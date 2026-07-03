Aviso de la Aemet: calor sofocante y levante fuerte antes de una ola de calor que derretirá a Andalucía

Andalucía afronta un fin de semana marcado por el calor, los cielos despejados y el viento de levante, especialmente en la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el foco en las temperaturas máximas que serán significativamente altas y que derivarán en el inicio de una ola de calor, la segunda del verano, que arrancará el domingo 5 de julio y que se prolongará, al menos, hasta el martes 7.

La situación será especialmente adversa en las horas centrales del día, con valores muy elevados en amplias zonas del interior andaluz y con rachas de viento muy fuertes en Cádiz. El episodio de calor tendrá continuidad durante el arranque de la próxima semana, cuando Aemet prevé que se alcancen los valores más altos en el cuadrante suroccidental peninsular y en los valles fluviales.

Sábado 4 de julio: el calor se afianza en el interior

El sábado predomina el ambiente estable en Andalucía, con cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución en las sierras del norte. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las mínimas podrán bajar localmente y las máximas subir en algunos puntos.

Aemet advierte de temperaturas máximas significativamente altas en el interior, por lo que las zonas alejadas del litoral volverán a concentrar los valores más elevados del fin de semana.

En cuanto al viento, predominará el levante, con vientos flojos variables en buena parte de la comunidad. En Málaga y Sevilla podrán darse intervalos de sureste moderado. De nuevo, la provincia de Cádiz quedará bajo la influencia del levante fuerte, con rachas muy fuertes.

Avisos para el sábado 4 de julio / Aemet

Hay aviso amarillo activado por calor en Cádiz y Granada, y naranja en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. Además, en la provincia de Cádiz también hay aviso amarillo por viento y fenómenos costeros.

Domingo 5 de julio: arranca la ola de calor

El domingo será la jornada clave del fin de semana, ya que Aemet sitúa ese día el comienzo del episodio de ola de calor. En Andalucía se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios o localmente en ascenso, con máximas significativamente altas en el interior. Según el aviso especial de Aemet, en el cuadrante suroccidental peninsular podrán alcanzarse entre 39 y 41 grados, con valores de hasta 42 grados en valles fluviales.

El viento mantendrá un patrón similar al del sábado: flojo variable en general, con predominio de la componente este e intervalos de sureste moderado en Málaga y Sevilla. En Cádiz, el levante continuará soplando con fuerza y con rachas muy fuertes.

Avisos para el domingo 5 de julio / Aemet

Se mantienen los mismos avisos para el domingo que en la jornada previa: amarillo por calor en Cádiz y Granada, y naranja en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla.

Calor, viento y riesgo elevado durante las horas centrales

El fin de semana dejará, por tanto, un escenario de calor intenso en Andalucía, especialmente en el interior, y de viento adverso en Cádiz. La combinación de temperaturas muy altas, viento de levante y ambiente seco obliga a extremar la precaución en actividades al aire libre, sobre todo durante las horas centrales del día.

La ola de calor no se limitará al domingo. Aemet prevé que el lunes 6 pueda ser el día más intenso del episodio, con máximas de nuevo entre 39 y 41 grados en el cuadrante suroccidental y hasta 42 grados en valles fluviales. Aunque a partir del martes existe mayor incertidumbre, las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en buena parte del interior peninsular.

Andalucía, una de las zonas más expuesta en la ola de calor

Este fin de semana será la antesala de una ola de calor que, según el aviso especial de la Aemet, comenzará el domingo 5 de julio y se prolongará al menos hasta el martes 7. Andalucía quedará dentro de una de las zonas más expuestas del episodio, al formar parte del cuadrante suroccidental peninsular, donde se espera una masa de aire muy seca y cálida, favorecida por la estabilidad atmosférica, la alta insolación y los vientos flojos.

El calor irá ganando protagonismo ya durante el fin de semana, con temperaturas máximas significativamente altas en el interior andaluz y en la vertiente atlántica. A partir del domingo, coincidiendo con el inicio oficial de la ola de calor, Aemet prevé valores de entre 39 y 41 grados en el cuadrante suroccidental, con posibilidad de alcanzar los 42 grados en valles fluviales. El lunes 6 apunta, además, a ser el día más intenso del episodio, con registros similares y un impacto destacado en las zonas del interior.

La ola de calor también dejará noches muy cálidas en amplias áreas del suroeste peninsular, lo que puede agravar la sensación térmica y dificultar el descanso. Aemet advierte de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para personas vulnerables y actividades al aire libre, además de un aumento generalizado del riesgo de incendios por la combinación de altas temperaturas, ambiente seco, posibles tormentas de escasa precipitación y rachas de viento.