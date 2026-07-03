PAU 2026
Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking
La Universidad de Sevilla copa el top cinco con hasta cuatro titulaciones entre los grados de más difícil acceso
El Distrito Único Andaluz ha dado a conocer este viernes la primera adjudicación de acceso a la universidad para el curso 2026/2027. Esto ha dado como resultado las primeras notas de corte de un proceso que se alargará a lo largo del estío. Por el momento, el acceso más difícil está en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Granada, con un 13,625.
Clasificación completa de notas de corte de Andalucía 2026/2027
Ranking ordenado por la nota de corte general. Incluye 629 titulaciones de Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería, Pablo de Olavide y Sevilla.
|Puesto
|Titulación
|Universidad
|Centro
|Nota
|1
|MATEMÁTICAS + FÍSICA
|Granada
|F. CIENCIAS
|13,625
|2
|FÍSICA + MATEMÁTICAS
|Sevilla
|F. FÍSICA Y F. MAT
|13,594
|3
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS
|Sevilla
|ETSII Y F. MATEMÁTICAS
|13,374
|4
|BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL
|Sevilla
|F. MEDICINA
|13,345
|5
|INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica)
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|13,340
|6
|RELACIONES INTERNACIONALES + DERECHO
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|13,336
|7
|MEDICINA
|Sevilla
|F. MEDICINA
|13,320
|8
|MEDICINA
|Granada
|F. MEDICINA
|13,294
|9
|FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Sevilla
|F.ENF FISIO POD Y F. CEDU
|13,275
|10
|MATEMÁTICAS + INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|13,258
|11
|MEDICINA
|Córdoba
|F. MEDICINA Y ENFERMERÍA
|13,204
|12
|ODONTOLOGÍA
|Sevilla
|F. ODONTOLOGÍA
|13,167
|13
|MEDICINA
|Málaga
|F. MEDICINA
|13,125
|14
|MEDICINA
|Cádiz
|F. MEDICINA
|13,122
|15
|MEDICINA
|Jaén
|F. CIENCIAS DE SALUD
|13,115
|16
|MEDICINA
|Almería
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|13,094
|17
|MEDICINA
|Huelva
|F. ENFERMERÍA
|13,078
|18
|INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS
|Málaga
|E.T.S. ING. INFORMÁTICA
|13,058
|19
|ODONTOLOGÍA
|Granada
|F. ODONTOLOGÍA
|13,030
|20
|MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA
|Sevilla
|F. MATEMÁTICAS
|12,976
|21
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCES + RELACIONES INTERNACIONALES
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|12,928
|22
|EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA
|Sevilla
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|12,878
|23
|INGENIERÍA AEROESPACIAL
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|12,869
|24
|BIOTECONOLOGÍA + BIOQUÍMICA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|12,861
|25
|RELACIONES INTERNACIONALES + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|12,845
|26
|INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS
|Granada
|F.CIENCIAS Y ETS.INF.TEL.
|12,800
|27
|FARMACIA + NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
|Granada
|F. FARMACIA
|12,789
|28
|RELACIONES INTERNACIONALES
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|12,736
|29
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|12,736
|30
|ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Sevilla
|F. MAT Y F. TUR Y FIN
|12,721
|31
|MATEMÁTICAS
|Granada
|F. CIENCIAS
|12,679
|32
|BIOTECNOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EXPERIMENT.
|12,646
|33
|ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|12,638
|34
|ENFERMERÍA
|Sevilla
|F. ENF,FISIO Y POD
|12,610
|35
|BIOQUÍMICA
|Sevilla
|F. BIOLOGÍA
|12,600
|36
|BIOTECNOLOGÍA
|Granada
|F. CIENCIAS
|12,570
|37
|ENFERMERÍA
|Granada
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|12,556
|38
|FISIOTERAPIA
|Sevilla
|F. ENF. FIS. POD.
|12,553
|39
|FILOLOGÍA CLÁSICA + ESTUDIOS INGLESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|12,541
|40
|BIOQUÍMICA
|Granada
|F. CIENCIAS
|12,539
|41
|ENFERMERÍA
|Córdoba
|F. MEDICINA Y ENFERMERÍA
|12,502
|42
|FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Sevilla
|F. FILOLOGÍA
|12,498
|43
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|12,492
|44
|FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
|Sevilla
|F. FARMACIA
|12,472
|45
|VETERINARIA
|Córdoba
|F. VETERINARIA
|12,430
|46
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN + RELACIONES INTERNACIONALES
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|12,428
|47
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Sevilla
|F. CECO Y EMP Y F. T Y F
|12,415
|48
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA
|Sevilla
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|12,387
|49
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|12,379
|50
|ENFERMERÍA
|Málaga
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|12,379
|51
|FISIOTERAPIA
|Granada
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|12,370
|52
|RELACIONES INTERNACIONALES + GEOGRAFÍA E HISTORIA
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|12,361
|53
|FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES
|Sevilla
|F. FÍSICA
|12,330
|54
|FÍSICA
|Granada
|F. CIENCIAS
|12,310
|55
|ENFERMERÍA
|Cádiz
|F. ENFERMERÍA Y FISIOT.
