Los chiringuitos de Puerto Sherry pierden su última bala: tendrán que cerrar este lunes 6 de julio tras serles denegadas la cautelar

Los chiringuitos y locales de ocio de Puerto Sherry en El Puerto de Santa María como Margarita, Phiphi, Blu y Playa Canalla tendrán que cerrar antes de las 00 horas del próximo 7 de julio. La plaza 3 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz ha inadmitido la medida cautelar solicitada por los establecimientos para poder seguir abiertos este verano.

De esta manera, los chiringuitos han perdido la última bala que les quedaba para poder abrir entre el 5 de julio y el 13 de septiembre de este año. Contra el auto que deniega las medidas cautelares solicitadas, firmado por la magistrada Miriam Solano Martín, no cabe recurso alguno.

"La autorización para la actividad de Bar Kiosko ya fue limitada por este Decreto hasta el 5 de julio de 2026. El Decreto 2026-4098, respecto de este Decreto, no añade ni modifica nada, se limita a concretar el horario de cierre, el plazo máximo para el desmontaje de las instalaciones y la posibilidad de acudir al auxilio de la fuerza pública para el caso de que el destinatario no cumpla lo previsto", argumenta la magistrada. "La suspensión del Decreto 2026-4098, tal y como se pide en la demanda, no provocará que por arte de magia la autorización de bar kiosko se extienda más allá del día 5 de julio, porque la resolución que determina la fecha es firme y consentida, y conocida por el destinatario desde marzo de 2026. Lo único que quedaría en suspenso serían las concretas determinaciones que para el cierre y desmontaje prevé el Decreto 2026-4098".

El razonamiento jurídico del auto insiste en que "la suspensión del Decreto no produce per se que la autorización para el establecimiento del Bar Kiosko se extienda más allá del 5 de julio. Porque si la actora pretende que, con la suspensión del Decreto 2026/4128, se extienda la autorización hasta septiembre, ello implica una actuación positiva de esta juzgadora, que no sólo debe suspender un Decreto que se limita a inadmitir a trámite una solicitud, sino que debe sustituir la voluntad y decisión de la administración para entender que: la solicitud debe ser admitida; la solicitud debe ser estimada en cuanto al fondo".

La magistrada explica que esto "excede, con mucho, el ámbito de una medida cautelar. Porque recordemos nuevamente, a riesgo de ser pesados, que existe un Decreto firme y consentido que autoriza el bar kiosko hasta el 5 de julio, notificado en marzo, y frente al que la actora no presentó recurso alguno".

Incluso, llega a afirmar el auto que, "en realidad, la actora no pretende la suspensión del acto administrativo, sino la autorización de la prórroga que le ha sido inadmitida a trámite. Y todo ello por la vía de una medida cautelar inaudita parte, con las limitaciones para el conocimiento del caso que ello supone".

No dejando de "valorar el esfuerzo argumentativo" realizado por la parte recurrente, la magistrada señala que "incluso suponiendo que esta juzgadora pudiera autorizar por vía de medida cautelar la prórroga de la autorización, que es lo único que permitiría a las recurrentes continuar con su actividad más allá del 5 de julio, esta opción choca frontalmente con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Los artículos 74 y 75 obligan a obtener autorización de la Autoridad Portuaria, tratándose de preceptos tan claros que no ofrecen duda alguna de interpretación".

"En conclusión, por ausencia de los requisitos necesarios para su adopción, la medida cautelar inaudita parte ha de ser denegada", finaliza el auto. De esta manera, los chiringuitos de Puerto Sherry deberán cerrar este próximo fin de semana.