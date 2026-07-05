Nuevas retenciones de varios kilómetros en la AP-4 este domingo entre Sevilla y las playas de Cádiz

La AP-4 vuelve a registrar complicaciones este domingo en una jornada marcada por los desplazamientos hacia las zonas de playa y el regreso escalonado del fin de semana. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, desde las 12.50 horas hay tráfico lento por congestión en la provincia de Sevilla, a la altura del término municipal de Las Cabezas de San Juan.

La incidencia se localiza entre los kilómetros 47 y 43 de la AP-4, con todos los carriles afectados y nivel amarillo de circulación. El aviso de Tráfico sitúa la retención en sentido decreciente, hacia Sevilla, en uno de los puntos habituales de acumulación de vehículos en los desplazamientos entre la capital andaluza y la costa gaditana.

Tráfico lento en plena operación salida

Las retenciones se producen en el marco de la Primera Operación Especial Verano 2026, que se prolonga hasta la medianoche de este domingo y en la que se prevén alrededor de 1,1 millones de desplazamientos en Andalucía. La AP-4 es una de las vías con mayor presión estos días por su conexión directa entre Sevilla y las playas de Cádiz.

La situación de este domingo llega después de una jornada de sábado especialmente complicada en las carreteras sevillanas. La salida hacia la costa dejó retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4, coincidiendo con el inicio de las vacaciones y el aumento de desplazamientos hacia las playas de Huelva y Cádiz.

Complicaciones en la AP-4

Durante la mañana del sábado, la DGT ya informó de circulación lenta en distintos puntos del eje Sevilla-Cádiz, con problemas en la A-4 a la altura de Dos Hermanas y retenciones en la AP-4 en el entorno de Los Palacios y Villafranca. También la A-49, principal salida hacia las playas de Huelva, registró importantes complicaciones entre Umbrete y Huévar del Aljarafe.

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Tráfico recomienda extremar la prudencia, mantener la distancia de seguridad y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje. La previsión es que la movilidad siga siendo intensa durante toda la tarde, tanto en los desplazamientos hacia zonas de costa como en los primeros regresos del fin de semana.