Montero asegura que "ni en el peor de los sueños hubiéramos imaginado que Moreno Bonilla iba a claudicar de esta manera" ante Vox"

Vox no ha acudido esta mañana al acto conmemorativo del nacimiento de Blas Infante en el Parlamento de Andalucía. En el que era su primera cita oficial en la cámara autonómica desde la firma del acuerdo con el PP, la formación de extrema derecha, como ha adelantado El Correo de Andalucía, ha dado plantón a este acto presidido por Juan Manuel Moreno, desde este domingo presidente de la Junta de Andalucía por tercera vez.

Desde el propio Parlamento ha atendido la socialista María Jesús Montero a la Cadena SER, donde ha cargado con dureza contra el pacto suscrito entre el Partido Popular y Vox para la nueva legislatura en Andalucía. La secretaria general del PSOE-A ha contrapuesto el legado de Blas Infante con un acuerdo que, a su juicio, "niega la memoria democrática" y pretende sustituirla por una ley de concordia que "entierra la reparación de las víctimas".

"Cuando hemos visto el acuerdo es que yo creo que ni en el peor de los sueños hubiéramos imaginado que Moreno Bonilla iba a claudicar de esta manera ante el acuerdo", ha afirmado Montero, que considera que la llamada "vía andaluza" del presidente de la Junta "ha quedado totalmente sepultada".

"La dirigente socialista ha definido el pacto como "el más reaccionario de todos los que se han firmado" entre PP y Vox. Según Montero, no se trata solo de una repetición de los acuerdos alcanzados en otras comunidades autónomas, sino de un texto que "incorpora todo lo anterior y nuevas cosas". Entre los puntos que más preocupan al PSOE, Montero ha señalado el cambio climático, donde ve "negacionismo"; la igualdad, por lo que ha descrito como un enfoque "paternalista" hacia las mujeres; los servicios públicos, por la privatización; y la inmigración, donde ha denunciado "xenofobia", "discriminación" y "segregación".

Montero ha acusado además a Moreno Bonilla de haber construido una imagen de moderación que, según ella, nunca existió. "Moreno Bonilla es pura fachada", ha dicho. A su juicio, el presidente andaluz no ha cedido ante Vox solo por necesidad parlamentaria, sino que ha asumido desde el primer momento las políticas del acuerdo.

La líder socialista ha sostenido que a Moreno le preocupaba más "la foto" y cuántos miembros de Vox entraban en el Gobierno que el contenido del pacto. También ha criticado que el acuerdo, de 150 puntos, no se debatiera antes en el Parlamento andaluz. "Un acuerdo de 150 puntos no se improvisa en una tarde", ha señalado, antes de acusar al presidente de la Junta de haberse "escondido" durante la investidura.

Montero ha anunciado que el PSOE actuará como "dique de contención" frente a los retrocesos que, en su opinión, recoge el pacto. También ha advertido de que acudirán a los tribunales si alguna de las medidas atraviesa líneas protegidas por la Constitución o por el ordenamiento jurídico.

Cierre de filas con Belén Gualda, presidenta de la SEPI

En la segunda parte de la entrevista, Montero ha respondido sobre el caso de la SEPI y las investigaciones en torno a presuntas influencias en expedientes como el de Plus Ultra. La dirigente socialista ha negado haber tenido conocimiento de ningún grupo formado por Leire Díez, Antón Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

"En absoluto", ha respondido al ser preguntada por si supo de la existencia de ese grupo. Montero ha defendido la profesionalidad de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, y ha insistido en que, por ahora, los expedientes administrativos "no marcan que haya habido ningún tipo de alteración".

Sobre Vicente Fernández, ha admitido que, cuando una persona falla, una se arrepiente de haber confiado en ella, aunque ha subrayado que en aquel momento "no había ningún indicio" contra él, del que valoró su "impecable curriculum". Montero ha recalcado que los hechos investigados se habrían producido después de su salida de la SEPI y que, según los autos, habría intentado aprovechar contactos previos para obtener influencia.