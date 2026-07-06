Andalucía activa la campaña ‘Mi verano salva vidas’ para reforzar las donaciones de sangre y plasma durante el verano

La Junta de Andalucía ha activado la campaña de verano ‘Mi verano salva vidas’ con el objetivo de mantener las reservas de sangre y plasma durante los meses estivales, una época en la que tradicionalmente descienden las donaciones. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha recordado la importancia de mantener activa esta cadena solidaria, especialmente entre la población joven.

Sanz ha subrayado que el objetivo es “garantizar la continuidad asistencial en hospitales andaluces”, ya que cada donación de sangre puede ayudar a salvar o mejorar la calidad de vida de hasta tres personas.

La Red de Centros de Transfusión, Tejidos y Células de Andalucía ha diseñado un plan específico para este verano, estructurado en dos grandes líneas: la donación y la planificación transfusional. En el ámbito de la donación, se impulsará la campaña virtual ‘Mi verano salva vidas’, con acciones informativas y de sensibilización coordinadas entre los profesionales de todos los centros.

Además, se reforzarán las colectas en las provincias donde más aumenta la población durante el verano, especialmente Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, así como en zonas de interior con alta actividad turística en espacios naturales, como Jaén.

Los centros también han adaptado sus horarios para facilitar la donación durante los periodos de altas temperaturas, reforzando los puntos fijos, espacios climatizados y confortables. Antonio Sanz ha destacado que este dispositivo especial permitirá “garantizar la disponibilidad de sangre y componentes sanguíneos durante el verano” y reforzar la seguridad del sistema sanitario andaluz.

El consejero en funciones ha agradecido la implicación de la ciudadanía y ha recordado que “donar sangre es un gesto sencillo, solidario y esencial que salva vidas cada día”.

Refuerzo de colectas por provincias

En el ámbito transfusional, la Junta ha establecido una planificación conjunta con los servicios quirúrgicos y las comisiones de hemoterapia de los hospitales para anticipar posibles escenarios de descenso de reservas. También se ha actualizado el plan de contingencia autonómico 2026, que incluye medidas de uso racional de componentes sanguíneos, especialmente del grupo O Rh negativo, en situaciones de mayor demanda o escasez.

Por provincias, los centros de transfusión reforzarán su actividad durante julio y agosto. En Almería se han planificado 36 colectas en julio y 27 en agosto, con refuerzo en zonas costeras como Cabo de Gata o Almerimar y donación de plasma en horario de tarde.

En Cádiz se prevén alrededor de 60 colectas mensuales, con campañas en centros comerciales y refuerzo en la Sierra y municipios turísticos. Córdoba ha programado 140 donaciones en toda la provincia, con especial atención a municipios como Lucena, Pozoblanco y Montilla.

Granada reforzará la donación en zonas costeras como Motril y Almuñécar, con actividad continuada en su centro de transfusión. En Huelva, las acciones se centrarán en la costa y la Sierra de Aracena, con presencia en municipios como Matalascañas, Mazagón o Almonte.

En Jaén se prevén 46 colectas en julio y 21 en agosto, con refuerzo en el ámbito rural y presencia en festivales culturales como Blues Cazorla y Etnosur. Málaga ha programado 63 colectas en julio, con fuerte presencia en la costa y refuerzo de puntos fijos en horario de mañana y tarde.

Sevilla lidera la planificación con 168 colectas en toda la provincia y un amplio horario de atención en su centro de transfusión.

Actualmente, más del 75% de las donaciones se destinan al tratamiento de patologías que continúan diagnosticándose y tratándose también en verano. Entre un 30% y un 35% se emplea en cáncer y enfermedades hematológicas; un 20%, en anemias; cerca de otro 20%, en intervenciones quirúrgicas, trasplantes o quemaduras; más de un 10%, en enfermedades cardiacas, digestivas o renales; y alrededor de un 8%, en accidentes y traumatismos.

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Aunque Andalucía afronta el inicio del verano con niveles adecuados de reservas, la actividad asistencial no disminuye durante estos meses, por lo que la Junta insiste en la importancia de mantener la donación de forma constante.