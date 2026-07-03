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PAU 2026

Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking

La Universidad de Sevilla copa el top cinco con hasta cuatro titulaciones entre los grados de más difícil acceso

Alumnos de Bachillerato durante el primer día de la PAU 2026 (Selectividad) en el Rectorado de la Universidad de Sevilla

Alumnos de Bachillerato durante el primer día de la PAU 2026 (Selectividad) en el Rectorado de la Universidad de Sevilla / Marina Casanova / ECA

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

El Distrito Único Andaluz ha dado a conocer este viernes la primera adjudicación de acceso a la universidad para el curso 2026/2027. Esto ha dado como resultado las primeras notas de corte de un proceso que se alargará a lo largo del estío. Por el momento, el acceso más difícil está en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Granada, con un 13,625.

Ranking notas de corte Andalucía
Clasificación completa de notas de corte de Andalucía 2026/2027

Ranking ordenado por la nota de corte general. Incluye 629 titulaciones de Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería, Pablo de Olavide y Sevilla.

No hay resultados con esos filtros.
Puesto Titulación Universidad Centro Nota
1 MATEMÁTICAS + FÍSICA Granada F. CIENCIAS 13,625
2 FÍSICA + MATEMÁTICAS Sevilla F. FÍSICA Y F. MAT 13,594
3 INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS Sevilla ETSII Y F. MATEMÁTICAS 13,374
4 BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL Sevilla F. MEDICINA 13,345
5 INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica) Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 13,340
6 RELACIONES INTERNACIONALES + DERECHO Pablo de Olavide F. DERECHO 13,336
7 MEDICINA Sevilla F. MEDICINA 13,320
8 MEDICINA Granada F. MEDICINA 13,294
9 FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Sevilla F.ENF FISIO POD Y F. CEDU 13,275
10 MATEMÁTICAS + INGENIERÍA INFORMÁTICA Cádiz F. CIENCIAS 13,258
11 MEDICINA Córdoba F. MEDICINA Y ENFERMERÍA 13,204
12 ODONTOLOGÍA Sevilla F. ODONTOLOGÍA 13,167
13 MEDICINA Málaga F. MEDICINA 13,125
14 MEDICINA Cádiz F. MEDICINA 13,122
15 MEDICINA Jaén F. CIENCIAS DE SALUD 13,115
16 MEDICINA Almería F. CIENCIAS DE LA SALUD 13,094
17 MEDICINA Huelva F. ENFERMERÍA 13,078
18 INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS Málaga E.T.S. ING. INFORMÁTICA 13,058
19 ODONTOLOGÍA Granada F. ODONTOLOGÍA 13,030
20 MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA Sevilla F. MATEMÁTICAS 12,976
21 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCES + RELACIONES INTERNACIONALES Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 12,928
22 EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA Sevilla F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 12,878
23 INGENIERÍA AEROESPACIAL Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 12,869
24 BIOTECONOLOGÍA + BIOQUÍMICA Córdoba F. CIENCIAS 12,861
25 RELACIONES INTERNACIONALES + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Pablo de Olavide F. DERECHO 12,845
26 INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS Granada F.CIENCIAS Y ETS.INF.TEL. 12,800
27 FARMACIA + NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Granada F. FARMACIA 12,789
28 RELACIONES INTERNACIONALES Pablo de Olavide F. DERECHO 12,736
29 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 12,736
30 ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD Sevilla F. MAT Y F. TUR Y FIN 12,721
31 MATEMÁTICAS Granada F. CIENCIAS 12,679
32 BIOTECNOLOGÍA Pablo de Olavide F. CIENCIAS EXPERIMENT. 12,646
33 ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 12,638
34 ENFERMERÍA Sevilla F. ENF,FISIO Y POD 12,610
35 BIOQUÍMICA Sevilla F. BIOLOGÍA 12,600
36 BIOTECNOLOGÍA Granada F. CIENCIAS 12,570
37 ENFERMERÍA Granada F. CIENCIAS DE LA SALUD 12,556
38 FISIOTERAPIA Sevilla F. ENF. FIS. POD. 12,553
39 FILOLOGÍA CLÁSICA + ESTUDIOS INGLESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 12,541
40 BIOQUÍMICA Granada F. CIENCIAS 12,539
41 ENFERMERÍA Córdoba F. MEDICINA Y ENFERMERÍA 12,502
42 FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA Sevilla F. FILOLOGÍA 12,498
43 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Málaga E. ING. INDUSTRIALES 12,492
44 FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Sevilla F. FARMACIA 12,472
45 VETERINARIA Córdoba F. VETERINARIA 12,430
46 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN + RELACIONES INTERNACIONALES Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 12,428
47 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD Sevilla F. CECO Y EMP Y F. T Y F 12,415
48 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA Sevilla F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 12,387
49 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 12,379
50 ENFERMERÍA Málaga F. CIENCIAS DE LA SALUD 12,379
51 FISIOTERAPIA Granada F. CIENCIAS DE LA SALUD 12,370
52 RELACIONES INTERNACIONALES + GEOGRAFÍA E HISTORIA Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 12,361
53 FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES Sevilla F. FÍSICA 12,330
54 FÍSICA Granada F. CIENCIAS 12,310
55 ENFERMERÍA Cádiz F. ENFERMERÍA Y FISIOT. 12,306
56 ENFERMERÍA Cádiz F. ENFERM. Y FIS. (JER) 12,290
57 ENFERMERÍA Jaén F. CIENCIAS DE SALUD 12,249
58 FISIOTERAPIA Córdoba F. MEDICINA Y ENFERMERÍA 12,219
59 ENFERMERÍA Sevilla C. ENFER. CRUZ ROJA (A) 12,208
60 INGENIERÍA QUÍMICA + BIOTECNOLOGÍA Cádiz F. CIENCIAS 12,180
61 FÍSICA Sevilla F. FÍSICA 12,178
62 ENFERMERÍA Almería F. CIENCIAS DE LA SALUD 12,170
63 DERECHO + ECONOMÍA Sevilla F. DERECHO Y F. ECO Y EMP 12,167
64 INGENIERÍA BIOMÉDICA(1º-2º UJA + 3º-4º UGR) Granada E.T.S. INGEN. CAMINOS 12,152
65 MATEMÁTICAS Sevilla F. MATEMÁTICAS 12,144
66 CRIMINOLOGÍA + PSICOLOGIA Málaga F. DERECHO 12,116
67 ENFERMERÍA Huelva F. ENFERMERÍA 12,110
68 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Sevilla E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 12,082
69 INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 12,081
70 BIOTECNOLOGÍA Córdoba F. CIENCIAS 12,070
71 CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Málaga E.T.S. ING. INFORMÁTICA 12,069
72 FISIOTERAPIA Málaga F. CIENCIAS DE LA SALUD 12,064
73 ENFERMERÍA Cádiz F. ENFERMERÍA (ALG) 12,010
74 FISIOTERAPIA Cádiz F. ENFERMERÍA Y FISIOT. 12,003
75 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS) Sevilla E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 11,998
