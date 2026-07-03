Tres accidentes provocan atascos en las carreteras que unen Sevilla con Huelva y Cádiz en el inicio de la operación salida

La Dirección General de Tráfico está pendiente de varios accidentes y retenciones que están complicando la circulación por carretera en torno a las 14.00 horas de este viernes, al inicio de la primera operación especial salida del verano. Este fin de semana -desde las 15.00 horas del viernes y hasta las 00.00 horas del domingo- se esperan 4.830.000 millones de movimientos en las carreteras de todo el país. Tres incidencias de tráfico están dificultando este viernes la circulación en algunas de las principales vías de salida desde Sevilla hacia las provincias de Huelva y Cádiz, según los avisos difundidos por la Dirección General de Tráfico.

En la AP-4, a su paso por Las Cabezas de San Juan y en sentido Jerez de la Frontera, un accidente registrado en el punto kilométrico 38 ha obligado a cortar el carril izquierdo. La incidencia está generando alrededor de dos kilómetros de retenciones, afectando a los conductores que se dirigen hacia la provincia de Cádiz.

También en la provincia de Sevilla, la A-4 presenta complicaciones en el entorno de Dos Hermanas por un accidente de salida de vía. El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 549 y mantiene cortado el carril derecho, con unos dos kilómetros de retenciones.

La tercera incidencia afecta a la A-49, en la provincia de Huelva. Un accidente a la altura de Chucena, en el punto kilométrico 33 y en sentido hacia la capital onubense, está provocando el corte del carril izquierdo y más de dos kilómetros de retenciones.

La operación contempla cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal, y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.