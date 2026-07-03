El calor alcanza los 42 grados y dispara los avisos en Andalucía

El calor extremo volverá a poner en alerta a Andalucía este viernes, con avisos de nivel naranja en zonas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrían llegar a los 40 grados. A este episodio de altas temperaturas se sumarán el viento y el oleaje, que activarán el aviso amarillo en el litoral de Cádiz.

Aviso naranja por calor en Andalucía

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la campiña de Córdoba y Sevilla, así como las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado y la jiennense de Morena y Condado permanecerán bajo aviso naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas. En estas zonas, los termómetros podrán alcanzar los 40 grados de máxima.

Por su parte, el aviso amarillo por calor estará vigente en el litoral de Huelva, Sierra y Pedroches (Córdoba), las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir, además de la Sierra Norte de Sevilla. En todas estas áreas se esperan temperaturas máximas de hasta 38 grados.

Viento de levante y oleaje en Cádiz

El viento también será protagonista durante la jornada, con la activación del aviso amarillo en la provincia de Cádiz. En concreto, la campiña, el litoral y la zona del Estrecho permanecerán bajo alerta por rachas de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora desde el final de la jornada de este jueves hasta la medianoche de este viernes.

Asimismo, el litoral gaditano estará bajo aviso amarillo desde las 22,00 horas de este jueves hasta el final de la jornada de este viernes por fenómenos costeros debido al viento de levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa, y mar adentro al sur de Trafalgar.

Previsión de la Aemet para este viernes

De cara a este viernes, la Aemet prevé en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que experimentarán pocos cambios o un ligero descenso. Los vientos serán flojos y variables en el conjunto de la comunidad, aunque soplará levante flojo a moderado en la vertiente mediterránea, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras occidentales. En la provincia de Cádiz, el levante será fuerte y podrá dejar rachas muy fuertes.