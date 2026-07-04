Este será el momento álgido de la ola de calor en Andalucía: Aemet anuncia los puntos de mayor riesgo con 44 grados

La segunda ola de calor del año arrancará este domingo 5 de julio y se prolongará durante buena parte de la próxima semana con temperaturas muy altas y persistentes en Andalucía, entre la sucesión de distintos avisos de nivel naranja en la comunidad este sábado y domingo. Aemet explica que la entrada de una masa de aire muy seca y cálida, unida al ambiente estable y al fuerte calentamiento propio de estas fechas, disparará los termómetros especialmente en el interior y en el valle del Guadalquivir.

El lunes, día álgido de la ola de calor

Según Aemet, el lunes 6 de julio será el día álgido del episodio a escala general en la península, aunque en Andalucía podria ser el martes o miércoles. El lunes se registrarán máximas de 39 a 41 grados en el cuadrante suroccidental y valores que podrán alcanzar los 42 grados en los valles fluviales. En Andalucía, las provincias con mayor riesgo serán especialmente Córdoba, Sevilla y Jaén, por su exposición al valle del Guadalquivir, aunque también habrá registros muy elevados en puntos del interior de Huelva, Granada y Cádiz.

Córdoba, Sevilla y Jaén, en el centro del episodio

Las temperaturas previstas por Aemet para las capitales andaluzas ya muestran un salto importante desde el domingo: Córdoba y Sevilla alcanzarán los 42 grados, Jaén llegará a 40, Huelva a 38 y Granada a 38. Fuera de las capitales, también destacan Andújar, con 42 grados, y Valverde del Camino, Lebrija, Écija y Morón de la Frontera, con 41.

Municipios que superarán a varias capitales

El lunes, señalado por Aemet como el momento más intenso de la ola de calor, Córdoba subirá hasta los 43 grados, mientras que Sevilla se quedará en 41, Jaén en 40, Granada en 38, Huelva en 37, Cádiz en 34, Málaga en 33 y Almería en 32. Entre los municipios no capitales, los valores más altos aparecerán en Écija y Andújar, con 43 grados; Almonte y Lebrija, con 42; y Pozoblanco, Morón de la Frontera, Loja y Linares, con 41. Jerez de la Frontera alcanzará los 40 grados.

El calor seguirá el martes y el miércoles, cuando se lleguen a los 44 grados

La evolución posterior mantiene la situación de riesgo. El martes volverán a marcar 43 grados Córdoba, Écija y Andújar, con 42 en Lebrija y 41 en Sevilla, Jerez, Almonte, Morón, Loja y Linares. El miércoles, aunque Aemet apunta a que el episodio podría empezar a concluir con incertidumbre, las previsiones municipales elevan todavía más el listón en Andalucía: Córdoba, Écija y Andújar podrán llegar a los 44 grados, mientras que Loja y Linares alcanzarán 42, Jaén y Sevilla 41, y Granada 40.

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Riesgo en las horas centrales y peligro de incendios

Aemet advierte de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para actividades al aire libre y para personas vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares. Las noches también serán muy cálidas en amplias zonas, y el peligro de incendio aumentará de forma generalizada hasta valores muy altos por las temperaturas, el déficit hídrico acumulado y la posibilidad de tormentas vespertinas de escasa precipitación y rachas fuertes a partir del lunes.