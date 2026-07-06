La Junta de Andalucía hace frente común con otras comunidades de PP y Vox contra los límites de Hacienda al presupuesto de 2027: "Tendríamos que recortar 1.000 millones"

Mientras la reforma del sistema de financiación autonómico, que aportaría a Andalucía 4.850 millones de euros sigue bloqueada, el Gobierno de España ha citado este lunes a todas las comunidades autónomas a un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera que tenía como objetivo establecer las bases presupuestarias para 2027. Concretamente, la senda de déficit, el techo de gasto y las entregas a cuenta (la base del reparto de recursos entre las comunidades autónomas). La Junta de Andalucía ha hecho frente común con el resto de territorios gobernados por PP y Vox y han votado en contra de las medidas que quedarán bloqueadas si el Ejecutivo no consigue su ratificación en el Congreso de los Diputados.

La primera convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera desde la llegada de Arcadi España al Ministerio tenía como objetivo la aprobación de la senda de estabilidad y específicamente de los objetivos de déficit. La propuesta era dar a comunidades como Andalucía de un margen de un 0,1% lo que supone en torno a 200 millones de euros anuales durante los próximos tres años. Un margen que podría incrementarse en otro 0,1%. Junto a esto se plantea un crecimiento máximo del gasto presupuestario del 4% en el próximo año, un margen superior al de 2026 pero insuficiente para gobiernos como el de Andalucía que se han opuesto y han pedido una "revisión".

En el caso de la Junta de Andalucía, la consejera de Hacienda, Carolina España, ha trasladado su rechazo a este planteamiento al considerar que se han fijado objetivos "incompatibles". La clave es que se fija un techo de gasto (límite legal de dinero que se puede ejecutar) con un crecimiento del 4% respecto al pasado año. Este margen ya está siendo insuficiente en 2026 dado que el ritmo de aumento de los ingresos es superior y esto provoca que se sobrepase el límite de gasto (lo que está haciendo Andalucía) o que se queden sin ejecutar y pasen a ser contabilizados como superávit hasta 1.000 millones de euros.

Junto a esto, se ofrece a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1%, un porcentaje que en el caso de Andalucía supone en torno a 200 millones de euros. La incompatibilidad denunciada por la Junta de Andalucía entre ambos conceptos responde a que el déficit permite a una administración endeudarse para ejecutar más gastos cuestión que la Junta de Andalucía considera innecesaria dado que ya hay obtiene cada año más ingresos de los que puede ejecutar con el techo aprobado por el Ejecutivo.

"El tono ha mejorado, pero el fondo es el mismo. Para cumplir con la regla de gasto tenemos que tener un superávit de más de 1.000 millones de euros en nuestros servicios sociales. No tiene sentido cuando todas las comunidades hemos incumplido la regla de gasto", apuntó la representante del Gobierno andaluz que ha mostrado el rechazo del Gobierno de Juanma Moreno a que haya diferencias en cuanto al déficit que se aplica en función de las comunidades autónomas. "En el caso de Andalucía, que ya recibimos 1.500 millones de euros menos que la medida por el actual sistema de financiación, cumplir con la regla de gasto supone que tengamos que ir a un superávit de más de mil millones de euros. Es decir que, entre el déficit de financiación y la regla de gasto, tendríamos que retraer 2.500 millones de euros de servicios fundamentales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia”, completó Carolina España.

Financiación autonómica récord

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido también para analizar la propuesta de entregas a cuenta para 2027, que de nuevo volverá a batir un récord el próximo año. Para este año 2026 Andalucía ha rozado los 30.000 millones de euros lo que ha supuesto un aumento por encima del 6% respecto al pasado ejercicio. El objetivo es para 2027 sea la mayor cifra transferida que supondrá un aumento del 8% entre las entregas a cuenta y la liquidación. Las cifras concretas por comunidades autónomas, no obstante, no estarán hasta la siguiente sesión de este órgano de participación entre el Ejecutivo y los territorios.

En esa próxima sesión está previsto que se aborde también el nuevo sistema de financiación autonómica, que en el caso de Andalucía aportaría 4.800 millones de euros. Este modelo fue diseñado por María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta y ministra de Hacienda y se encontró desde el principio con el retraso de la Junta de Andalucía que incluso se ha opuesto hasta ahora a mantener la reunión bilateral que ha ofrecido el Ejecutivo para fijar las cifras concretas. "Siguen adelante con una propuesta que perjudica a Andalucía y beneficia a Cataluña", apuntó España. En cualquier caso, esta propuesta se analizará en la próxima sesión del 14 de julio.

Sin Presupuestos Generales del Estado

La aprobación de la senda de déficit es una medida necesaria para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado un proceso que el Gobierno de España ha iniciado, tras una legislatura marcada por las prórrogas, con el objetivo de llevar una propuesta al Congreso antes de las elecciones.

La Junta de Andalucía, como el resto de gobiernos del PP y Vox, ha mostrado su desconfianza de esta iniciativa que ha calificado como un "presupuesto fake" y un "teatro". "Este Gobierno no ha sido capaz de presentar ni un solo presupuesto en toda la legislatura, y estamos en el momento de mayor debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, asediado por los casos de corrupción, razón por la cual el Gobierno quiere hablar ahora de Presupuestos”, completó la consejera de Hacienda.