|12,306
|56
|ENFERMERÍA
|Cádiz
|F. ENFERM. Y FIS. (JER)
|12,290
|57
|ENFERMERÍA
|Jaén
|F. CIENCIAS DE SALUD
|12,249
|58
|FISIOTERAPIA
|Córdoba
|F. MEDICINA Y ENFERMERÍA
|12,219
|59
|ENFERMERÍA
|Sevilla
|C. ENFER. CRUZ ROJA (A)
|12,208
|60
|INGENIERÍA QUÍMICA + BIOTECNOLOGÍA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|12,180
|61
|FÍSICA
|Sevilla
|F. FÍSICA
|12,178
|62
|ENFERMERÍA
|Almería
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|12,170
|63
|DERECHO + ECONOMÍA
|Sevilla
|F. DERECHO Y F. ECO Y EMP
|12,167
|64
|INGENIERÍA BIOMÉDICA(1º-2º UJA + 3º-4º UGR)
|Granada
|E.T.S. INGEN. CAMINOS
|12,152
|65
|MATEMÁTICAS
|Sevilla
|F. MATEMÁTICAS
|12,144
|66
|CRIMINOLOGÍA + PSICOLOGIA
|Málaga
|F. DERECHO
|12,116
|67
|ENFERMERÍA
|Huelva
|F. ENFERMERÍA
|12,110
|68
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|Sevilla
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|12,082
|69
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|12,081
|70
|BIOTECNOLOGÍA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|12,070
|71
|CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|Málaga
|E.T.S. ING. INFORMÁTICA
|12,069
|72
|FISIOTERAPIA
|Málaga
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|12,064
|73
|ENFERMERÍA
|Cádiz
|F. ENFERMERÍA (ALG)
|12,010
|74
|FISIOTERAPIA
|Cádiz
|F. ENFERMERÍA Y FISIOT.
|12,003
|75
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS)
|Sevilla
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|11,998
|76
|FARMACIA
|Sevilla
|F. FARMACIA
|11,981
|77
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN + MATEMÁTICAS
|Málaga
|E.T.S. ING. TELECOMUNICA.
|11,973
|78
|PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|Sevilla
|F. COMUNICACIÓN
|11,964
|79
|HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|11,951
|80
|INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial)
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|11,942
|81
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|11,932
|82
|FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|11,930
|83
|ENFERMERÍA
|Málaga
|C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA
|11,918
|84
|FISIOTERAPIA
|Jaén
|F. CIENCIAS DE SALUD
|11,899
|85
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|11,893
|86
|INGENIERÍA DE LA SALUD
|Sevilla
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|11,879
|87
|ODONTOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|11,847
|88
|INGENIERÍA BIOMÉDICA (1º-2º UJA + 3º-4º UGR)
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|11,825
|89
|INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|11,800
|90
|BIOQUÍMICA
|Málaga
|F. CIENCIAS
|11,798
|91
|ESTADÍSTICA
|Sevilla
|F. MATEMÁTICAS
|11,787
|92
|BIOTECNOLOGÍA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|11,786
|93
|ENFERMERÍA
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|11,782
|94
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|11,754
|95
|CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|Granada
|E.T.S. ING. INF. Y TELEC.
|11,697
|96
|PODOLOGÍA
|Sevilla
|F. ENF. FIS. POD.
|11,690
|97
|FISIOTERAPIA
|Almería
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|11,681
|98
|ENFERMERÍA
|Cádiz
|C. U.ENF.SALUS INFIRM. (A)
|11,680
|99
|BIOQUÍMICA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|11,680
|100
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|11,644
|101
|MATEMÁTICAS
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|11,641
|102
|PSICOLOGÍA
|Córdoba
|F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN
|11,590
|103
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Granada
|F. CIENCIAS DEPORTE
|11,590
|104
|PSICOLOGÍA
|Sevilla
|F. PSICOLOGÍA
|11,590
|105
|FARMACIA
|Granada
|F. FARMACIA
|11,582
|106
|MATEMÁTICAS
|Málaga
|F. CIENCIAS
|11,546
|107
|NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA + CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
|Granada
|F. FARMACIA
|11,521
|108
|PSICOLOGÍA + LOGOPEDIA
|Málaga
|F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
|11,500
|109
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|11,478
|110
|PSICOLOGÍA
|Cádiz
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|11,461
|111
|INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos)
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|11,448
|112
|FILOLOGÍA HISPÁNICA + ESTUDIOS INGLESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|11,406
|113
|NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EXPERIMENT.
|11,371
|114
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Granada
|F. CIENCIAS
|11,358
|115
|EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES
|Granada
|F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETR
|11,350
|116
|DERECHO + CRIMINOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|11,339
|117
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (ENSEÑANZA BILINGÜE)
|Málaga
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|11,320
|118
|PSICOLOGÍA
|Granada
|F. PSICOLOGÍA
|11,310
|119
|ENFERMERÍA
|Granada
|F. CC. SALUD (CE)
|11,290
|120
|MATEMÁTICAS Y FILOSOFÍA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|11,286
|121
|FÍSICA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|11,278
|122
|BIOTECNOLOGÍA
|Almería
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|11,239
|123
|ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
|Sevilla
|F. FARMACIA
|11,230
|124
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|11,228
|125
|ENFERMERÍA
|Granada
|F. CC. SALUD (MELILLA)
|11,220
|126
|INGENIERÍA DE LA SALUD
|Málaga
|E.T.S. ING. INFORMÁTICA
|11,206
|127
|MATEMÁTICAS
|Almería
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|11,189
|128
|INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|11,166
|129
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|11,152
|130
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Sevilla
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|11,111
|131
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Cádiz
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|11,096
|132
|FÍSICA
|Almería
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|11,079
|133
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|11,044
|134
|BIOLOGÍA
|Sevilla
|F. BIOLOGÍA
|11,030
|135
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Pablo de Olavide
|F. CC. DEPORTE
|11,020
|136
|INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|11,001
|137
|FISIOTERAPIA
|Granada
|F. CC. SALUD (MELILLA)
|10,985
|138
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|10,976
|139
|FISIOTERAPIA
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|10,966
|140
|QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES
|Sevilla
|F. QUÍMICA Y F. FÍSICA
|10,921
|141
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Sevilla
|F. ECO Y EMP Y F. DERECHO
|10,879
|142