76 FARMACIA Sevilla F. FARMACIA 11,981
77 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN + MATEMÁTICAS Málaga E.T.S. ING. TELECOMUNICA. 11,973
78 PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Sevilla F. COMUNICACIÓN 11,964
79 HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 11,951
80 INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 11,942
81 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA Almería E. SUP. INGENIERÍA 11,932
82 FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 11,930
83 ENFERMERÍA Málaga C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA 11,918
84 FISIOTERAPIA Jaén F. CIENCIAS DE SALUD 11,899
85 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 11,893
86 INGENIERÍA DE LA SALUD Sevilla E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 11,879
87 ODONTOLOGÍA Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 11,847
88 INGENIERÍA BIOMÉDICA (1º-2º UJA + 3º-4º UGR) Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 11,825
89 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 11,800
90 BIOQUÍMICA Málaga F. CIENCIAS 11,798
91 ESTADÍSTICA Sevilla F. MATEMÁTICAS 11,787
92 BIOTECNOLOGÍA Cádiz F. CIENCIAS 11,786
93 ENFERMERÍA Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 11,782
94 INGENIERÍA MECÁNICA Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 11,754
95 CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Granada E.T.S. ING. INF. Y TELEC. 11,697
96 PODOLOGÍA Sevilla F. ENF. FIS. POD. 11,690
97 FISIOTERAPIA Almería F. CIENCIAS DE LA SALUD 11,681
98 ENFERMERÍA Cádiz C. U.ENF.SALUS INFIRM. (A) 11,680
99 BIOQUÍMICA Córdoba F. CIENCIAS 11,680
100 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 11,644
101 MATEMÁTICAS Cádiz F. CIENCIAS 11,641
102 PSICOLOGÍA Córdoba F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN 11,590
103 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Granada F. CIENCIAS DEPORTE 11,590
104 PSICOLOGÍA Sevilla F. PSICOLOGÍA 11,590
105 FARMACIA Granada F. FARMACIA 11,582
106 MATEMÁTICAS Málaga F. CIENCIAS 11,546
107 NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA + CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Granada F. FARMACIA 11,521
108 PSICOLOGÍA + LOGOPEDIA Málaga F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA 11,500
109 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA Málaga E. ING. INDUSTRIALES 11,478
110 PSICOLOGÍA Cádiz F. CIENCIAS EDUCACIÓN 11,461
111 INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 11,448
112 FILOLOGÍA HISPÁNICA + ESTUDIOS INGLESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 11,406
113 NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Pablo de Olavide F. CIENCIAS EXPERIMENT. 11,371
114 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Granada F. CIENCIAS 11,358
115 EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES Granada F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETR 11,350
116 DERECHO + CRIMINOLOGÍA Pablo de Olavide F. DERECHO 11,339
117 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (ENSEÑANZA BILINGÜE) Málaga F. CIENCIAS EDUCACIÓN 11,320
118 PSICOLOGÍA Granada F. PSICOLOGÍA 11,310
119 ENFERMERÍA Granada F. CC. SALUD (CE) 11,290
120 MATEMÁTICAS Y FILOSOFÍA Córdoba F. CIENCIAS 11,286
121 FÍSICA Córdoba F. CIENCIAS 11,278
122 BIOTECNOLOGÍA Almería F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 11,239
123 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Sevilla F. FARMACIA 11,230
124 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 11,228
125 ENFERMERÍA Granada F. CC. SALUD (MELILLA) 11,220
126 INGENIERÍA DE LA SALUD Málaga E.T.S. ING. INFORMÁTICA 11,206
127 MATEMÁTICAS Almería F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 11,189
128 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 11,166
129 INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA Málaga E. ING. INDUSTRIALES 11,152
130 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Sevilla F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 11,111
131 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Cádiz F. CIENCIAS EDUCACIÓN 11,096
132 FÍSICA Almería F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 11,079
133 INGENIERÍA MECÁNICA Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 11,044
134 BIOLOGÍA Sevilla F. BIOLOGÍA 11,030
135 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Pablo de Olavide F. CC. DEPORTE 11,020
136 INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 11,001
137 FISIOTERAPIA Granada F. CC. SALUD (MELILLA) 10,985
138 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 10,976
139 FISIOTERAPIA Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 10,966
140 QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES Sevilla F. QUÍMICA Y F. FÍSICA 10,921
141 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Sevilla F. ECO Y EMP Y F. DERECHO 10,879
142 INGENIERÍA MECÁNICA Málaga E. ING. INDUSTRIALES 10,878
143 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Almería F. CC. EDUCACIÓN 10,834
144 INGENIERÍA ELÉCTRICA Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 10,828
145 PSICOLOGÍA Málaga F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA 10,793
146 ESTADÍSTICA Granada F. CIENCIAS 10,784
147 PODOLOGÍA Málaga F. CIENCIAS DE LA SALUD 10,769
148 FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Málaga E.T.S. ARQUITECTURA 10,758
149 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE Sevilla E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 10,746
150 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Huelva F. EDUC, PSICOL Y CC DEP 10,714
151 DERECHO + FILOSOFÍA Sevilla F.DERECHO Y F.FILOSOFÍA 10,706
152 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Granada E.T.S. ARQUITECTURA 10,689
153 TERAPIA OCUPACIONAL Granada F. CIENCIAS DE LA SALUD 10,688
154 MATEMÁTICAS + ECONOMÍA Almería F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 10,664
155 NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Granada F. FARMACIA 10,664
156 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD Almería E. SUP. INGENIERÍA 10,629
157 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 10,615
158 FÍSICA Huelva F.CIENCIAS EXPERIMENTALES 10,610
159 NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Córdoba F. VETERINARIA 10,550
160 EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA Almería F. CC. EDUCACIÓN 10,549
161 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 10,541
162 DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Pablo de Olavide F. DERECHO 10,539
