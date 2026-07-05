Montero, sobre el pacto PP-Vox: "Pone a Andalucía al servicio de una agenda reaccionaria"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado el pacto que han firmado el PP y Vox en Andalucía para la configuración de un gobierno de coalición, algo que pone a la comunidad "al servicio de la agenda reaccionaria".

Montero, que ha acudido este domingo a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, ha publicado a través de su perfil en la red social X -antes Twitter- que el también presidente del PP andaluz "se afana en contar un acuerdo con Vox que no se corresponde con lo firmado".

La socialista ha afeado que la "puesta en escena" de la toma de posesión "no rebaja la radicalidad de lo que firmó el lunes", un acuerdo, ha añadido "con la extrema derecha para desmontar avances en igualdad, derechos, servicios públicos y la lucha contra el cambio climático".

El pacto, ha finalizado Montero, es la "confirmación del entierro de la supuesta vía andaluza" que Moreno acuñó como señal de su acción de gobierno al frente de la Junta desde que fue elegido por primera vez tras las elecciones andaluzas de 2018.