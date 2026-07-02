Colombiano o marroquí menor de 34 años: este es el perfil medio de los 161.000 inmigrantes que han solicitado la regularización en Andalucía

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con un mayor volumen de solicitudes tramitadas dentro del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y tiene tres provincias (Málaga, Sevilla y Almería) entre los territorios en los que ha tenido un mayor alcance de toda España. En total 161.500 personas han tramitado a esta vía que les permitirá contar con permisos de trabajo y con el acceso a servicios y prestaciones públicas, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que permiten además esbozar un perfil de los inmigrantes que se podrán beneficiar de este plan del Ejecutivo central.

Al igual que ocurre en el conjunto de españa, la nacionalidad mayoritaria de los inmigrantes que han solicitado acceder a esta vía extraordinaria en Andalucía es la colombiana. Uno de cada cuatro han nacido en este país latinoamericano. Le siguen, con un porcentaje mayor que en otros territorios, los marroquíes que suman un 20,3%. Entre el resto de países destacan Venezuela (8,6%), Senegal (7,7%) o Perú (5,7%).

Por géneros, en Andalucía hay una mayoría masculina (58%) y la mitad tienen menos de 34 años. Concretamente, el 32% tienen entre 25 y 34 años; el 17% tienen más de 16 y el 9,5 no han llegado a los quince años. La cifra de solicitantes por encima de los 55 años es muy reducida, apenas un 4,8%.

Las provincias de Málaga, Sevilla y Almería entre las más destacadas de España

Por provincias hay tres que sobresalen en el caso de Andalucía y que se sitúan entre las más destacadas de toda España. En primer lugar, la provincia de Málaga, donde hay un mayor volumen de personas inmigrantes. En total, han solicitado acogerse a este trámite 39.899 personas en la Costa del Sol.

Le sigue la provincia de Sevilla, con 33.690 personas que han solicitado la regularización y, a continuación, Almería, con 32.638. En este caso, el peso en relación con la población total es uno de los más elevados del país.

Vídeo | Largas colas en la oficina del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla por la regularización de inmigrantes / El correo

En el resto de provincias el alcance del proceso de regularización ha sido más limitado. Granada sumó 16.629; Cádiz 11.641; Huelva 10.359 y Córdoba, por último, sólo 9951. El último puesto lo ocupa Jaén donde apenas se han tramitado 6.750 peticiones.

Dentro de todo este proceso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destaca especialmente el peso que han tenido las entidades colaboradoras en las provincias de Huelva y Cádiz. En ambas se ha superado el 12% de solicitudes realizadas a través de esta vía.

La cuarta comunidad

Andalucía ha sido la cuarta comunidad con más solicitudes tramitadas de dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno central y que se ha culminado esta misma semana. Concretamente, 161.000 personas de distintas nacionalidades residentes en alguna de las ocho provincias se han acogido a este proceso cuyo alcance ha sobrepasado todas las expectativas y que les permite a acceder a un permiso de residencia y de trabajo en España, con acceso a la Seguridad Social y a la Sanidad.

El proceso, que finalizó el pasado mes de junio, se ha cerrado en Andalucía con 161.557 solicitudes tramitadas según los datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que sitúa a la comunidad como la cuarta en cuanto al alcance de esta regularización extraordinaria sólo por detrás de Cataluña (250.000), Madrid (202.000) y la Comunidad Valencia (167.000).