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|10,878
|143
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Almería
|F. CC. EDUCACIÓN
|10,834
|144
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|10,828
|145
|PSICOLOGÍA
|Málaga
|F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
|10,793
|146
|ESTADÍSTICA
|Granada
|F. CIENCIAS
|10,784
|147
|PODOLOGÍA
|Málaga
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|10,769
|148
|FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA
|Málaga
|E.T.S. ARQUITECTURA
|10,758
|149
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
|Sevilla
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|10,746
|150
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Huelva
|F. EDUC, PSICOL Y CC DEP
|10,714
|151
|DERECHO + FILOSOFÍA
|Sevilla
|F.DERECHO Y F.FILOSOFÍA
|10,706
|152
|ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
|Granada
|E.T.S. ARQUITECTURA
|10,689
|153
|TERAPIA OCUPACIONAL
|Granada
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|10,688
|154
|MATEMÁTICAS + ECONOMÍA
|Almería
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|10,664
|155
|NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
|Granada
|F. FARMACIA
|10,664
|156
|INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|10,629
|157
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|10,615
|158
|FÍSICA
|Huelva
|F.CIENCIAS EXPERIMENTALES
|10,610
|159
|NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
|Córdoba
|F. VETERINARIA
|10,550
|160
|EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA
|Almería
|F. CC. EDUCACIÓN
|10,549
|161
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|10,541
|162
|DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|10,539
|163
|BIOLOGÍA
|Granada
|F. CIENCIAS
|10,532
|164
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|10,520
|165
|QUÍMICA
|Sevilla
|F. QUÍMICA
|10,494
|166
|EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES
|Sevilla
|F. CC. EDUCA Y F. FILOLOG
|10,483
|167
|CRIMINOLOGÍA
|Sevilla
|F. DERECHO
|10,479
|168
|ESTUDIOS FRANCESES + ESTUDIOS INGLESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|10,472
|169
|INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática)
|Granada
|E.T.S. ING. INF. Y TELEC.
|10,452
|170
|FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA
|Sevilla
|E.T.S. ARQUITECTURA
|10,450
|171
|INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química)
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|10,436
|172
|INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Granada
|E.T.S.INF.TEL. Y F.CC.EMP
|10,431
|173
|PSICOLOGÍA
|Huelva
|F. EDUC, PSICOL Y CC DEP
|10,431
|174
|CRIMINOLOGÍA
|Granada
|F. DERECHO
|10,416
|175
|CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + PERIODISMO
|Granada
|F. CIENC. POLT. Y SOCIO.
|10,392
|176
|INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|10,385
|177
|INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|10,380
|178
|INGENIERÍA DE MATERIALES
|Sevilla
|F. FÍSICA
|10,378
|179
|LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS + ESTUDIOS INGLESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|10,377
|180
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Sevilla
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|10,370
|181
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA MECÁNICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|10,352
|182
|INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|10,334
|183
|INGENIERÍA DEL SOFTWARE
|Málaga
|E.T.S. ING. INFORMÁTICA
|10,314
|184
|BIOLOGÍA
|Málaga
|F. CIENCIAS
|10,309
|185
|PSICOLOGÍA
|Almería
|F. PSICOLOGÍA
|10,286
|186
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Málaga
|F. CC.EE. Y EMPRESARIALES
|10,258
|187
|TERAPIA OCUPACIONAL
|Málaga
|F. CIENCIAS DE LA SALUD
|10,257
|188
|INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Málaga
|E.T.S. ING. INFORMÁTICA
|10,254
|189
|LOGOPEDIA
|Sevilla
|F. PSICOLOGÍA
|10,245
|190
|PSICOLOGÍA
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|10,230
|191
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Málaga
|F. CC.EE. Y EMPRESARIALES
|10,178
|192
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS)
|Sevilla
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|10,171
|193
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo formación en inglés)
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EMPRESARIALES
|10,133
|194
|CRIMINOLOGÍA
|Málaga
|F. DERECHO
|10,125
|195
|DERECHO + CRIMINOLOGÍA
|Málaga
|F. DERECHO
|10,123
|196
|BIOLOGÍA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|10,122
|197
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS
|Granada
|F. TRADUC. INTERPRE.
|10,100
|198
|FILOLOGÍA CLÁSICA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|10,099
|199
|QUÍMICA
|Granada
|F. CIENCIAS
|10,061
|200
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
|Sevilla
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|10,050
|201
|QUÍMICA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|10,031
|202
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación)
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|10,023
|203
|MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|Sevilla
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|10,014
|204
|QUÍMICA + ENOLOGÍA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|10,009
|205
|CRIMINOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|9,988
|206
|INGENIERÍA INFORMÁTICA: MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS
|Pablo de Olavide
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,973
|207
|BELLAS ARTES
|Granada
|F. BELLAS ARTES
|9,931
|208
|TRABAJO SOCIAL + EDUCACIÓN SOCIAL
|Pablo de Olavide
|F. DE CIENCIAS SOCIALES
|9,896
|209
|BELLAS ARTES
|Sevilla
|F. BELLAS ARTES
|9,863
|210
|EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|9,857
|211
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Sevilla
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|9,829
|212
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,820
|213
|CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
|Córdoba
|F. VETERINARIA
|9,818
|214
|INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|9,801
|215
|BIOLOGÍA
|Jaén
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|9,788
|216
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Granada
|F.C.ECON.Y EMPRES.- F.DER.
|9,773
|217
|LOGOPEDIA
|Almería
|F. PSICOLOGÍA
|9,772
|218
|INGENIERÍA AGRÍCOLA + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO)
|Sevilla
|E.T.S. ING. AGRONÓMICA
|9,726
|219
|ECONOMÍA
|Sevilla
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|9,699
|220
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES
|Sevilla
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|9,699
|221
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación)
|Málaga
|E.T.S. ING. TELECOMUNICA.
|9,667
|222
|LOGOPEDIA
|Granada
|F. PSICOLOGÍA
|9,650
|223
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|Sevilla
|F. COMUNICACIÓN
|9,630
|224
|INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|9,626
|225
|QUÍMICA
|Málaga
|F. CIENCIAS
|9,610
|226
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,606
|227
|CIENCIAS DEL MAR
|Cádiz
|F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB
|9,597
|228
|ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
|Granada
|F. CIENCIAS
|9,580
|229
|DERECHO
|Sevilla
|F. DERECHO
|9,578
|230
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|9,566
|231
|CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|9,558
|232
|DERECHO + CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD
|Cádiz
|F. DERECHO (JEREZ)
|9,557
|233
|HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|9,555
|234
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO (grupo formación bilingüe)
|Pablo de Olavide
|F.CC.EMPRES.- F.DERECHO
|9,540
|235
|BELLAS ARTES
|Málaga
|F. BELLAS ARTES
|9,524
|236
|DERECHO
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|9,519
|237
|EDUCACIÓN PRIMARIA (ITINERARIO BILINGÜE) + ESTUDIOS INGLESES
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|9,503
|238
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación)
|Granada
|E.T.S. ING. INF. Y TELEC.
|9,468
|239
|INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,460
|240
|INGENIERÍA INFORMÁTICA: MENCIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
|Pablo de Olavide
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,450
|241
|INGENIERÍA CIVIL + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Granada
|E.T.S. CAMIN. Y F.CC.EMP.
|9,444
|242
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + TURISMO
|Granada
|F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP.
|9,444
|243
|CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
|Granada
|F. FARMACIA
|9,400
|244
|INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial)
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|9,386
|245
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Málaga
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|9,384
|246
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA + INGENIERÍA MECÁNICA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|9,377
|247
|MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|Granada
|F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.
|9,357
|248
|INGENIERÍA QUÍMICA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|9,320
|249
|DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|9,318
|250
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|9,310
|251
|ECONOMÍA + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. FORMACIÓN BILINGÜE
|Málaga
|F. CC.EE. Y EMPRESARIALES
|9,286
|252
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,276
|253
|LOGOPEDIA
|Málaga
|F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
|9,270
|254
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|9,262
|255
|DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Sevilla
|F. DERECHO Y F. TUR Y FIN
|9,223
|256
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Pablo de Olavide
|F.CC.EMPRES.- F.DERECHO
|9,196
|257
|EDIFICACIÓN + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Granada
|E.T.S.ING.EDF. Y F.EC.EMP
|9,193
|258
|FISIOTERAPIA
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|9,190
|259
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + TURISMO
|Málaga
|F. TURISMO
|9,145
|260
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Málaga
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|9,130
|261
|DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
|Granada
|F. CC. POL. SOC. Y F.DER.
|9,125
|262
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Granada
|F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.
|9,117
|263
|PEDAGOGÍA
|Sevilla
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|9,110
|264
|CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD
|Cádiz
|F. DERECHO (JEREZ)
|9,099
|265
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|9,083
|266
|INTELIGENCIA Y ANALÍTICA DE MERCADOS
|Málaga
|F. MARKETING Y GESTIÓN
|9,083
|267
|CIENCIAS DEL MAR + CIENCIAS AMBIENTALES
|Cádiz
|F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB
|9,082
|268
|INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
|Sevilla
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|9,041
|269
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Cádiz
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|9,030
|270
|QUÍMICA
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|9,024
|271
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (GRUPO EN INGLÉS) (PARS con Máster Ing. de Telecom.)
|Sevilla
|E.T.S. INGENIERÍA
|9,012
|272
|CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + PERIODISMO
|Málaga
|F. CIENCIAS COMUNICACIÓN
|8,950
|273
|ARQUEOLOGÍA + HISTORIA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|8,946
|274
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|8,920
|275
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Pablo de Olavide
|F. DE CIENCIAS SOCIALES
|8,917
|276
|QUÍMICA
|Almería
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|8,910
|277
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Granada
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|8,908
|278
|INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|8,880
|279
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|8,860
|280
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|8,830
|281
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Córdoba
|F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN
|8,827
|282
|EDUCACIÓN PRIMARIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Granada
|F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA)
|8,824
|283
|EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica)
|Sevilla
|E.T.S. ING. EDIFICACION
|8,823
|284
|COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|Sevilla
|F. COMUNICACIÓN
|8,804
|285
|DERECHO
|Granada
|F. DERECHO
|8,786
|286
|COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|Granada
|F. COMUNICA. Y DOCUMEN.
|8,781
|287
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|Málaga
|F. CIENCIAS COMUNICACIÓN
|8,760
|288
|DERECHO
|Málaga
|F. DERECHO
|8,756
|289
|GEOGRAFÍA E HISTORIA
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|8,750
|290
|FILOLOGÍA CLÁSICA
|Sevilla
|F. FILOLOGÍA
|8,741
|291
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|8,740
|292
|INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Química)
|Granada
|F. CIENCIAS
|8,718
|293
|EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|8,715
|294
|TURISMO + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|Málaga
|F. CIENCIAS COMUNICACIÓN
|8,668
|295
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Almería
|F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.
|8,642
|296
|DERECHO
|Almería
|F. DERECHO
|8,614
|297
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Sevilla
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|8,614
|298
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EMPRESARIALES
|8,613
|299
|CIENCIAS AMBIENTALES + CIENCIAS DEL MAR
|Cádiz
|F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB
|8,595
|300
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Córdoba
|F. DERECHO Y CC ECON EMP
|8,554
|301
|CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + SOCIOLOGÍA
|Granada
|F. CIENC. POLT. Y SOCIO.
