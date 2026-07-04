Un robo de cable provoca retrasos de 25 minutos en la alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía
La incidencia afecta al corredor sur tras daños en la señalización entre Malagón y Ciudad Real, mientras Adif trabaja en la reparación de los circuitos de vía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un robo de cable en Ciudad Real está causando problemas en la señalización ferroviaria en el tramo comprendido entre Malagón y Ciudad Real, una incidencia que está provocando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Según ha informado InfoAdif a través de su cuenta en la red social X, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur circulan con retrasos aproximados de 25 minutos.
Adif ha señalado además que su personal técnico trabaja ya en la reparación de los circuitos de vía dañados para restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
- Juanma Moreno señala el 25 de octubre como nueva fecha de elecciones en Andalucía y Vox mantiene su 'no' por ahora
- PP y Vox salvan la prioridad nacional copiando los pactos de otras comunidades y dejan pendiente el Gobierno en Andalucía
- La Junta de Andalucía subirá el sueldo en la nómina de julio a unos 40.000 funcionarios: arranca el nuevo complemento por carrera horizontal
- Juanma Moreno, investido presidente de la Junta de Andalucía con Vox en su Gobierno y tras aceptar prioridad nacional
- Un domo de calor llega a Andalucía: qué es, cómo actuará y a qué provincias afectará este nuevo fenómeno meteorológico
- Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura
- Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking
- La Junta de Andalucía sube por primera vez desde 2017 el precio del aula matinal en los colegios y fija el mismo importe para las escuelas infantiles