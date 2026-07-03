EMPLEO PÚBLICO
Los nuevos urólogos, cirujanos o traumatólogos del SAS cubren el 48% de los contratos de larga duración el primer día
A través de la bolsa extraordinaria del Acto Único, el SAS ha puesto a disposición de los residentes 85 contratos correspondientes a 11 especialidades médicas
El primer Acto Único Autonómico para residentes de quinto año ya tiene sus primeros resultados. La bolsa extraordinaria impulsada este año por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para ofrecer contratos de larga duración a los médicos que acaban de terminar su quinto año de residencia ha adjudicado, por ahora, 41 de las 85 plazas ofertadas. Es decir, el 48%. La Junta sostiene que el proceso acaba de comenzar y continuará durante las próximas semanas, mientras que los sindicatos denuncian una "baja cobertura" y lo atribuyen a las condiciones laborales de temporalidad que ofrece el sistema sanitario público andaluz.
En total, el SAS puso a disposición de los residentes 85 contratos -48 interinidades vacantes y 37 sustituciones de larga duración- correspondientes a 11 especialidades médicas. Sin embargo, en el acto celebrado el pasado 1 de julio se adjudicaron 41 plazas, por lo que 44 permanecen vacantes. Se trata de especialidades cuya residencia dura cinco años, como Radiodiagnóstico, Urología, Traumatología o Medicina Intensiva.
La dificultad para captar nuevos especialistas cobra especial relevancia en un momento en el que varias especialidades, entre ellas Radiodiagnóstico, Medicina Intensiva o Traumatología, arrastran problemas para cubrir plantillas en distintos hospitales andaluces. Es consecuencia de la falta de profesionales en la sanidad pública: muchos se trasladan a otras comunidades, a otros países o desarrollan su carrera en la sanidad privada. Precisamente, esta convocatoria pretende romper con la tendencia de que los facultativos más jóvenes se muden a otros puntos del país en busca de contratos más estables al finalizar su etapa de formación.
La Consejería de Sanidad resta importancia a estas primeras cifras y recuerda que el procedimiento "es solo el inicio de un proceso que continuará durante todo el año". Según explica, la mayoría de los residentes de especialidades de cinco años no concluyen su formación hasta mediados de julio, por lo que las incorporaciones seguirán produciéndose durante las próximas semanas para cubrir tanto necesidades estructurales como sustituciones en los distintos centros sanitarios.
La valoración de los sindicatos es distinta. UGT considera que este primer balance evidencia las dificultades del SAS para retener a los médicos recién especializados. "Estos datos, lejos de ser una cifra aislada, ponen de manifiesto los problemas estructurales del sistema para atraer y fidelizar a los especialistas que necesita con urgencia", sostiene la organización.
Especialidades con más dificultades
Las diferencias entre especialidades son significativas. Urología apenas ha cubierto cinco de las 17 plazas ofertadas, lo que supone una tasa de ocupación del 29,4%. En Cirugía Ortopédica y Traumatología se han adjudicado siete de las 19 plazas disponibles (36,8 %), mientras que Medicina Interna y Medicina Intensiva presentan porcentajes de cobertura del 42,9% y 44,4%, respectivamente.
En el extremo contrario, especialidades como Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía Torácica, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora o Angiología y Cirugía Vascular han conseguido cubrir todas o prácticamente todas las plazas ofertadas en esta primera ronda.
Qué es el Acto Único
El Acto Único Autonómico es un procedimiento extraordinario implantado este año por el SAS para ofrecer contratos a los médicos que finalizan el MIR antes de que opten por incorporarse a otros servicios de salud. A diferencia de una oposición, no adjudica plazas fijas, sino contratos temporales -principalmente interinidades vacantes y sustituciones de larga duración- con el objetivo de fidelizar a los nuevos especialistas y cubrir necesidades asistenciales de forma inmediata.
Para UGT, precisamente el tipo de contratación explica la baja aceptación de algunas especialidades. El sindicato considera que el predominio de contratos temporales y unas condiciones laborales menos competitivas que las de otros servicios de salud dificultan la retención del talento y ponen en riesgo el relevo generacional en la sanidad pública andaluza. "La tendencia general demuestra que, ante unas condiciones laborales que no pueden competir con otros servicios de salud autonómicos, o de otros países, el SAS se encuentra ante un desafío de gestión de recursos humanos que pone en entredicho el relevo generacional en la asistencia sanitaria andaluza", apunta el sindicato.
La Junta, sin embargo, recuerda que el año pasado el modelo permitió fidelizar a más del 80 % de los residentes que finalizaron su formación en Andalucía, mediante un proceso de contratación que se prolongó durante los meses posteriores al fin de la residencia. Por ello, insiste en que "cualquier valoración debe hacerse cuando concluya todo el proceso de incorporaciones y no únicamente tras el primer acto de adjudicación".
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