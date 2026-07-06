Andalucía atiende a 800 personas por las altas temperaturas y mantiene cinco ingresados por golpes de calor

Los servicios de urgencias de Andalucía han atendido ya a 800 personas por las altas temperaturas desde el inicio de la segunda ola de calor en la comunidad, que comenzó el pasado 4 de julio. Actualmente, hay cinco personas ingresadas por golpes de calor de un total de nueve casos registrados en estos días.

Los hospitalizados son hombres con una edad media de 54 años y con patologías previas, según ha detallado este lunes en Sevilla el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

De las 800 urgencias atendidas por el calor, un total de 564 se han registrado en Atención Primaria. Los nueve golpes de calor se han localizado en Almería, con tres casos; Cádiz, con dos; Sevilla, con dos; Córdoba, con uno; y Jaén, con otro.

Ante este episodio de altas temperaturas, Sanz ha vuelto a pedir precaución a la ciudadanía y ha recordado algunas recomendaciones básicas, como beber mucha agua, evitar salir a la calle en las horas centrales del día y utilizar ropa ligera.

Más de un centenar de muertes atribuibles al calor

Andalucía acumula 110 defunciones atribuibles al exceso de temperaturas desde el 1 de junio hasta el 5 de julio de 2026, según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria, conocido como MoMo, del Instituto de Salud Carlos III.

La cifra supera en nueve fallecimientos la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 101 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 6 de julio. Si la comparación se realiza exactamente hasta el 5 de julio, el dato de 2025 fue de 94 fallecimientos, por lo que el repunte este año asciende a 16 muertes más.

Por meses, junio de 2026 concentró 72 muertes atribuibles a las altas temperaturas, frente a las 49 registradas en junio de 2025. En los primeros cinco días de julio de este año se han contabilizado otras 38 defunciones, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 45.

El sistema MoMo analiza todas las causas de mortalidad diaria y, entre ellas, las asociadas a las altas temperaturas. Estas muertes no tienen por qué corresponder siempre a golpes de calor concretos, sino también a casos en los que el calor ha podido agravar patologías previas.

11 muertes en Andalucía

El dato más alto de la serie de 2026 se registró el 5 de julio, con 11 muertes atribuibles al calor en una sola jornada. Le siguieron los días 3 y 4 de julio, con nueve fallecimientos cada uno, y el 2 de julio, con seis.

En junio, el mayor impacto se concentró en la recta final del mes. MoMo atribuye al calor siete muertes tanto el 24 como el 25 de junio, seis el día 26, cinco los días 23, 27 y 28, y cuatro el 22 y el 29.

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Los datos reflejan que el arranque del verano de 2026 presenta en Andalucía una mayor mortalidad atribuible al calor que el mismo tramo del año anterior, especialmente por el peso de junio, aunque los primeros días de julio de 2025 concentraron más fallecimientos por temperatura que los cinco primeros días de julio de este año.