Tremendo susto en la A-381 en Cádiz por un incendio de madrugada en la mediana y los márgenes de la carretera sentido Jerez
El fuego, declarado en el término de Medina Sidonia, obligó a cortar el tráfico desde el kilómetro 24 y movilizó a Guardia Civil, Bomberos, Infoca y Policía Local
Un incendio de pastos secos declarado en la noche del viernes al sábado provocó una situación de alarma entre los conductores que circulaban por la A-381, en sentido Jerez, a la altura del término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). El fuego se inició sobre las 23.35 horas en la mediana y en los márgenes de la carretera, lo que obligó a movilizar a distintos servicios de emergencia ante la cercanía de las llamas a la vía.
Corte del tráfico en sentido Jerez
Como medida de seguridad, se procedió al corte del tráfico desde el kilómetro 24 en dirección Jerez. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Infoca, Policía Local y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajaron durante la madrugada para controlar la situación y evitar que el incendio afectara a la circulación o se propagara por la zona, según ha informado Emergencias 112 a este periódico.
El incidente generó momentos de preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, especialmente por la presencia de humo y llamas próximas a la calzada en plena noche. La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió controlar el avance del fuego y garantizar la seguridad en una vía de gran tránsito como la A-381, que conecta el Campo de Gibraltar con el entorno de Jerez.
Tras la intervención de los bomberos, el fuego quedó extinguido a las 4.20 horas, aunque efectivos de Bomberos e Infoca permanecieron en el entorno realizando labores de vigilancia. En torno a las 06.00 horas, la situación ya estaba normalizada y el tráfico quedó totalmente restablecido en la A-381.
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