Muere un bañista en la playa de Mazagón, en Huelva, después de que varios testigos alertaran al 112
El hombre, de 79 años, fue sacado del agua sin reaccionar y falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas en la zona
Un bañista de 79 años falleció a última hora de la tarde de este viernes en la playa de Mazagón, en el término municipal de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
Aviso al 1-2 en la playa de Mazagón
El teléfono 112 atendió a las 20:45 horas varias llamadas de socorro que alertaban de que un hombre no reaccionaba tras haber sido sacado del agua en la playa de Mazagón. Según los avisos recibidos, al bañista le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP.
Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.
Fallecimiento confirmado por los sanitarios
Fuentes sanitarias desplazadas a la zona confirmaron finalmente el fallecimiento del varón de 79 años, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso en la costa de Huelva.
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