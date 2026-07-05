El parque acuático de Cádiz con rápidos, carreras de toboganes y enormes caídas libres: "Las atracciones están pensadas para todas las edades"

Un parque acuático con más de una decena de atracciones con rápidos, carreras de toboganes, enormes caídas y piscinas de olas en las que pueden disfrutar desde los amantes de la adrenalina hasta los que buscan un plan tranquilo y refrescante. Así es el parque acuático Aqualand Bahía de Cádiz, situado en El Puerto de Santa María y convertido en uno de los planes favoritos de las familias por su amplia oferta.

Este parque, que cuenta con unas inmejorables vistas de la Bahía de Cádiz, se presenta como una experiencia "llena de diversión y adrenalina con atracciones pensadas para todas las edades", tal y como aseguran desde el propio parque.

Atracciones de adrenalina y zonas infantiles seguras en Cádiz

Por ello, este entorno dispone tanto de zonas de atracciones acuáticas repletas de caídas, giros y enormes recorridos, como de piscinas y juegos perfectos para el disfrute de los más pequeños con total seguridad.

En su área 'Adrenaline Fun', en la que se encuentran las opciones idóneas para quienes buscan emociones fuertes, destacan el Tsunami Orange y el Tsunami Green, dos vertiginosos recorridos llenos de curvas, hélices y secciones a oscuras y al aire libre en una "experiencia refrescante de 150 metros de pura diversión a 16 metros de altura", tal y como aseguran desde el parque.

Cola del Diablo y Zero Gravity para los más atrevidos

A estos se suman la Cola del Diablo, un tobogán de oscuridad completa en el que los usuarios realizarán un recorrido a ciegas de curvas a gran velocidad; los Rápidos, en los que alcanzarán "grandes velocidades sin control"; el Congo River, en el que se deslizarán en flotador entre curvas y rectas a lo largo de más de 120 metros de recorrido; o Zero Gravity, con cuatro toboganes de velocidad y vertiginosas caídas.

Por su parte, en la zona 'Kidzworld', un espacio pensado especialmente para los más pequeños, los menores podrán disfrutar de atracciones a su medida, toboganes y multipistas.

Juegos infantiles, Speed Boats y Crazy Race en este parque gaditano

Entre los juegos disponibles en este entorno destaca Family Adventure Land, en la que los más pequeños podrán deslizarse con flotadores por los toboganes y esterillas en distintas pistas; Children's Paradise, con atracciones, toboganes y figuras; o los Speed Boats, para quienes ya superen 1,20 metros de altura y quieran realizar este divertido recorrido en flotador con pequeños saltos.

Y para toda la familia, el parque ofrece Crazy Race, una atracción formada por seis pistas blandas en las que hacer carreras y deslizarse hasta su piscina.

Piscina de olas, zonas chill out y servicio Fast Pass

Quienes deseen una jornada repleta de calma y frescor, Aqualand Bahía de Cádiz dispone de Surf Beach, una piscina de 2.500 metros cuadrados con olas que "te hará sentir como si estuvieras disfrutando en el mar".

Asimismo, los visitantes podrán desconectar en sus zonas 'Chill out & Play', mientras que también podrán acceder, por un precio adicional, a sus hamacas, además de conseguir su servicio de Fast Pass, con el que tendrán acceso más rápido a los flotadores de las atracciones para hacer menos colas.

Precios de las entradas de Aqualand Bahía de Cádiz

Las tarifas para acceder a Aqualand Bahía de Cádiz se dividen entre Adultos, de más de 11 años; Niños, de entre 5 y 10 años; Mini, de entre 3 y 4 años; y Senior, con más de 65 años. Los bebés de entre 0 y 2 años y los menores de 90 centímetros pueden entrar gratis al parque.

Las entradas se pueden adquirir en la web desde 27 euros para Adulto, 19 euros para Niño, 15 euros para Mini y 19 euros para Senior, un precio que, salvo para Mini, que se mantiene igual, tiene un coste adicional de 4 euros si se compra en taquilla.

Horario de apertura de este parque acuático de Cádiz

Además, quienes compren el mismo día de la visita el ticket para otro segundo día pueden conseguir sus entradas por 15,50 euros en todos los tramos de edad. De igual modo, el parque cuenta con packs familiares con precios reducidos.

Este parque está abierto de lunes a domingo en horario de 10.00 a 17.00 horas durante el mes de junio, de 11.00 a 19.00 horas en julio y agosto, y de 11.00 a 18.00 horas en septiembre.