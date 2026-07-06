Los cinco festivales que convierten Jaén en destino imprescindible este verano: música, pueblos con encanto y naturaleza

Hay veranos que se planean mirando al mar y otros que empiezan siguiendo una canción por carretera. En julio, Jaén suena a blues en sus plazas, a ritmos funk al caer la noche y a festivales en pueblos para planear escapadas con encanto.

Es por ello que la Diputación de Jaén apuesta un año más por ‘Jaén en julio’ 2026, un ciclo cultural que reúne cinco grandes citas musicales, BluesCazorla, Un mar de canciones, Etnosur, Vértigo Estival e ImaginaFunk, para recorrer la provincia con un mapa hecho a base de conciertos, patrimonio, naturaleza, gastronomía y aceite de oliva virgen extra (AOVE). Porque Jaén no solo se visita por sus paisajes, sus castillos o su cocina; también por su oferta cultural. Y durante el mes de julio, cada fin de semana, tienes una excusa para hacer la maleta y perderte por sus calles.

BluesCazorla 2026: fechas, escenarios y artistas del 30º aniversario

BluesCazorla Festival arranca del 2 al 4 de julio en Cazorla. / El Correo

La primera parada de esta ruta musical ha sido Cazorla. El pasado fin de semana, BluesCazorla celebró su 30 aniversario convertido en una de las grandes citas para los amantes de la música con alma. Entre la Plaza de Toros, la Plaza de Santa María y las calles empedradas del municipio, el festival volvió a demostrar por qué el blues también tiene acento andaluz.

Un Mar de Canciones celebra 25 años de música de autor en Torreperogil

Un Mar de Canciones se celebrará entre el 9 y el 11 de julio en la localidad jiennense de Torreperogil. / Un Mar de Canciones.

Torreperogil será la segunda parada de este viaje musical por Jaén. Del 9 al 11 de julio, el municipio volverá a mirar a la canción de autor con Un Mar de Canciones, un festival que cumple 25 años convertido en una de las citas culturales más singulares de Andalucía.

Su programación suele incluir desde talleres, hasta encuentros y actividades para toda la familia.

Por sus escenarios han pasado nombres destacados de la música española y nuevas voces que encuentran aquí un lugar desde el que hacerse escuchar. En Torreperogil, cada edición funciona como una invitación a escuchar con calma, a descubrir artistas y a vivir el festival también fuera del escenario.

Alcalá la Real abre una ventana al mundo con cuatro días de músicas y culturas en Etnosur

EtnoSur, a día de hoy una de las citas más importantes de las músicas del mundo dentro del panorama nacional, arranca en Alcalá la Real del 16 al 19 de julio. / Cedida

La ruta continúa en Alcalá la Real, donde Etnosur volverá a convertir el verano jiennense en un punto de encuentro entre culturas. Del 16 al 19 de julio, músicas de nueve países, talleres, circo, exposiciones, literatura, cine, artesanía y gastronomía se darán cita en un festival que lleva años demostrando que viajar también puede hacerse a través de los sonidos, los sabores y las historias del mundo. En Etnosur, cada concierto es también una forma de mirar más lejos sin salir de Jaén.

Martos convierte la Piscina Bellavista en un oasis musical para las noches de Vértigo Estival

Martos acoge durante los días 24 y 25 de julio Vertigo Estival. / Cedida

La ruta de ‘Jaén en julio’ hará parada en Martos con Vértigo Estival, uno de esos festivales que se viven sin grandes distancias entre el escenario y el público. Los días 24 y 25 de julio, la Piscina Bellavista volverá a convertirse en un pequeño oasis donde el calor se sobrelleva bailando y la música suena sobre la campiña jiennense. En su 21ª edición, el festival mantiene esa personalidad fresca, directa y sin artificios que lo ha convertido en una de las citas más queridas del calendario.

Pozo Alcón cierra la ruta con el groove más auténtico en Imagina Funk

Imagina Funk iluminará las noches de Pozo Alcón del 31 al 1 de agosto. / Sitoh Ortega

La última parada de este viaje musical por Jaén llegará a Pozo Alcón, donde Imagina Funk volverá a poner el broche final a ‘Jaén en julio’ 2026 entre ritmos de funk, soul, afrobeat y música negra. Del 31 de julio al 1 de agosto, la localidad acogerá una nueva edición de un festival que nació con una ambición sencilla y poderosa: crear un punto de encuentro para quienes entienden el groove como una forma de celebrar la música.

Lo que empezó como una propuesta modesta en un pueblo de Jaén es hoy una cita reconocible, auténtica y compartida, donde la música no solo se escucha: se vive, se baila y se celebra hasta el último compás.

Gastronomía y AOVE para completar la experiencia

La música marca el calendario, pero la experiencia de ‘Jaén en julio’ va más allá de los escenarios. La provincia también se descubre a través de su gastronomía, de sus productos de cercanía y de uno de sus grandes emblemas: el aceite de oliva virgen extra. Por eso, esta ruta de festivales encuentra en los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección y en los productos y establecimientos del Degusta Jaén, iniciativas de la Diputación de Jaén, dos aliados naturales para completar la escapada con sabor de la tierra.