163 BIOLOGÍA Granada F. CIENCIAS 10,532
164 INGENIERÍA MECÁNICA Córdoba E. POLITÉCNICA SUPERIOR 10,520
165 QUÍMICA Sevilla F. QUÍMICA 10,494
166 EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES Sevilla F. CC. EDUCA Y F. FILOLOG 10,483
167 CRIMINOLOGÍA Sevilla F. DERECHO 10,479
168 ESTUDIOS FRANCESES + ESTUDIOS INGLESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 10,472
169 INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática) Granada E.T.S. ING. INF. Y TELEC. 10,452
170 FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Sevilla E.T.S. ARQUITECTURA 10,450
171 INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química) Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 10,436
172 INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Granada E.T.S.INF.TEL. Y F.CC.EMP 10,431
173 PSICOLOGÍA Huelva F. EDUC, PSICOL Y CC DEP 10,431
174 CRIMINOLOGÍA Granada F. DERECHO 10,416
175 CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + PERIODISMO Granada F. CIENC. POLT. Y SOCIO. 10,392
176 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Málaga E. ING. INDUSTRIALES 10,385
177 INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 10,380
178 INGENIERÍA DE MATERIALES Sevilla F. FÍSICA 10,378
179 LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS + ESTUDIOS INGLESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 10,377
180 EDUCACIÓN INFANTIL Sevilla F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 10,370
181 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA MECÁNICA Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 10,352
182 INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Málaga E. ING. INDUSTRIALES 10,334
183 INGENIERÍA DEL SOFTWARE Málaga E.T.S. ING. INFORMÁTICA 10,314
184 BIOLOGÍA Málaga F. CIENCIAS 10,309
185 PSICOLOGÍA Almería F. PSICOLOGÍA 10,286
186 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Málaga F. CC.EE. Y EMPRESARIALES 10,258
187 TERAPIA OCUPACIONAL Málaga F. CIENCIAS DE LA SALUD 10,257
188 INGENIERÍA INFORMÁTICA Málaga E.T.S. ING. INFORMÁTICA 10,254
189 LOGOPEDIA Sevilla F. PSICOLOGÍA 10,245
190 PSICOLOGÍA Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 10,230
191 FINANZAS Y CONTABILIDAD + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Málaga F. CC.EE. Y EMPRESARIALES 10,178
192 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS) Sevilla F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 10,171
193 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo formación en inglés) Pablo de Olavide F. CIENCIAS EMPRESARIALES 10,133
194 CRIMINOLOGÍA Málaga F. DERECHO 10,125
195 DERECHO + CRIMINOLOGÍA Málaga F. DERECHO 10,123
196 BIOLOGÍA Córdoba F. CIENCIAS 10,122
197 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS Granada F. TRADUC. INTERPRE. 10,100
198 FILOLOGÍA CLÁSICA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 10,099
199 QUÍMICA Granada F. CIENCIAS 10,061
200 INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Sevilla E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 10,050
201 QUÍMICA Cádiz F. CIENCIAS 10,031
202 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 10,023
203 MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Sevilla F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 10,014
204 QUÍMICA + ENOLOGÍA Cádiz F. CIENCIAS 10,009
205 CRIMINOLOGÍA Pablo de Olavide F. DERECHO 9,988
206 INGENIERÍA INFORMÁTICA: MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS Pablo de Olavide E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,973
207 BELLAS ARTES Granada F. BELLAS ARTES 9,931
208 TRABAJO SOCIAL + EDUCACIÓN SOCIAL Pablo de Olavide F. DE CIENCIAS SOCIALES 9,896
209 BELLAS ARTES Sevilla F. BELLAS ARTES 9,863
210 EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 9,857
211 EDUCACIÓN PRIMARIA Sevilla F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 9,829
212 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,820
213 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Córdoba F. VETERINARIA 9,818
214 INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 9,801
215 BIOLOGÍA Jaén F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 9,788
216 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Granada F.C.ECON.Y EMPRES.- F.DER. 9,773
217 LOGOPEDIA Almería F. PSICOLOGÍA 9,772
218 INGENIERÍA AGRÍCOLA + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) Sevilla E.T.S. ING. AGRONÓMICA 9,726
219 ECONOMÍA Sevilla F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 9,699
220 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES Sevilla E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 9,699
221 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) Málaga E.T.S. ING. TELECOMUNICA. 9,667
222 LOGOPEDIA Granada F. PSICOLOGÍA 9,650
223 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Sevilla F. COMUNICACIÓN 9,630
224 INGENIERÍA INFORMÁTICA Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 9,626
225 QUÍMICA Málaga F. CIENCIAS 9,610
226 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,606
227 CIENCIAS DEL MAR Cádiz F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB 9,597
228 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Granada F. CIENCIAS 9,580
229 DERECHO Sevilla F. DERECHO 9,578
230 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA ELÉCTRICA Málaga E. ING. INDUSTRIALES 9,566
231 CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Pablo de Olavide F. DERECHO 9,558
232 DERECHO + CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD Cádiz F. DERECHO (JEREZ) 9,557
233 HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 9,555
234 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO (grupo formación bilingüe) Pablo de Olavide F.CC.EMPRES.- F.DERECHO 9,540
235 BELLAS ARTES Málaga F. BELLAS ARTES 9,524
236 DERECHO Pablo de Olavide F. DERECHO 9,519
237 EDUCACIÓN PRIMARIA (ITINERARIO BILINGÜE) + ESTUDIOS INGLESES Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 9,503
238 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) Granada E.T.S. ING. INF. Y TELEC. 9,468
239 INGENIERÍA INFORMÁTICA Córdoba E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,460
240 INGENIERÍA INFORMÁTICA: MENCIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Pablo de Olavide E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,450
241 INGENIERÍA CIVIL + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Granada E.T.S. CAMIN. Y F.CC.EMP. 9,444
242 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + TURISMO Granada F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP. 9,444
