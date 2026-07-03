Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gobierno PP y Vox AndalucíaDetenidos blanqueo Sevilla CádizCrónica España-AustriaAtropello mortal TussamNueva calle ImagenSubre precio aula matinalMarcos AssunçaoManolo CuervoAndalucía con 44 grados
instagramlinkedin

El tiempo

El calor alcanza los 42 grados y dispara los avisos en Andalucía

El calor pone en aviso naranja este viernes a Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, y a Cádiz en amarillo por viento y oleaje

Archivo - Una mujer se refresca en la fuente de la Plaza de España durante el aviso naranja por calor activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Imagen de archivo.

Archivo - Una mujer se refresca en la fuente de la Plaza de España durante el aviso naranja por calor activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Imagen de archivo. / María José López - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El calor extremo volverá a poner en alerta a Andalucía este viernes, con avisos de nivel naranja en zonas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrían llegar a los 40 grados. A este episodio de altas temperaturas se sumarán el viento y el oleaje, que activarán el aviso amarillo en el litoral de Cádiz.

Aviso naranja por calor en Andalucía

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la campiña de Córdoba y Sevilla, así como las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado y la jiennense de Morena y Condado permanecerán bajo aviso naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas. En estas zonas, los termómetros podrán alcanzar los 40 grados de máxima.

Por su parte, el aviso amarillo por calor estará vigente en el litoral de Huelva, Sierra y Pedroches (Córdoba), las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir, además de la Sierra Norte de Sevilla. En todas estas áreas se esperan temperaturas máximas de hasta 38 grados.

Viento de levante y oleaje en Cádiz

El viento también será protagonista durante la jornada, con la activación del aviso amarillo en la provincia de Cádiz. En concreto, la campiña, el litoral y la zona del Estrecho permanecerán bajo alerta por rachas de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora desde el final de la jornada de este jueves hasta la medianoche de este viernes.

Asimismo, el litoral gaditano estará bajo aviso amarillo desde las 22,00 horas de este jueves hasta el final de la jornada de este viernes por fenómenos costeros debido al viento de levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa, y mar adentro al sur de Trafalgar.

Noticias relacionadas y más

Previsión de la Aemet para este viernes

De cara a este viernes, la Aemet prevé en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que experimentarán pocos cambios o un ligero descenso. Los vientos serán flojos y variables en el conjunto de la comunidad, aunque soplará levante flojo a moderado en la vertiente mediterránea, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras occidentales. En la provincia de Cádiz, el levante será fuerte y podrá dejar rachas muy fuertes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. PP y Vox salvan la prioridad nacional copiando los pactos de otras comunidades y dejan pendiente el Gobierno en Andalucía
  2. La Junta de Andalucía subirá el sueldo en la nómina de julio a unos 40.000 funcionarios: arranca el nuevo complemento por carrera horizontal
  3. Juanma Moreno señala el 25 de octubre como nueva fecha de elecciones en Andalucía y Vox mantiene su 'no' por ahora
  4. Un domo de calor llega a Andalucía: qué es, cómo actuará y a qué provincias afectará este nuevo fenómeno meteorológico
  5. Así será el bloqueo atmosférico que pronostica Aemet: Andalucía puede alcanzar los 44 grados en el Valle del Guadalquivir
  6. Imputan al recién dimitido interventor general de la Junta de Andalucía en el caso Leire Díez
  7. La Guardia Civil se lleva documentos del Ayuntamiento de Almonte por la zona azul de Matalascañas y los parkings de El Rocío
  8. El hachís sorprende a los bañistas en la playa de Zahara de los Atunes: la Guardia Civil incauta 15 fardos

El calor alcanza los 42 grados y dispara los avisos en Andalucía

El calor alcanza los 42 grados y dispara los avisos en Andalucía

Juanma Moreno insiste en que sigue siendo el mismo pero… ahora tiene un vicepresidente de Vox

Juanma Moreno insiste en que sigue siendo el mismo pero… ahora tiene un vicepresidente de Vox

Juanma Moreno deja atrás la vía andaluza: Vox entra en San Telmo y el PP asume parte de su agenda ideológica

Juanma Moreno deja atrás la vía andaluza: Vox entra en San Telmo y el PP asume parte de su agenda ideológica

Los nuevos urólogos, cirujanos o traumatólogos del SAS cubren el 48% de los contratos de larga duración el primer día

Los nuevos urólogos, cirujanos o traumatólogos del SAS cubren el 48% de los contratos de larga duración el primer día

La DGT activa la primera Operación Verano 2026 en Andalucía: fechas, carreteras más conflictivas y claves para viajar

La DGT activa la primera Operación Verano 2026 en Andalucía: fechas, carreteras más conflictivas y claves para viajar

Montero tilda de "vergonzoso" el pacto PP-Vox: "Por primera vez desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un Gobierno andaluz"

Montero tilda de "vergonzoso" el pacto PP-Vox: "Por primera vez desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un Gobierno andaluz"

Juanma Moreno ya es presidente de la Junta de Andalucía y gobernará de la mano de Vox

Juanma Moreno ya es presidente de la Junta de Andalucía y gobernará de la mano de Vox

Juanma Moreno pacta su gobierno de coalición: Vox tendrá una vicepresidencia y dirigirá Turismo y Justicia

Juanma Moreno pacta su gobierno de coalición: Vox tendrá una vicepresidencia y dirigirá Turismo y Justicia
Tracking Pixel Contents