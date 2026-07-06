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Un incendio forestal a cinco kilómetros de Grazalema obliga a desalojar el hotel El Fuerte

El dispositivo de emergencia ha sido declarado en fase de emergencia, situación operativa 1, para garantizar "la seguridad de las personas"

Imágenes del incendio declarado este lunes en Grazalema.

Imágenes del incendio declarado este lunes en Grazalema. / EFE

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Victoria Flores

Victoria Flores

El Infoca lucha contra un incendio declarado en el municipio gaditano de Grazalema. El fuego se ha declarado en una zona arbolada a unos cinco kilómetros del núcleo del pueblo. Hasta allí se han trasladado ya medios y profesionales del Plan Infoca para tratar de estabilizar la situación y apagar las llamas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha desplegado 71 efectivos del Plan Infoca por tierra en el municipio gaditano. Además, ha declarado el municipio en fase de emergencia, situación operativo 1. "La seguridad de las personas es lo primero", ha asegurado la mano derecha del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante la situación en la localidad.

En concreto, las llamas se han declarado en el paraje El Alamillo en torno a las 14:00 de este lunes. Por el momento, tal como ha informado el consejero ha sido desalojado el Hotel El Fuerte, al este del término municipal. Por el momento, se han movilizado tres helicópteros semipesados, dos pesados, uno de mando; dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, uno pesado y uno de coordinación, dos autobombas, una unidad médica y un buldócer.

Periodo de riesgo máximo de incendios

El interior de la provincia de Cádiz se encuentra este lunes en alerta naranja, aunque los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no afectan a la localidad de Grazalema, que no llegarán los 35 grados y cuyos vientos no superarán los 15 kilómetros por hora en dirección Sur.

Noticias relacionadas y más

Andalucía afronta desde principios del mes de junio una nueva temporada de riesgo máximo de incendios que se prolongará hasta el 15 de octubre. El Plan Infoca, que coordina la Agencia de Emergencias de Andalucía, cuenta para este año con 4.700 efectivos que se encuentran ya en situación de máxima alerta. Dispone de 23 Centros de Defensa Forestal (Cedefo), 11 subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo. En cuanto a los medios aéreos, cuenta este año con 43 unidades.

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