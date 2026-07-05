Alerta en Matalascañas por los “gorrillas”: la Policía Local pide no pagar y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha lanzado un aviso a vecinos y visitantes ante la presencia de 'gorrillas' solicitando dinero de forma indebida en zonas de aparcamiento de Matalascañas. El cuerpo municipal recuerda de manera tajante que no hay ningún “gorrilla” autorizado para cobrar por estacionar en la vía pública.

Según el aviso difundido por la Policía Local, en los últimos días se han recibido diversos avisos relacionados con personas que piden dinero a conductores por aparcar e incluso con situaciones de intimidación hacia algunos usuarios. Por ello, se insiste en que ningún ciudadano debe entregar dinero a quienes intenten cobrar por ocupar una plaza de aparcamiento en la calle.

Recomendación: avisar a la Policía Local, Guardia Civil o al 112

La Policía Local advierte de que este tipo de prácticas generan inseguridad ciudadana, pueden derivar en coacciones y fomentan actividades ilegales, además de obstaculizar el uso legítimo del espacio público. Se recuerda que está prohibido el estacionamiento no autorizado y el cobro por aparcar en la vía pública por parte de personas sin autorización.

Ante cualquier intento de cobro, intimidación o presencia de estas situaciones, la recomendación es clara: no pagar y avisar de inmediato a la Policía Local, a la Guardia Civil o al teléfono de emergencias 112. La Policía Local de Almonte subraya que la colaboración ciudadana es fundamental para poder intervenir con rapidez en las zonas afectadas.

Cartel difundido por la Policía Local de Almonte. / Policía Local de Almonte

Sanciones y actuación policial

Los agentes aseguran que actúan cada vez que reciben un aviso y que se tramitan las denuncias correspondientes. El aviso recuerda además que estas conductas pueden estar vinculadas a infracciones graves o muy graves recogidas en la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública de Almonte y en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Policía Local también advierte de que la desobediencia a los agentes puede llegar a constituir un delito conforme al artículo 556 del Código Penal. Desde el cuerpo municipal apelan a la colaboración de todos para que Matalascañas siga siendo un lugar seguro para vecinos y visitantes, especialmente en fechas de mayor afluencia y movimiento en las zonas de estacionamiento.