243 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Granada F. FARMACIA 9,400
244 INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) Málaga E. ING. INDUSTRIALES 9,386
245 EDUCACIÓN PRIMARIA Málaga F. CIENCIAS EDUCACIÓN 9,384
246 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA + INGENIERÍA MECÁNICA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 9,377
247 MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Granada F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 9,357
248 INGENIERÍA QUÍMICA Cádiz F. CIENCIAS 9,320
249 DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Pablo de Olavide F. DERECHO 9,318
250 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 9,310
251 ECONOMÍA + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. FORMACIÓN BILINGÜE Málaga F. CC.EE. Y EMPRESARIALES 9,286
252 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,276
253 LOGOPEDIA Málaga F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA 9,270
254 INGENIERÍA MECÁNICA Almería E. SUP. INGENIERÍA 9,262
255 DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD Sevilla F. DERECHO Y F. TUR Y FIN 9,223
256 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Pablo de Olavide F.CC.EMPRES.- F.DERECHO 9,196
257 EDIFICACIÓN + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Granada E.T.S.ING.EDF. Y F.EC.EMP 9,193
258 FISIOTERAPIA Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 9,190
259 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + TURISMO Málaga F. TURISMO 9,145
260 EDUCACIÓN INFANTIL Málaga F. CIENCIAS EDUCACIÓN 9,130
261 DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Granada F. CC. POL. SOC. Y F.DER. 9,125
262 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Granada F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 9,117
263 PEDAGOGÍA Sevilla F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 9,110
264 CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD Cádiz F. DERECHO (JEREZ) 9,099
265 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 9,083
266 INTELIGENCIA Y ANALÍTICA DE MERCADOS Málaga F. MARKETING Y GESTIÓN 9,083
267 CIENCIAS DEL MAR + CIENCIAS AMBIENTALES Cádiz F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB 9,082
268 INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Sevilla E. POLITÉCNICA SUPERIOR 9,041
269 EDUCACIÓN PRIMARIA Cádiz F. CIENCIAS EDUCACIÓN 9,030
270 QUÍMICA Córdoba F. CIENCIAS 9,024
271 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (GRUPO EN INGLÉS) (PARS con Máster Ing. de Telecom.) Sevilla E.T.S. INGENIERÍA 9,012
272 CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + PERIODISMO Málaga F. CIENCIAS COMUNICACIÓN 8,950
273 ARQUEOLOGÍA + HISTORIA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 8,946
274 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Málaga E. ING. INDUSTRIALES 8,920
275 EDUCACIÓN SOCIAL Pablo de Olavide F. DE CIENCIAS SOCIALES 8,917
276 QUÍMICA Almería F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 8,910
277 EDUCACIÓN PRIMARIA Granada F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 8,908
278 INGENIERÍA INFORMÁTICA Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 8,880
279 INGENIERÍA ELÉCTRICA Málaga E. ING. INDUSTRIALES 8,860
280 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 8,830
281 EDUCACIÓN PRIMARIA Córdoba F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN 8,827
282 EDUCACIÓN PRIMARIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Granada F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA) 8,824
283 EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica) Sevilla E.T.S. ING. EDIFICACION 8,823
284 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Sevilla F. COMUNICACIÓN 8,804
285 DERECHO Granada F. DERECHO 8,786
286 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Granada F. COMUNICA. Y DOCUMEN. 8,781
287 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Málaga F. CIENCIAS COMUNICACIÓN 8,760
288 DERECHO Málaga F. DERECHO 8,756
289 GEOGRAFÍA E HISTORIA Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 8,750
290 FILOLOGÍA CLÁSICA Sevilla F. FILOLOGÍA 8,741
291 INGENIERÍA MECÁNICA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 8,740
292 INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Química) Granada F. CIENCIAS 8,718
293 EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 8,715
294 TURISMO + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Málaga F. CIENCIAS COMUNICACIÓN 8,668
295 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Almería F. CIEN. ECON. Y EMPRESA. 8,642
296 DERECHO Almería F. DERECHO 8,614
297 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Sevilla F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 8,614
298 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Pablo de Olavide F. CIENCIAS EMPRESARIALES 8,613
299 CIENCIAS AMBIENTALES + CIENCIAS DEL MAR Cádiz F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB 8,595
300 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Córdoba F. DERECHO Y CC ECON EMP 8,554
301 CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + SOCIOLOGÍA Granada F. CIENC. POLT. Y SOCIO. 8,536
302 INGENIERÍA ELÉCTRICA Cádiz E. SUPERIOR DE INGENIERÍA 8,518
303 ENOLOGÍA Córdoba E.T.S.ING.AGRON. MONTES 8,492
304 EDUCACIÓN PRIMARIA Huelva F. EDUC, PSICOL Y CC DEP 8,470
305 EDUCACIÓN SOCIAL Málaga F. CIENCIAS EDUCACIÓN 8,470
306 DERECHO + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI) Sevilla F. DERECHO 8,454
307 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 8,445
308 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Córdoba E. POLITÉCNICA SUPERIOR 8,440
309 EDUCACIÓN INFANTIL Granada F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 8,440
310 EDUCACIÓN PRIMARIA Almería F. CC. EDUCACIÓN 8,435
311 ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA Cádiz E. ING. NAVAL Y OCEÁNICA 8,414
312 EDUCACIÓN PRIMARIA (FORMACIÓN BILINGÜE) Granada F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 8,400
313 INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Córdoba E.T.S.ING.AGRON. MONTES 8,393
314 INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) Granada E.T.S. INGEN. CAMINOS 8,389
315 INGENIERÍA INFORMÁTICA Almería E. SUP. INGENIERÍA 8,380
316 FINANZAS Y CONTABILIDAD Granada F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 8,342
317 DERECHO Cádiz F. DERECHO (JEREZ) 8,312
318 INGENIERÍA QUÍMICA Málaga F. CIENCIAS 8,306
319 PEDAGOGÍA Málaga F. CIENCIAS EDUCACIÓN 8,300
320 INGENIERÍA FORESTAL + INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Córdoba E.T.S.ING.AGRON. MONTES 8,294
321 EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica) Granada E.T.S. ING. EDIFICACIÓN 8,286
322 EDUCACIÓN INFANTIL Cádiz F. CIENCIAS EDUCACIÓN 8,260
323 EDUCACIÓN SOCIAL Granada F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 8,250
324 EDUCACIÓN SOCIAL Córdoba F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN 8,240
325 QUÍMICA Jaén F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 8,227
326 EDUCACIÓN INFANTIL Huelva F. EDUC, PSICOL Y CC DEP 8,205
327 DERECHO + FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Pablo de Olavide F. DERECHO 8,141
328 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Málaga F. CIENCIAS COMUNICACIÓN 8,133
329 LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS + EDUCACIÓN PRIMARIA Sevilla F. FILO Y F. CEDU 8,133
330 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES Sevilla F. BELLAS ARTES 8,131
331 TRABAJO SOCIAL Pablo de Olavide F. DE CIENCIAS SOCIALES 8,120
332 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Málaga F. CC.EE. Y EMPRESARIALES 8,080
333 PEDAGOGÍA Granada F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 8,070
334 EDUCACIÓN PRIMARIA (ITINERARIO BILINGÜE) Córdoba F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN 8,069
335 NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO Cádiz E. ING.MARINA,NAUT. Y RAD 8,058
336 DERECHO Córdoba F. DERECHO Y CC ECON EMP 8,025
337 MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Málaga F. MARKETING Y GESTIÓN 8,010
338 ESTUDIOS TRANSCULTURALES EUROPEOS: LENGUAS, CULTURAS, INTERACCIONES Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 8,008
339 EDUCACIÓN INFANTIL Córdoba F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN 8,000
340 QUÍMICA Huelva F.CIENCIAS EXPERIMENTALES 8,000
341 EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES Granada F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETR 7,993
342 INGENIERÍA MECÁNICA Cádiz E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA 7,989
343 ECONOMÍA Granada F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 7,973
344 FILOLOGÍA CLÁSICA Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 7,911
345 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 7,889
346 INGENIERÍA AGRÍCOLA Sevilla E.T.S. ING. AGRONÓMICA 7,880
347 INGENIERÍA MECÁNICA Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 7,874
348 ESTUDIOS INGLESES Sevilla F. FILOLOGÍA 7,838
349 CIENCIAS AMBIENTALES Pablo de Olavide F. CIENCIAS EXPERIMENT. 7,833
350 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 7,832
351 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES Granada F. BELLAS ARTES 7,796
352 EDUCACIÓN PRIMARIA Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 7,780
353 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Córdoba F. DERECHO Y CC ECON EMP 7,750
354 FILOSOFÍA Sevilla F. FILOSOFÍA 7,739
355 FILOLOGÍA HISPÁNICA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 7,729
356 INGENIERÍA CIVIL (VIRTUAL) Córdoba E. POLITÉCNICA SUP. (BEL) 7,684
357 MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS + TURISMO Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 7,670
358 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Málaga E. ING. INDUSTRIALES 7,664
359 CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + SOCIOLOGÍA Pablo de Olavide F. DE CIENCIAS SOCIALES 7,656
360 INGENIERÍA INFORMÁTICA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 7,650
361 ECONOMÍA Málaga F. CC.EE. Y EMPRESARIALES 7,633
362 DERECHO HISPANO-ALEMÁN, BACHELOR IN LAW Pablo de Olavide F. DERECHO 7,618
363 EDUCACIÓN INFANTIL Almería F. CC. EDUCACIÓN 7,590
364 DERECHO + GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Almería F. DERECHO 7,563
365 FILOSOFÍA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 7,540
366 PERIODISMO Sevilla F. COMUNICACIÓN 7,498
367 MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Almería F. CIEN. ECON. Y EMPRESA. 7,470
368 TRABAJO SOCIAL + SOCIOLOGÍA Pablo de Olavide F. DE CIENCIAS SOCIALES 7,422
369 FINANZAS Y CONTABILIDAD Málaga F. CC.EE. Y EMPRESARIALES 7,419
370 INGENIERÍA FORESTAL Córdoba E.T.S.ING.AGRON. MONTES 7,410
371 PERIODISMO Málaga F. CIENCIAS COMUNICACIÓN 7,380
372 TRABAJO SOCIAL Granada F. TRABAJO SOCIAL 7,350
373 DERECHO Cádiz FACULTAD DE DERECHO (ALG) 7,308
374 DERECHO Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 7,295
375 HISTORIA Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 7,289
376 TRABAJO SOCIAL Córdoba F. CIENCIAS DEL TRABAJO 7,286
377 EDUCACIÓN SOCIAL Almería F. CC. EDUCACIÓN 7,277
378 ANÁLISIS ECONÓMICO Pablo de Olavide F. CIENCIAS EMPRESARIALES 7,257
379 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Sevilla F. CIENCIAS DEL TRABAJO 7,240
380 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Cádiz F. CC. ECON. Y EMP. (JER) 7,171
381 TRABAJO SOCIAL Málaga F. DE ESTU. SOCI. Y TRAB. 7,170
382 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 7,167
383 EDUCACIÓN PRIMARIA Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 7,120
384 EDUCACIÓN SOCIAL Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 7,110
385 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + ESTUDIOS INGLESES Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 7,094
386 INGENIERÍA CIVIL Cádiz E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA 7,080
387 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + TURISMO Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 7,078
388 INGENIERÍA TELEMÁTICA Málaga E.T.S. ING. TELECOMUNICA. 7,077
389 ECONOMÍA Almería F. CIEN. ECON. Y EMPRESA. 7,071
390 EDUCACIÓN SOCIAL Huelva F. EDUC, PSICOL Y CC DEP 7,060
391 SOCIOLOGÍA Pablo de Olavide F. DE CIENCIAS SOCIALES 7,060
392 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 7,059
393 INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA Cádiz E. ING.MARINA,NAUT. Y RAD 7,053
394 TRABAJO SOCIAL Almería F. PSICOLOGÍA 7,049
395 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Almería F. CIEN. ECON. Y EMPRESA. 7,034
396 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 7,006
397 FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Sevilla F. TUR Y FIN Y F. C. T. 6,964
398 HISTORIA Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,920
399 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA Almería E. SUP. INGENIERÍA 6,911
400 FINANZAS Y CONTABILIDAD + TURISMO Sevilla F. TURISMO Y FINANZAS 6,893
401 TURISMO (ITINERARIO BILI NGÜE) + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Córdoba F. CIENCIAS DEL TRABAJO 6,880
