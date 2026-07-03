Andalucía aprobará su octava rebaja fiscal para 2027: fin a los impuestos ecológicos, bajada para rentas de hasta 60.000 euros y más ayudas por hijos o gafas

La Junta de Andalucía iniciará en los presupuestos de 2027 la octava gran rebaja fiscal desde la llegada de Juanma Moreno. El volumen de medidas pactadas entre PP y Vox supera con creces las estimaciones planteadas en el programa electoral del PP para los próximos ejercicios que tenía como medida estelar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cesiones de viviendas entre hermanos. Los objetivos de este plan son las rentas de hasta 60.000 euros y especialmente los hogares con más de un menor y la lucha contra el cambio climático calificada en el acuerdo firmado por Juanma Moreno como "agenda ideológica de mejora de la calidad del medio ambiente".

La primera medida más general y de mayor envergadura es la bajada del 0,25 en la cuota autonómica del IRPF para todas las rentas inferiores a 60.000 euros. Esta medida se aplicará durante los próximos cuatro años hasta conseguir llegar a un punto en un periodo de cuatro años. Esta medida es la que tiene un mayor impacto económico y tiene un carácter general.

A partir de ahí, PP y Vox han pactado un listado de deducciones fiscales que se suman a las ya aprobadas para este 2026 por las cuotas de gimnasios, la adquisición de mascotas o los celiacos. En su mayor parte suponen mejoras sobre ayudas existen aunque se incorpora una nueva dedicada a la adquisición de gafas o lentillas de forma que los andaluces se puedan ahorrar hasta 150 euros y otra para los pacientes diagnosticados con ELA.

Ayuda a familias

El principal aumento en las deducciones fiscales se aplica a las familias. Hasta ahora, en Andalucía sólo se aplicaba una deducción de 200 euros por tener un hijo y de entre 200 y 400 por tener una familia numerosa. El pacto entre PP y Vox establece que las ayudas se sitúen en 500 euros para el primer descendiente, 1.000 para el segundo y 1.500 para el tercero. Las cuantías se pueden llegar a duplicar cuando se trate de un menor con una discapacidad igual o superior al 33%. En estos casos, por tanto, se podrían alcanzar los 3.000 euros. Para las familias numerosas el incremento será del 50%. De forma que en la categoría general pasará de 200 a 300 euros y en las de categoría especial se eleve de 400 a 600 euros.

A esto se añade una revisión de la deducción por los gastos educativos que en estos momentos supone una ayuda limitada a academias de idiomas o de informática. Se introducirán a partir de ahora conceptos como el aula matinal, el comedor, los uniformes, las clases de refuerzo o incluso el material escolar.

Supresión de tres impuestos ecológicos

El programa del PP ya contemplaba una revisión de la fiscalidad ecológica que tiene la Junta de Andalucía y que está relacionada con la estrategia de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el acuerdo firmado con Vox da un paso más con la eliminación de tres tributos que suman en torno a los ocho millones de euros de recaudación.

Concretamente, los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía eliminarán el impuesto que se aplica al uso de bolsas de plásticos (la recaudación suma unos 94.000 euros), el impuesto sobre e,osopmes de gases (genera unos 4,5 millones) y el de vertidos (3,2 millones de euros).

Estas medidas se enmarcan dentro de un concepto más amplio recogido en el acuerdo de "rechazo a las imposiciones de las agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente". "Las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente se orientarán siempre a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz".