DIRECTO | Toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía tras su pacto con Vox
El acto se celebra a partir de las 9:30 horas en los jardines del Palacio de San Telmo, con la asistencia de unas 300 personas
Juanma Moreno tomará posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía por tercera vez consecutiva en una ceremonia que cambia de escenario, más recogida, menos proyectada al exterior. Si hace cuatro años el acto se celebró en el exterior del Palacio de San Telmo, con una puesta en escena solemne y majestuosa ante la fachada de la sede de la Presidencia andaluza, esta vez el juramento se trasladará por primera vez a los jardines del palacio barroco de los Montpesier.
El acto comenzará a las 9.30 horas y tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Con él arrancará formalmente la XIII Legislatura andaluza, después de que Moreno fuera investido el pasado jueves 2 de julio con los votos del PP-A y Vox, 68 apoyos sobre los 109 escaños del Parlamento. El líder popular inicia así su tercer mandato al frente del Gobierno andaluz, aunque esta vez lo hace en un escenario político distinto: sin mayoría absoluta y con Vox como socio de Gobierno.
La ceremonia tendrá como maestro institucional al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que será el encargado de dar lectura al nombramiento. Después, Moreno jurará el cargo ante ejemplares de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Aguirre le impondrá también la medalla y el emblema de solapa como presidente de la Junta.
La música acompañará el acto desde minutos antes de su inicio. A las 9.20 horas está prevista la interpretación de Andante Festivo y, cinco minutos más tarde, de Las Musas de Andalucía, Op. 93: III. Talía, coincidiendo con la llegada del presidente y el saludo a las autoridades. Las piezas correrán a cargo del cuarteto de cuerda de la Fundación Barenboim-Said.
Tras el juramento y la imposición de los símbolos institucionales, Moreno pronunciará su primer discurso como presidente de esta nueva etapa. El acto concluirá con la interpretación del Himno de Andalucía y del Himno de España.
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