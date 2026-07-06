Mapa de la ola de calor: estas son las zonas de España que registrarán temperaturas extremas este lunes, martes y miércoles

La segunda gran ola de calor del verano amenaza con disparar aún más los termómetros en toda España durante gran parte de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica máximas por encima de los 40 grados en decenas de municipios del interior peninsular y valores por encima de los 42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Entre el martes y el miércoles, cuando se espera que las temperaturas alcancen su valor más alto, se han activado avisos de nivel rojo por calor en Catalunya, Aragón y el Norte de la Comunitat Valenciana, donde podrían registrarse algunas de las cifras más altas de todo el territorio. Los expertos afirman que el calor previsto para los próximos días supone un riesgo grave para la salud de la población española.

Los modelos apuntan a que las temperaturas más altas de esta ola de calor se concentrarán en el interior del sur, centro y nordeste de la Península. Entre el lunes y el miércoles, en ciudades como Córdoba se alcanzarán valores de hasta 44 grados. En Badajoz, Lleida, Logroño y Zaragoza se llegará a máximas de 43 grados. También se esperan valores porn encima de los 42 grados en Badajoz y Toledo, 41 grados en Ciudad Real, Huesca, Murcia y Sevilla, y 40 grados en Cáceres, Guadalajara, Madrid, Pamplona, Valladolid y Zamora. En el resto del este y del centro peninsular, así como en Baleares, las máximas se moverán entre los 38 y 40 grados hasta como mínimo el miércoles. En Catalunya, el miércoles se perfila como el día más cálido del episodio con una veintena de comarcas en aviso rojo por calor y una previsión de máximas por encima de los 40 grados en decenas de municipios.

Noticias relacionadas

Tres días de calor intenso en Andalucía con tormentas secas y levante fuerte en el Estrecho Andalucía afronta un inicio de semana marcado por las temperaturas significativamente altas en amplias zonas de la comunidad, especialmente en la vertiente atlántica, y por la presencia de levante fuerte en el Estrecho, donde podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes. Este lunes, la previsión apunta a un predominio de los cielos poco nubosos, aunque durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en las sierras. No se descartan tormentas ocasionales en el norte y este de Andalucía, que podrían ser secas e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, mientras que los vientos serán en general flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. En Cádiz y la costa almeriense soplará levante moderado, más intenso en el Estrecho, donde será fuerte y con rachas ocasionalmente muy fuertes, aunque tenderá a disminuir al final del día. El martes continuará el ambiente caluroso, con temperaturas significativamente altas en amplias zonas. Los cielos permanecerán poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Las máximas subirán en el sur y este de la comunidad, mientras que en el resto apenas habrá cambios. El viento será flojo variable, con intervalos moderados de componente sur durante la tarde. En el Estrecho se mantendrá el levante moderado, ocasionalmente fuerte. Para el miércoles, la situación seguirá marcada por el calor, con máximas significativamente altas en buena parte de Andalucía. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá nubosidad de evolución en las sierras del nordeste e intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas subirán en la vertiente mediterránea, mientras que las máximas bajarán en el Golfo de Cádiz. En el resto de zonas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente sur por la tarde, con intervalos moderados. El levante soplará moderado a fuerte en el Estrecho, aunque irá disminuyendo durante la jornada.

Más allá de los mapas por calor, los expertos afirman que el verdadero peligro de este episodio es el impacto de estas temperaturas en la población. Sobre todo en el caso de los grupos vulnerables como es el caso de personas mayores. Según calcula la plataforma 'Meteo salud', enfocada a medir el riesgo de las altas temperaturas en la salud poblacional, en los próximos días hay un "riesgo alto" de que la ola de calor provoque problemas en la población de Catalunya, Aragón, Navarra, País vasco, Cantabria, Asturias, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. Los expertos afirman que, aunque muchos de estos puntos no esperan temperaturas tan extremas como otras regiones, los valores siguen suponiendo un peligro paras las personas y, eventualmente, podrían aumentar las tasas de mortalidad en la zona.

Fuente: El Periódico