Muere un bañista en la playa de Mazagón, en Huelva, después de que varios testigos alertaran al 112

Un bañista de 79 años falleció a última hora de la tarde de este viernes en la playa de Mazagón, en el término municipal de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Aviso al 1-2 en la playa de Mazagón

El teléfono 112 atendió a las 20:45 horas varias llamadas de socorro que alertaban de que un hombre no reaccionaba tras haber sido sacado del agua en la playa de Mazagón. Según los avisos recibidos, al bañista le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP.

Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

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