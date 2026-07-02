Mayoría simple en el segundo intento: cuántos votos necesita Juanma Moreno este jueves para ser investido presidente en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, vuelve a intentarlo. El dirigente popular se enfrenta este jueves a su segunda votación de investidura en Andalucía después de que Vox rechazara apoyar su propuesta el pasado lunes. Las negociaciones y el intercambio de documentación y propuestas ha sido constante desde que terminó la sesión plenaria, todo para obtener un resultado distinto en esta ocasión.

En esta ocasión, Moreno no necesitará la mayoría absoluta que el Reglamento del Parlamento y el Estatuto de Autonomía le exigían en la primera ronda. Ahora, el líder popular solo requiere de una mayoría simple, es decir, obtener más síes que noes para poder ser investido presidente. De esta forma, con los 53 apoyos de sus diputados y "solo cuatro abstenciones", como el mismo recordó en su discurso, estaría hecho.

En Vox rechazan este extremo. En múltiples ocasiones, el líder de la formación de extrema derecha en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado que su formación no se abstendrá en ningún caso. O votan que sí a Moreno tras firmar un acuerdo o votan que no. Además, Gavira insiste en que ellos no aportan solo los dos votos que le darían la absoluta a Moreno, sino 15: "No va a haber un presidente con más apoyos que usted".

Cuándo se conocerá la decisión

El Parlamento andaluz tiene 109 escaños y Moreno solo cuenta con el respaldo explícito de sus 53 diputados. Mientras que el martes necesitaba dos síes para ser 55, superar la mitad del pleno y alcanzar la mayoría absoluta, ahora no hace falta. Si consigue cuatro abstenciones, los síes seguirían siendo 53, pero los noes ya serían 52, menos que los síes, lo que le permitiría sacar adelante la investidura.

A las 19:00 el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha convocado a todos los diputados para volver preguntar si respaldan la candidatura de Moreno a la presidencia de la Junta. Justo 48 horas después de la primera. Antes, no habrá intervención por parte de ningún portavoz. El llamamiento se realizará de forma pública por llamamiento por orden alfabético a partir del nombre que se saque a suerte.

Si una vez más, el dirigente popular obtiene el no de los diputados que lidera Gavira, el candidato tendrá hasta el 30 de agosto para tratar de darle la vuelta al resultado. El presidente del Parlamento podría convocar una votación en cualquier momento. Si esto no ocurre, Andalucía se vería abocada a una repetición electoral que tendría lugar, como el propio Moreno anunció en el debate del pasado martes, el próximo 25 de octubre.

Vox exige entrar en el gobierno

Apenas quedan unas horas para salir de dudas. Por el momento, ni el PP ni Vox han anunciado cambios en las negociaciones. La prioridad nacional es un término que Moreno, como sus colegas, tendrá que aceptar. La pugna está ahora en los cargos que los de Santiago Abascal reclaman en el Gobierno de Andalucía, que, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, son aquellas relacionadas con el campo y las migraciones.

"Queda tiempo para negociar y todavía no hay nada perdido", defiende la portavoz de Vox en el Congreso, la andaluza Pepa Millán. Como en el resto de comunidades, Vox ha solicitado tres consejerías y una vicepresidencia. "Lo mismo que en Aragón, Extremadura y Castilla y León", repiten sus dirigentes. Sin embargo, el PP lo habría rechazado de entrada.

Por ahora, el voto de Vox no está garantizado, pese a que fuentes de ambas formaciones insisten en tratar de llegar a un pacto y desbloquear la situación. El propio líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado en la mañana de este jueves que la parte programática del acuerdo se había cerrado y que por delante solo quedaba ver si Vox entraba en el gobierno y cómo, en el resto de territorios, el candidato ha sido vicepresidente.