|8,536
|302
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Cádiz
|E. SUPERIOR DE INGENIERÍA
|8,518
|303
|ENOLOGÍA
|Córdoba
|E.T.S.ING.AGRON. MONTES
|8,492
|304
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Huelva
|F. EDUC, PSICOL Y CC DEP
|8,470
|305
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Málaga
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|8,470
|306
|DERECHO + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI)
|Sevilla
|F. DERECHO
|8,454
|307
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|8,445
|308
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|8,440
|309
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Granada
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|8,440
|310
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Almería
|F. CC. EDUCACIÓN
|8,435
|311
|ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA
|Cádiz
|E. ING. NAVAL Y OCEÁNICA
|8,414
|312
|EDUCACIÓN PRIMARIA (FORMACIÓN BILINGÜE)
|Granada
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|8,400
|313
|INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
|Córdoba
|E.T.S.ING.AGRON. MONTES
|8,393
|314
|INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos)
|Granada
|E.T.S. INGEN. CAMINOS
|8,389
|315
|INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|8,380
|316
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Granada
|F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.
|8,342
|317
|DERECHO
|Cádiz
|F. DERECHO (JEREZ)
|8,312
|318
|INGENIERÍA QUÍMICA
|Málaga
|F. CIENCIAS
|8,306
|319
|PEDAGOGÍA
|Málaga
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|8,300
|320
|INGENIERÍA FORESTAL + INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
|Córdoba
|E.T.S.ING.AGRON. MONTES
|8,294
|321
|EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica)
|Granada
|E.T.S. ING. EDIFICACIÓN
|8,286
|322
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Cádiz
|F. CIENCIAS EDUCACIÓN
|8,260
|323
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Granada
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|8,250
|324
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Córdoba
|F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN
|8,240
|325
|QUÍMICA
|Jaén
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|8,227
|326
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Huelva
|F. EDUC, PSICOL Y CC DEP
|8,205
|327
|DERECHO + FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|8,141
|328
|COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|Málaga
|F. CIENCIAS COMUNICACIÓN
|8,133
|329
|LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS + EDUCACIÓN PRIMARIA
|Sevilla
|F. FILO Y F. CEDU
|8,133
|330
|CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
|Sevilla
|F. BELLAS ARTES
|8,131
|331
|TRABAJO SOCIAL
|Pablo de Olavide
|F. DE CIENCIAS SOCIALES
|8,120
|332
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Málaga
|F. CC.EE. Y EMPRESARIALES
|8,080
|333
|PEDAGOGÍA
|Granada
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|8,070
|334
|EDUCACIÓN PRIMARIA (ITINERARIO BILINGÜE)
|Córdoba
|F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN
|8,069
|335
|NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO
|Cádiz
|E. ING.MARINA,NAUT. Y RAD
|8,058
|336
|DERECHO
|Córdoba
|F. DERECHO Y CC ECON EMP
|8,025
|337
|MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|Málaga
|F. MARKETING Y GESTIÓN
|8,010
|338
|ESTUDIOS TRANSCULTURALES EUROPEOS: LENGUAS, CULTURAS, INTERACCIONES
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|8,008
|339
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Córdoba
|F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN
|8,000
|340
|QUÍMICA
|Huelva
|F.CIENCIAS EXPERIMENTALES
|8,000
|341
|EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES
|Granada
|F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETR
|7,993
|342
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Cádiz
|E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA
|7,989
|343
|ECONOMÍA
|Granada
|F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.
|7,973
|344
|FILOLOGÍA CLÁSICA
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|7,911
|345
|INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|7,889
|346
|INGENIERÍA AGRÍCOLA
|Sevilla
|E.T.S. ING. AGRONÓMICA
|7,880
|347
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|7,874
|348
|ESTUDIOS INGLESES
|Sevilla
|F. FILOLOGÍA
|7,838
|349
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EXPERIMENT.
|7,833
|350
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|7,832
|351
|CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
|Granada
|F. BELLAS ARTES
|7,796
|352
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|7,780
|353
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Córdoba
|F. DERECHO Y CC ECON EMP
|7,750
|354
|FILOSOFÍA
|Sevilla
|F. FILOSOFÍA
|7,739
|355
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|7,729
|356
|INGENIERÍA CIVIL (VIRTUAL)
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUP. (BEL)
|7,684
|357
|MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS + TURISMO
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|7,670
|358
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
|Málaga
|E. ING. INDUSTRIALES
|7,664
|359
|CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + SOCIOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|F. DE CIENCIAS SOCIALES
|7,656
|360
|INGENIERÍA INFORMÁTICA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|7,650
|361
|ECONOMÍA
|Málaga
|F. CC.EE. Y EMPRESARIALES
|7,633
|362
|DERECHO HISPANO-ALEMÁN, BACHELOR IN LAW
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|7,618
|363
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Almería
|F. CC. EDUCACIÓN
|7,590
|364
|DERECHO + GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
|Almería
|F. DERECHO
|7,563
|365
|FILOSOFÍA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|7,540
|366
|PERIODISMO
|Sevilla
|F. COMUNICACIÓN
|7,498
|367
|MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|Almería
|F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.
|7,470
|368
|TRABAJO SOCIAL + SOCIOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|F. DE CIENCIAS SOCIALES
|7,422
|369
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Málaga
|F. CC.EE. Y EMPRESARIALES
|7,419
|370
|INGENIERÍA FORESTAL
|Córdoba
|E.T.S.ING.AGRON. MONTES
|7,410
|371
|PERIODISMO
|Málaga
|F. CIENCIAS COMUNICACIÓN
|7,380
|372
|TRABAJO SOCIAL
|Granada
|F. TRABAJO SOCIAL
|7,350
|373
|DERECHO
|Cádiz
|FACULTAD DE DERECHO (ALG)
|7,308
|374
|DERECHO
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|7,295
|375
|HISTORIA
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|7,289
|376
|TRABAJO SOCIAL
|Córdoba
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|7,286
|377
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Almería
|F. CC. EDUCACIÓN
|7,277
|378
|ANÁLISIS ECONÓMICO
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EMPRESARIALES
|7,257
|379
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Sevilla
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|7,240
|380
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Cádiz
|F. CC. ECON. Y EMP. (JER)
|7,171
|381
|TRABAJO SOCIAL
|Málaga
|F. DE ESTU. SOCI. Y TRAB.
