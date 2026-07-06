Cortada en los dos sentidos la autovía Sevilla-Cádiz por un incendio

Un incendio del que por el momento no se han facilitado datos ha obligado a cortar desde las 20.00 horas la autovía AP-4, que comunica Sevilla con Cádiz, con la circulación restringida en ambos sentidos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado en sus redes sociales de que el incendio se localiza en el kilómetro 23 sentido Cádiz. La Guardia Civil ha establecido un desvío en ese punto, a través de la carretera Nacional IV, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

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