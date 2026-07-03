Muere en Sanlúcar la mayor la primera víctima de un golpe de calor en Sevilla

Una mujer de 71 años ha sido la primera víctima de un golpe de calor en Sevilla desde la llegada de las altas temperaturas veraniegas. La fallecida se encontraba en su domicilio de Sanlúcar la Mayor y presentaba antecedentes personales de especial riesgo. Se trata del segundo caso en toda Andalucía después de que el pasado mes de junio perdiera la vida una persona en Almería que presentaba síntomas similares.

Este fallecimiento por un golpe de calor se enmarca dentro de las más de 800 atenciones sanitarias que se han llevado a cabo desde la llegada de las altas temperaturas en Andalucía. De éstas 564 se atendieron en atención primaria y 236 en los hospitales. En total, ha habido ocho golpes de calor de los cuales cuatro aún permanecen ingresados, dos han recibido el alta y los otros dos han fallecido.

Consejos para la población de riesgo

La Junta de Andalucía cuenta con un protocolo de coordinación frente a los efectos de las altas temperaturas cuya población diana está conformada por las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y droga.

También se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación o tomar frutas y verduras. A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de 6 meses.