402 EDUCACIÓN INFANTIL Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 6,833
403 INGENIERÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO Huelva E.T.S. INGENIERÍA 6,820
404 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,818
405 ECONOMÍA BILINGÜE Granada F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 6,815
406 INGENIERÍA ELÉCTRICA Córdoba E. POLITÉCNICA SUPERIOR 6,789
407 FINANZAS Y CONTABILIDAD (GRUPO EN INGLÉS) Sevilla F. TURISMO Y FINANZAS 6,763
408 EDUCACIÓN PRIMARIA Málaga C.MAG.MªINMAC. (A) (ANT) 6,721
409 ESTUDIOS INGLESES Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,703
410 ENOLOGÍA Cádiz F. CIENCIAS 6,700
411 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Cádiz F. CC. ECON. Y EMP. (JER) 6,690
412 CIENCIAS AMBIENTALES Cádiz F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB 6,672
413 CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Granada F. CIENC. POLT. Y SOCIO. 6,664
414 MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 6,659
415 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 6,650
416 INGENIERÍA TELEMÁTICA + INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 6,606
417 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 6,578
418 INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Málaga E.T.S. ING. TELECOMUNICA. 6,570
419 TRABAJO SOCIAL Cádiz F. CIENCIAS TRABAJO (JE) 6,554
420 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Pablo de Olavide F. DERECHO 6,540
421 EDUCACIÓN INFANTIL Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 6,540
422 DERECHO Huelva F. DERECHO 6,487
423 CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y GESTIÓN HOTELERA Málaga F. TURISMO 6,473
424 FILOSOFÍA Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,368
425 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,361
426 FILOLOGÍA HISPÁNICA Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,359
427 INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. DE ENERGÍAS RENOVABLES Y TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO Huelva E.T.S. INGENIERÍA 6,353
428 INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Cádiz E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA 6,351
429 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 6,260
430 INGENIERÍA AGRÍCOLA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 6,250
431 INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Huelva E.T.S. INGENIERÍA 6,172
432 INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN Málaga E.T.S. ING. TELECOMUNICA. 6,171
433 ESTUDIOS INGLESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 6,125
434 ENOLOGÍA + INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Córdoba E.T.S.ING.AGRON. MONTES 5,995
435 ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL Sevilla F. FILOSOFÍA 5,995
436 CIENCIAS AMBIENTALES Málaga F. CIENCIAS 5,943
437 FISIOTERAPIA Córdoba FISIDEC 5,880
438 FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Pablo de Olavide F. CIENCIAS EMPRESARIALES 5,871
439 DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Cádiz FACULTAD DE DERECHO (ALG) 5,861
440 FINANZAS Y CONTABILIDAD Sevilla F. TURISMO Y FINANZAS 5,800
441 INGENIERÍA CIVIL + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Córdoba E. POLITÉCNICA SUP. (BEL) 5,766
442 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 5,690
443 INGENIERÍA ELÉCTRICA Cádiz E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA 5,682
444 INGENIERÍA CIVIL Córdoba E. POLITÉCNICA SUP. (BEL) 5,681
445 INGENIERÍA AGRÍCOLA Almería E. SUP. INGENIERÍA 5,666
446 MARINA Cádiz E. ING.MARINA,NAUT. Y RAD 5,640
447 GEOGRAFÍA E HISTORIA Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 5,571
448 FINANZAS Y CONTABILIDAD Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,504
449 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD Cádiz F. CIENC. ECON. Y EMPRES. 5,500
450 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,400
451 HISTORIA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,099
452 INGENIERÍA ELÉCTRICA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 5,084
453 CIENCIAS AMBIENTALES Almería F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 5,000
454 ESTUDIOS INGLESES Almería F. HUMANIDADES 5,000
455 ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA Almería F. HUMANIDADES 5,000
456 FILOLOGÍA HISPÁNICA Almería F. HUMANIDADES 5,000
457 FINANZAS Y CONTABILIDAD Almería F. CIEN. ECON. Y EMPRESA. 5,000
458 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Almería F. DERECHO 5,000
459 HISTORIA Almería F. HUMANIDADES 5,000
460 HISTORIA + HUMANIDADES Almería F. HUMANIDADES 5,000
461 HUMANIDADES Almería F. HUMANIDADES 5,000
462 INGENIERÍA ELÉCTRICA Almería E. SUP. INGENIERÍA 5,000
463 INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Almería E. SUP. INGENIERÍA 5,000
464 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Almería F. DERECHO 5,000
465 TURISMO Almería F. CIEN. ECON. Y EMPRESA. 5,000
466 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Cádiz F.CC.ECON.EMP. (ALG) 5,000
467 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Cádiz F. CIENC. ECON. Y EMPRES. 5,000
468 EDUCACIÓN INFANTIL Cádiz C. MAGIST.VIR.EUR.(A) (LI) 5,000
469 EDUCACIÓN PRIMARIA Cádiz C. MAGIST.VIR.EUR.(A) (LI) 5,000
470 ESTUDIOS FRANCESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
471 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
472 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS + ESTUDIOS INGLESES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
473 FILOLOGÍA HISPÁNICA Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
474 FINANZAS Y CONTABILIDAD Cádiz F. CIENC. ECON. Y EMPRES. 5,000
475 FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Cádiz F. CIENC. ECON. Y EMPRES. 5,000
476 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 5,000
477 HUMANIDADES Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
478 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Cádiz E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA 5,000
479 INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES Cádiz E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA 5,000
480 LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS Cádiz F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
481 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Cádiz F. CIENCIAS TRABAJO (ALG) 5,000
482 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Cádiz F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
483 TURISMO Cádiz F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) 5,000
