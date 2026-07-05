¿Qué es una dorsal y por qué Aemet la señala como clave en la nueva ola de calor en Andalucía?

La ola de calor entra de lleno en Andalucía con un escenario muy adverso con temperaturas muy altas y persistentes por la presencia de una dorsal sobre la Península y una DANA situada al oeste. Aemet ha activado este lunes el aviso naranja por calor en Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba, mientras que Granada y Cádiz permanecerán en amarillo. Para el martes se mantiene el nivel naranja en Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba, y el amarillo se amplía a Almería, Cádiz, Granada y Málaga. Aunque los avisos publicados llegan por ahora hasta el martes, la evolución prevista por la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que la situación podría mantenerse también durante el miércoles.

Qué es una dorsal y qué implicación tiene en la ola de calor

Una dorsal es una zona de altas presiones en niveles altos de la atmósfera que favorece la estabilidad, los cielos despejados, la elevada insolación y el calentamiento del aire. En este caso, Aemet señala que su presencia, unida a los vientos flojos y a una masa muy seca y cálida, facilitará que el calor se quede instalado durante varios días en Andalucía. Además, las noches serán también muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y aumentará de forma generalizada el riesgo de incendios, por las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y rachas fuertes a partir del lunes, y la falta de lluvias a nivel general del el último mes.

Aemet da nuevos valores a las temperaturas en Andalucía

Las capitales andaluzas afrontan varios días de calor intenso, con el pico más claro entre el lunes y el miércoles. Córdoba y Sevilla arrancan la semana en la parte más alta, con máximas de 42 grados el lunes, mientras Granada y Jaén se situarán en torno a los 39. También será un inicio de semana muy caluroso en Huelva, con 38 grados, y en Cádiz, con 35.

El martes el calor seguirá muy asentado, con Córdoba subiendo hasta los 43 grados y Sevilla manteniéndose en 41. El miércoles aparece como una jornada especialmente dura en el interior: Córdoba alcanzaría los 44 grados, Sevilla los 42, Jaén los 41 y Granada los 40. A partir del jueves se aprecia un alivio en puntos del suroeste, sobre todo en Huelva, Cádiz y Sevilla, aunque Córdoba, Jaén y Granada seguirán todavía en valores muy elevados.

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Dónde será difícil dormir por la noche

Las madrugadas más complicadas se esperan en Jaén, con mínimas de 26 grados el martes y 27 grados el miércoles y jueves. También habrá noches especialmente cálidas en Cádiz, Sevilla, Almería y Málaga, donde las mínimas se moverán varios días entre los 24 y 25 grados, sin apenas alivio nocturno en plena ola de calor.