|7,170
|382
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|7,167
|383
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|7,120
|384
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|7,110
|385
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + ESTUDIOS INGLESES
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|7,094
|386
|INGENIERÍA CIVIL
|Cádiz
|E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA
|7,080
|387
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + TURISMO
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|7,078
|388
|INGENIERÍA TELEMÁTICA
|Málaga
|E.T.S. ING. TELECOMUNICA.
|7,077
|389
|ECONOMÍA
|Almería
|F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.
|7,071
|390
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Huelva
|F. EDUC, PSICOL Y CC DEP
|7,060
|391
|SOCIOLOGÍA
|Pablo de Olavide
|F. DE CIENCIAS SOCIALES
|7,060
|392
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|7,059
|393
|INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA
|Cádiz
|E. ING.MARINA,NAUT. Y RAD
|7,053
|394
|TRABAJO SOCIAL
|Almería
|F. PSICOLOGÍA
|7,049
|395
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Almería
|F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.
|7,034
|396
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|7,006
|397
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Sevilla
|F. TUR Y FIN Y F. C. T.
|6,964
|398
|HISTORIA
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,920
|399
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|6,911
|400
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + TURISMO
|Sevilla
|F. TURISMO Y FINANZAS
|6,893
|401
|TURISMO (ITINERARIO BILI NGÜE) + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Córdoba
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|6,880
|402
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|6,833
|403
|INGENIERÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|6,820
|404
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,818
|405
|ECONOMÍA BILINGÜE
|Granada
|F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.
|6,815
|406
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|6,789
|407
|FINANZAS Y CONTABILIDAD (GRUPO EN INGLÉS)
|Sevilla
|F. TURISMO Y FINANZAS
|6,763
|408
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Málaga
|C.MAG.MªINMAC. (A) (ANT)
|6,721
|409
|ESTUDIOS INGLESES
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,703
|410
|ENOLOGÍA
|Cádiz
|F. CIENCIAS
|6,700
|411
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Cádiz
|F. CC. ECON. Y EMP. (JER)
|6,690
|412
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Cádiz
|F. CIENCIAS DEL MAR Y AMB
|6,672
|413
|CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
|Granada
|F. CIENC. POLT. Y SOCIO.
|6,664
|414
|MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|6,659
|415
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|6,650
|416
|INGENIERÍA TELEMÁTICA + INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|6,606
|417
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|6,578
|418
|INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
|Málaga
|E.T.S. ING. TELECOMUNICA.
|6,570
|419
|TRABAJO SOCIAL
|Cádiz
|F. CIENCIAS TRABAJO (JE)
|6,554
|420
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Pablo de Olavide
|F. DERECHO
|6,540
|421
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|6,540
|422
|DERECHO
|Huelva
|F. DERECHO
|6,487
|423
|CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y GESTIÓN HOTELERA
|Málaga
|F. TURISMO
|6,473
|424
|FILOSOFÍA
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,368
|425
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,361
|426
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,359
|427
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. DE ENERGÍAS RENOVABLES Y TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|6,353
|428
|INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
|Cádiz
|E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA
|6,351
|429
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|6,260
|430
|INGENIERÍA AGRÍCOLA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|6,250
|431
|INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|6,172
|432
|INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN
|Málaga
|E.T.S. ING. TELECOMUNICA.
|6,171
|433
|ESTUDIOS INGLESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|6,125
|434
|ENOLOGÍA + INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
|Córdoba
|E.T.S.ING.AGRON. MONTES
|5,995
|435
|ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
|Sevilla
|F. FILOSOFÍA
|5,995
|436
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Málaga
|F. CIENCIAS
|5,943
|437
|FISIOTERAPIA
|Córdoba
|FISIDEC
|5,880
|438
|FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
|Pablo de Olavide
|F. CIENCIAS EMPRESARIALES
|5,871
|439
|DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Cádiz
|FACULTAD DE DERECHO (ALG)
|5,861
|440
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Sevilla
|F. TURISMO Y FINANZAS
|5,800
|441
|INGENIERÍA CIVIL + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUP. (BEL)
|5,766
|442
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|5,690
|443
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Cádiz
|E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA
|5,682
|444
|INGENIERÍA CIVIL
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUP. (BEL)
|5,681
|445
|INGENIERÍA AGRÍCOLA
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|5,666
|446
|MARINA
|Cádiz
|E. ING.MARINA,NAUT. Y RAD
|5,640
|447
|GEOGRAFÍA E HISTORIA
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|5,571
|448
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,504
|449
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Cádiz
|F. CIENC. ECON. Y EMPRES.
|5,500
|450
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,400
|451
|HISTORIA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,099
|452
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|5,084
|453
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Almería
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|5,000
|454
|ESTUDIOS INGLESES
|Almería
|F. HUMANIDADES
|5,000
|455
|ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Almería
|F. HUMANIDADES
|5,000
|456
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Almería
|F. HUMANIDADES
|5,000
|457
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Almería
|F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.