484 CIENCIAS AMBIENTALES Córdoba F. CIENCIAS 5,000
485 CINE Y CULTURA Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
486 CINE Y CULTURA NO PRESENCIAL Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
487 EDUCACIÓN INFANTIL Córdoba C. MAGIST.SAGRADO COR.(A) 5,000
488 EDUCACIÓN PRIMARIA Córdoba C. MAGIST.SAGRADO COR.(A) 5,000
489 ESTUDIOS INGLESES Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
490 FILOLOGÍA HISPÁNICA Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
491 GESTIÓN CULTURAL Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
492 HISTORIA Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
493 HISTORIA DEL ARTE Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
494 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES Córdoba E. POLITÉCNICA SUP. (BEL) 5,000
495 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES + INGENIERÍA CIVIL Córdoba E. POLITÉCNICA SUP. (BEL) 5,000
496 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES + INGENIERÍA ELÉCTRICA Córdoba E. POLITÉCNICA SUP. (BEL) 5,000
497 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Córdoba F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
498 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
499 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
500 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA Córdoba F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
501 TURISMO Córdoba F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
502 TURISMO (ITINERARIO BILINGÜE) Córdoba F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
503 TURISMO + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS Córdoba F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
504 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Granada F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA) 5,000
505 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Granada F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME) 5,000
506 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Granada F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME) 5,000
507 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
508 ARQUEOLOGÍA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
509 CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL(Melilla) Granada F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME) 5,000
510 CIENCIAS AMBIENTALES Granada F. CIENCIAS 5,000
511 DERECHO Granada F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME) 5,000
512 EDUCACIÓN INFANTIL Granada F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA) 5,000
513 EDUCACIÓN INFANTIL Granada F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA) 5,000
514 EDUCACIÓN INFANTIL Granada C.MAG.INMACULADA (A) 5,000
515 EDUCACIÓN PRIMARIA Granada F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA) 5,000
516 EDUCACIÓN PRIMARIA Granada F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA) 5,000
517 EDUCACIÓN PRIMARIA Granada C.MAG.INMACULADA (A) 5,000
518 EDUCACIÓN SOCIAL Granada F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA) 5,000
519 EDUCACIÓN SOCIAL Granada F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA) 5,000
520 ESTUDIOS FRANCESES Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
521 ESTUDIOS FRANCESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
522 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
523 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
524 GEOLOGÍA Granada F. CIENCIAS 5,000
525 HISTORIA DEL ARTE Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
526 HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
527 INDUSTRIAS DEL ESPAÑOL Y SUS CULTURAS Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
528 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Granada F. COMUNICA. Y DOCUMEN. 5,000
529 INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática) Granada F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA) 5,000
530 LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
531 LITERATURAS COMPARADAS Granada F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
532 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Granada F. REL. LAB. Y RR.HH. 5,000
533 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Granada F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME) 5,000
534 SOCIOLOGÍA Granada F. CIENC. POLT. Y SOCIO. 5,000
535 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN Granada F. TRADUC. INTERPRE. 5,000
536 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN + TURISMO Granada F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP. 5,000
537 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS Granada F. TRADUC. INTERPRE. 5,000
538 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + TURISMO Granada F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP. 5,000
539 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ÁRABE Granada F. TRADUC. INTERPRE. 5,000
540 TURISMO Granada F. CIENC. ECONOM. Y EMPR. 5,000
541 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Huelva F. CIENC. EMPRESARIALES 5,000
542 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD Huelva F. CIENC. EMPRESARIALES 5,000
543 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + TURISMO Huelva F. CIENC. EMPRESARIALES 5,000
544 CIENCIAS AMBIENTALES Huelva F.CIENCIAS EXPERIMENTALES 5,000
545 CIENCIAS AMBIENTALES + INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL Huelva F.CIENCIAS EXPERIMENTALES 5,000
546 ESTUDIOS INGLESES Huelva F. HUMANIDADES 5,000
547 ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA Huelva F. HUMANIDADES 5,000
548 FILOLOGÍA HISPÁNICA Huelva F. HUMANIDADES 5,000
549 FINANZAS Y CONTABILIDAD Huelva F. CIENC. EMPRESARIALES 5,000
550 GEOLOGÍA (DUAL) Huelva F.CIENCIAS EXPERIMENTALES 5,000
551 GESTIÓN CULTURAL (Modalidad virtual) Huelva F. HUMANIDADES 5,000
552 HISTORIA Huelva F. HUMANIDADES 5,000
553 HUMANIDADES Huelva F. HUMANIDADES 5,000
554 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 5,000
555 INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL Huelva E.T.S. INGENIERÍA 5,000
556 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA MINERA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 5,000
557 INGENIERÍA MINERA Huelva E.T.S. INGENIERÍA 5,000
558 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Huelva F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
559 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - VIRTUAL Huelva F. CIENCIAS DEL TRABAJO 5,000
560 TRABAJO SOCIAL Huelva F. TRABAJO SOCIAL 5,000
