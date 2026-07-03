La Agencia Tributaria devuelve casi 1.5 millones de euros a 2,37 millones de andaluces en la campaña de la Renta

La Agencia Tributaria ha devuelto ya en Andalucía 1.457,8 millones de euros a 2,37 millones de contribuyentes que presentaron su declaración del IRPF 2025 con resultado a devolver. La cifra supone que ya se han abonado el 79,45% de las solicitudes de devolución registradas en la comunidad, que ascienden a 3.008.015 contribuyentes.

Según los datos a cierre de la campaña de la Renta recogidos por el Gobierno, Andalucía ha contabilizado un total de 4,62 millones de declaraciones del IRPF 2025, lo que representa un aumento del 4,34% respecto al ejercicio anterior.

Más de 1.457 millones devueltos en Andalucía

El dato más destacado de la campaña en Andalucía es el volumen de devoluciones ya abonadas. La Agencia Tributaria ha ingresado 1.457,8 millones de euros a contribuyentes andaluces con declaración a devolver, una cantidad que alcanza ya a 2,37 millones de personas.

En total, las solicitudes de devolución en la comunidad se elevan a 3.008.015, por lo que cerca de ocho de cada diez contribuyentes andaluces que pidieron devolución ya han recibido el importe correspondiente.

4,62 millones de declaraciones presentadas en Andalucía

La campaña del IRPF 2025 se ha cerrado en Andalucía con 4,62 millones de declaraciones presentadas, un 4,34% más que en la campaña anterior. Este incremento sitúa a la comunidad en la misma tendencia de crecimiento registrada en el conjunto del país.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes. Las devoluciones abonadas hasta la fecha crecen un 3% en número y un 2,9% en importe. En el conjunto de España, se han pagado ya el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes solicitados.

Más de 25,6 millones de declaraciones en toda España

En el conjunto nacional, la campaña de la Renta se ha cerrado con 25.613.000 declaraciones presentadas, un 4,2% más que el año anterior. De ellas, 16.376.000 han tenido resultado a devolver y 7.475.000 han salido a ingresar.

La Agencia Tributaria destaca también el crecimiento de los canales digitales y de asistencia no presencial. En esta campaña, Renta Directa se ha situado como la primera opción escogida por los contribuyentes con declaraciones sencillas, por delante de la aplicación móvil y de las vías de asistencia personalizada.

Renta Directa se dispara y supera los 2,4 millones de declaraciones

A través de Renta Directa, 2.404.000 contribuyentes han presentado su declaración, un 135,8% más que el año pasado. Este servicio está diseñado para declaraciones sencillas que no requieren modificaciones respecto al borrador de Renta Web.

La Agencia Tributaria subraya que el crecimiento de Renta Directa no ha reducido el uso de la aplicación móvil. Con la app de la Agencia Tributaria se han presentado casi 883.000 declaraciones, un 26,8% más. De ellas, 600.000 se han realizado mediante presentación “en un solo clic”, un 15,9% más.

A estas vías se suma el plan Le Llamamos, que ha sido utilizado por 1.216.000 contribuyentes para presentar su declaración mediante asistencia telefónica.

En conjunto, Renta Directa, la app y el plan Le Llamamos han sumado 4,5 millones de declaraciones, un 55% más que el año anterior, realizadas de forma sencilla y sin necesidad de acudir a las oficinas. En paralelo, la atención presencial ha permitido confeccionar 930.000 declaraciones, un 6,5% más.

Más asistencia digital y avisos para corregir errores

Durante la campaña, los canales de asistencia digital también han incrementado su actividad. El Asistente virtual de Renta y el Informador han ofrecido 1.461.000 respuestas a solicitud de los contribuyentes, un 16,9% más.

Además, se han registrado 149.000 respuestas relacionadas con la ayuda sobre subvenciones en el documento de datos fiscales. Para dudas más específicas, la Administración Digital Integral, la ADI, ha atendido más de 57.000 chats.

En total, sumando la labor de la ADI, el Asistente y el Informador, la Agencia Tributaria ha ofrecido más de 1.518.000 respuestas por canales de asistencia digital, un 18,5% más que el año anterior. A ello se añaden 2.089.000 llamadas atendidas por el canal telefónico habitual de resolución de dudas tributarias.

La Agencia Tributaria también ha reforzado su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones. Durante la campaña ha remitido cerca de 160.000 cartas a contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la propia Agencia, además de los avisos incluidos en Renta Web y en la app.

Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones rectificativas a partir de esas cartas, lo que permite a los contribuyentes corregir posibles errores y evitar comprobaciones posteriores, intereses o eventuales sanciones.

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Más de 227.800 declaraciones de Patrimonio

De forma paralela a la campaña de la Renta, se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio. Al cierre de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.