Sorprendente aparición en Matalascañas: un ciervo, junto al cartel de entrada en pleno arranque oficial del verano en la playa

La entrada a Matalascañas, núcleo costero de Huelva perteneciente al término municipal de Almonte, ha dejado en las últimas horas una imagen un tanto curiosa, aunque no tan excepcional: un ciervo junto al cartel de acceso a este enclave. La escena ha sido difundida en redes sociales por el grupo Ilusiona, formación que gobierna en Almonte, acompañada de un mensaje que subraya el valor natural del entorno: “Imágenes que sólo se ven Matalascañas. Vivimos en un paraíso único en el mundo. Defendamos lo nuestro”.

La presencia del animal en un punto tan reconocible de la entrada a este enclave turístico ha llamado la atención por el entorno natural que rodea Matalascañas, en pleno espacio de Doñana. La publicación ha servido también para reivindicar la protección de un territorio que combina turismo, playa y naturaleza. No es, además, una imagen aislada: este tipo de escenas se repiten en Matalascañas, donde ya se han visto ciervos en plena calle en más ocasiones.

Tradicional izado de banderas en Matalascañas. / Ayuntamiento de Almonte

Matalascañas arranca oficialmente el verano

La imagen del ciervo llega además en plena puesta en marcha de la temporada estival en Matalascañas. El Ayuntamiento de Almonte ha celebrado el tradicional izado de banderas, un acto presidido por el alcalde, Paco Bella, que marca el inicio oficial del verano en las playas del municipio.

En el acto participaron también Protección Civil y el Servicio de Socorrismo y Salvamento del Ayuntamiento de Almonte, dentro de un dispositivo en el que la coordinación entre los distintos servicios municipales será clave para garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y usuarios de la playa durante los próximos meses.

Refuerzo de vigilancia en la playa

Coincidiendo con este inicio de campaña, la Policía Local de Almonte ha presentado un nuevo buggy de apoyo, una incorporación destinada a reforzar la vigilancia, mejorar la atención en la playa y facilitar la protección del entorno de una forma más ágil y eficaz.

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Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de disfrutar del verano con responsabilidad, especialmente en un enclave como Matalascañas, donde la llegada de miles de visitantes convive con un entorno natural de especial sensibilidad. La estampa del ciervo junto al cartel de entrada resume precisamente esa singularidad: un destino turístico de playa en el que la naturaleza sigue apareciendo como una de sus grandes señas de identidad.