|5,000
|458
|GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
|Almería
|F. DERECHO
|5,000
|459
|HISTORIA
|Almería
|F. HUMANIDADES
|5,000
|460
|HISTORIA + HUMANIDADES
|Almería
|F. HUMANIDADES
|5,000
|461
|HUMANIDADES
|Almería
|F. HUMANIDADES
|5,000
|462
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|5,000
|463
|INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
|Almería
|E. SUP. INGENIERÍA
|5,000
|464
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Almería
|F. DERECHO
|5,000
|465
|TURISMO
|Almería
|F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.
|5,000
|466
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Cádiz
|F.CC.ECON.EMP. (ALG)
|5,000
|467
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Cádiz
|F. CIENC. ECON. Y EMPRES.
|5,000
|468
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Cádiz
|C. MAGIST.VIR.EUR.(A) (LI)
|5,000
|469
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Cádiz
|C. MAGIST.VIR.EUR.(A) (LI)
|5,000
|470
|ESTUDIOS FRANCESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|471
|ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|472
|ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS + ESTUDIOS INGLESES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|473
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|474
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Cádiz
|F. CIENC. ECON. Y EMPRES.
|5,000
|475
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Cádiz
|F. CIENC. ECON. Y EMPRES.
|5,000
|476
|GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|5,000
|477
|HUMANIDADES
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|478
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|Cádiz
|E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA
|5,000
|479
|INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
|Cádiz
|E.T.S.INGENIERÍA ALGECIRA
|5,000
|480
|LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS
|Cádiz
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|481
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Cádiz
|F. CIENCIAS TRABAJO (ALG)
|5,000
|482
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Cádiz
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|483
|TURISMO
|Cádiz
|F. CC. SOC. Y COMUN. (JE)
|5,000
|484
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Córdoba
|F. CIENCIAS
|5,000
|485
|CINE Y CULTURA
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|486
|CINE Y CULTURA NO PRESENCIAL
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|487
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Córdoba
|C. MAGIST.SAGRADO COR.(A)
|5,000
|488
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Córdoba
|C. MAGIST.SAGRADO COR.(A)
|5,000
|489
|ESTUDIOS INGLESES
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|490
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|491
|GESTIÓN CULTURAL
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|492
|HISTORIA
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|493
|HISTORIA DEL ARTE
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|494
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUP. (BEL)
|5,000
|495
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES + INGENIERÍA CIVIL
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUP. (BEL)
|5,000
|496
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES + INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Córdoba
|E. POLITÉCNICA SUP. (BEL)
|5,000
|497
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Córdoba
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|498
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|499
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|500
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Córdoba
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|501
|TURISMO
|Córdoba
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|502
|TURISMO (ITINERARIO BILINGÜE)
|Córdoba
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|503
|TURISMO + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS
|Córdoba
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|504
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Granada
|F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)
|5,000
|505
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Granada
|F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME)
|5,000
|506
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Granada
|F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME)
|5,000
|507
|ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|508
|ARQUEOLOGÍA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|509
|CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL(Melilla)
|Granada
|F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME)
|5,000
|510
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Granada
|F. CIENCIAS
|5,000
|511
|DERECHO
|Granada
|F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME)
|5,000
|512
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Granada
|F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA)
|5,000
|513
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Granada
|F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)
|5,000
|514
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Granada
|C.MAG.INMACULADA (A)
|5,000
|515
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Granada
|F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA)
|5,000
|516
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Granada
|F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)
|5,000
|517
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Granada
|C.MAG.INMACULADA (A)
|5,000
|518
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Granada
|F.EDUC. Y DEPOR. (MELILLA)
|5,000
|519
|EDUCACIÓN SOCIAL
|Granada
|F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)
|5,000
|520
|ESTUDIOS FRANCESES
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|521
|ESTUDIOS FRANCESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|522
|ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|523
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|524
|GEOLOGÍA
|Granada
|F. CIENCIAS
|5,000
|525
|HISTORIA DEL ARTE
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|526
|HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|527
|INDUSTRIAS DEL ESPAÑOL Y SUS CULTURAS
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|528
|INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
|Granada
|F. COMUNICA. Y DOCUMEN.
|5,000
|529
|INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática)
|Granada
|F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)
|5,000
|530
|LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|531
|LITERATURAS COMPARADAS
|Granada
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|532
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Granada
|F. REL. LAB. Y RR.HH.
|5,000
|533
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Granada
|F. CC. SS. Y TEC. DIG(ME)
|5,000
|534
|SOCIOLOGÍA
|Granada
|F. CIENC. POLT. Y SOCIO.
|5,000
|535
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN
|Granada
|F. TRADUC. INTERPRE.
|5,000
|536
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN + TURISMO
|Granada
|F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP.
|5,000
|537
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS
|Granada
|F. TRADUC. INTERPRE.
|5,000
|538
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + TURISMO
|Granada
|F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP.
|5,000
|539
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ÁRABE
|Granada
|F. TRADUC. INTERPRE.
|5,000
|540
|TURISMO
|Granada
|F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.