561 TURISMO Huelva F. CIENC. EMPRESARIALES 5,000
562 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo inglés) Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,000
563 ARQUEOLOGÍA Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 5,000
564 CIENCIAS AMBIENTALES Jaén F. CIENCIAS EXPERIMENTALE 5,000
565 EDUCACIÓN INFANTIL Jaén C. PROFESORADO(A) (ÚBEDA) 5,000
566 EDUCACIÓN PRIMARIA Jaén C. PROFESORADO(A) (ÚBEDA) 5,000
567 ESTADÍSTICA Y EMPRESA Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,000
568 ESTUDIOS INGLESES Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 5,000
569 FILOLOGÍA HISPÁNICA Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 5,000
570 GEOGRAFÍA E HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 5,000
571 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,000
572 HISTORIA DEL ARTE Jaén F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. 5,000
573 INDUSTRIA DIGITAL Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
574 INDUSTRIA DIGITAL (1º,2º,3º Campus Científico Tecnológico de LINARES) Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 5,000
575 INGENIERÍA CIVIL Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
576 INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
577 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
578 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
579 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
580 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
581 INGENIERÍA ELÉCTRICA Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
582 INGENIERÍA ELÉCTRICA Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 5,000
583 INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA Jaén E. POLITÉCNICA SUPERIOR 5,000
584 INGENIERÍA MECÁNICA Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
585 INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
586 INGENIERÍA TELEMÁTICA Jaén E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) 5,000
587 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,000
588 TRABAJO SOCIAL Jaén F. TRABAJO SOCIAL 5,000
589 TURISMO Jaén F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI. 5,000
590 EDUCACIÓN INFANTIL Málaga C.MAG.MªINMAC. (A) (ANT) 5,000
591 ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL Málaga F. DE ESTU. SOCI. Y TRAB. 5,000
592 ESTUDIOS INGLESES Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
593 FILOLOGÍA CLÁSICA Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
594 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
595 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Málaga F. MARKETING Y GESTIÓN 5,000
596 HISTORIA Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
597 HISTORIA DEL ARTE Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
598 INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN Málaga E.T.S. ING. TELECOMUNICA. 5,000
599 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Málaga F. DE ESTU. SOCI. Y TRAB. 5,000
600 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS Málaga F. FILOSOFÍA Y LETRAS 5,000
601 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + TURISMO Málaga F. TURISMO 5,000
602 TURISMO Málaga F. TURISMO 5,000
603 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 5,000
604 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 5,000
605 DERECHO Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 5,000
606 DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD DIGITAL Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 5,000
607 HUMANIDADES Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 5,000
608 HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 5,000
609 MARKETING Y COMUNICACIÓN DIGITAL Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 5,000
610 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LOS MEDIOS Pablo de Olavide C. U. SAN ISIDORO(ADS.) 5,000
611 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 5,000
612 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS Pablo de Olavide F. HUMANIDADES 5,000
613 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 5,000
614 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 5,000
615 ARQUEOLOGÍA Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 5,000
616 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Sevilla C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 5,000
617 ESTUDIOS FRANCESES Sevilla F. FILOLOGÍA 5,000
618 FILOLOGÍA HISPÁNICA Sevilla F. FILOLOGÍA 5,000
619 FINANZAS Y CONTABILIDAD Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 5,000
620 FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 5,000
621 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 5,000
622 HISTORIA DEL ARTE Sevilla F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 5,000
623 LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS Sevilla F. FILOLOGÍA 5,000
624 PERIODISMO Sevilla C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 5,000
625 PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Sevilla C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 5,000
626 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Sevilla C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 5,000
627 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Sevilla C. UNIV. DE OSUNA (A) 5,000
628 TURISMO Sevilla F. TURISMO Y FINANZAS 5,000
629 TURISMO (GRUPO EN INGLÉS) Sevilla F. TURISMO Y FINANZAS 5,000

Esta misma titulación, pero en la Universidad de Sevilla, alberga la segunda nota más alta de acceso a la universidad con un 13,594. El top cinco lo completan otras cuatro carreras de la hispalense: Ingeniería Informática. Tecnología Informática + Matemáticas; Biomedicina básica y experimental; e Ingeniería Aeroespacial.

La siguiente universidad que aparece en el ránking es la Pablo de Olavide. Además, es la primera titulación encontrada que no es de la rama científica. Se trata del doble grado de Relaciones Internacionales más Derecho.

En el top 10 solo se cuela una cuarta universidad: la de Cádiz. La doble titulación de Matemáticas + Ingeniería Informática con un 13,258. Medicina es la segunda nota de corte más alta de esta universidad.

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Córdoba accede al ránking en el puesto 11 con Medicina, mientras que Málaga, Jaén y Almería hacen lo propio con esta titulación en el puesto número 13, 15 y 16 respectivamente. La de Huelva es la última universidad en aparecer en este ránking. Lo hace en el puesto 17 con el grado de Medicina igualmente.

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