|5,000
|541
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Huelva
|F. CIENC. EMPRESARIALES
|5,000
|542
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Huelva
|F. CIENC. EMPRESARIALES
|5,000
|543
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + TURISMO
|Huelva
|F. CIENC. EMPRESARIALES
|5,000
|544
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Huelva
|F.CIENCIAS EXPERIMENTALES
|5,000
|545
|CIENCIAS AMBIENTALES + INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
|Huelva
|F.CIENCIAS EXPERIMENTALES
|5,000
|546
|ESTUDIOS INGLESES
|Huelva
|F. HUMANIDADES
|5,000
|547
|ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Huelva
|F. HUMANIDADES
|5,000
|548
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Huelva
|F. HUMANIDADES
|5,000
|549
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Huelva
|F. CIENC. EMPRESARIALES
|5,000
|550
|GEOLOGÍA (DUAL)
|Huelva
|F.CIENCIAS EXPERIMENTALES
|5,000
|551
|GESTIÓN CULTURAL (Modalidad virtual)
|Huelva
|F. HUMANIDADES
|5,000
|552
|HISTORIA
|Huelva
|F. HUMANIDADES
|5,000
|553
|HUMANIDADES
|Huelva
|F. HUMANIDADES
|5,000
|554
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|5,000
|555
|INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|5,000
|556
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA MINERA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|5,000
|557
|INGENIERÍA MINERA
|Huelva
|E.T.S. INGENIERÍA
|5,000
|558
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Huelva
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|559
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - VIRTUAL
|Huelva
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|5,000
|560
|TRABAJO SOCIAL
|Huelva
|F. TRABAJO SOCIAL
|5,000
|561
|TURISMO
|Huelva
|F. CIENC. EMPRESARIALES
|5,000
|562
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo inglés)
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,000
|563
|ARQUEOLOGÍA
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|5,000
|564
|CIENCIAS AMBIENTALES
|Jaén
|F. CIENCIAS EXPERIMENTALE
|5,000
|565
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Jaén
|C. PROFESORADO(A) (ÚBEDA)
|5,000
|566
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|Jaén
|C. PROFESORADO(A) (ÚBEDA)
|5,000
|567
|ESTADÍSTICA Y EMPRESA
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,000
|568
|ESTUDIOS INGLESES
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|5,000
|569
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|5,000
|570
|GEOGRAFÍA E HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|5,000
|571
|GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,000
|572
|HISTORIA DEL ARTE
|Jaén
|F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.
|5,000
|573
|INDUSTRIA DIGITAL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|574
|INDUSTRIA DIGITAL (1º,2º,3º Campus Científico Tecnológico de LINARES)
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|5,000
|575
|INGENIERÍA CIVIL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|576
|INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|577
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|578
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|579
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|580
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|581
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|582
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|5,000
|583
|INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|5,000
|584
|INGENIERÍA MECÁNICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|585
|INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|586
|INGENIERÍA TELEMÁTICA
|Jaén
|E. POLITÉCNICA SUP. (LINA)
|5,000
|587
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,000
|588
|TRABAJO SOCIAL
|Jaén
|F. TRABAJO SOCIAL
|5,000
|589
|TURISMO
|Jaén
|F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.
|5,000
|590
|EDUCACIÓN INFANTIL
|Málaga
|C.MAG.MªINMAC. (A) (ANT)
|5,000
|591
|ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
|Málaga
|F. DE ESTU. SOCI. Y TRAB.
|5,000
|592
|ESTUDIOS INGLESES
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|593
|FILOLOGÍA CLÁSICA
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|594
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|595
|GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
|Málaga
|F. MARKETING Y GESTIÓN
|5,000
|596
|HISTORIA
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|597
|HISTORIA DEL ARTE
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|598
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN
|Málaga
|E.T.S. ING. TELECOMUNICA.
|5,000
|599
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Málaga
|F. DE ESTU. SOCI. Y TRAB.
|5,000
|600
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS
|Málaga
|F. FILOSOFÍA Y LETRAS
|5,000
|601
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + TURISMO
|Málaga
|F. TURISMO
|5,000
|602
|TURISMO
|Málaga
|F. TURISMO
|5,000
|603
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|5,000
|604
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|5,000
|605
|DERECHO
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|5,000
|606
|DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD DIGITAL
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|5,000
|607
|HUMANIDADES
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|5,000
|608
|HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|5,000
|609
|MARKETING Y COMUNICACIÓN DIGITAL
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|5,000
|610
|PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LOS MEDIOS
|Pablo de Olavide
|C. U. SAN ISIDORO(ADS.)
|5,000
|611
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|5,000
|612
|TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS
|Pablo de Olavide
|F. HUMANIDADES
|5,000
|613
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|5,000
|614
|ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|5,000
|615
|ARQUEOLOGÍA
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|5,000
|616
|COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|Sevilla
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|5,000
|617
|ESTUDIOS FRANCESES
|Sevilla
|F. FILOLOGÍA
|5,000
|618
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|Sevilla
|F. FILOLOGÍA
|5,000
|619
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|5,000
|620
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|5,000
|621
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|5,000
|622
|HISTORIA DEL ARTE
|Sevilla
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|5,000
|623
|LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS
|Sevilla
|F. FILOLOGÍA
|5,000
|624
|PERIODISMO
|Sevilla
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|5,000
|625
|PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|Sevilla
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|5,000
|626
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|Sevilla
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|5,000
|627
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|Sevilla
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|5,000
|628
|TURISMO
|Sevilla
|F. TURISMO Y FINANZAS
|5,000
|629
|TURISMO (GRUPO EN INGLÉS)
|Sevilla
|F. TURISMO Y FINANZAS
|5,000
Esta misma titulación, pero en la Universidad de Sevilla, alberga la segunda nota más alta de acceso a la universidad con un 13,594. El top cinco lo completan otras cuatro carreras de la hispalense: Ingeniería Informática. Tecnología Informática + Matemáticas; Biomedicina básica y experimental; e Ingeniería Aeroespacial.
La siguiente universidad que aparece en el ránking es la Pablo de Olavide. Además, es la primera titulación encontrada que no es de la rama científica. Se trata del doble grado de Relaciones Internacionales más Derecho.
En el top 10 solo se cuela una cuarta universidad: la de Cádiz. La doble titulación de Matemáticas + Ingeniería Informática con un 13,258. Medicina es la segunda nota de corte más alta de esta universidad.
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Córdoba accede al ránking en el puesto 11 con Medicina, mientras que Málaga, Jaén y Almería hacen lo propio con esta titulación en el puesto número 13, 15 y 16 respectivamente. La de Huelva es la última universidad en aparecer en este ránking. Lo hace en el puesto 17 con el grado de Medicina igualmente.
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