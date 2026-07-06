Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chiringuitos en AndalucíaPolémica tranvibúsJuan Luis Guerra en SevillaVox no cambiará su idearioPlantón Vox Blas InfanteCarlos HerreraPiscinas baratas SevillaFotogalería Toma posesiónBañista Mazagón
instagramlinkedin

Salida de la vía

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave

La principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

El director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid, y tres miembros de su familia, su pareja y dos hijos de 17 y 14 años, han muerto y una niña de nueve años ha resultado herida grave este domingo tras la salida de vía de su vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El accidente tuvo lugar las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que han quedado atrapados los ocupantes.

En el lugar, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, de 48, 45 , 17 y 14 años, y una menor de nueve años herida de gravedad, quien ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos. Se trata la familia del director general de Dehesa de los Canónigos, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes cercanas.

Según ha precisado la Subdelegación del Gobierno, la principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.

La niña de 9 años que logró sobrevivir al grave accidente de tráfico se encuentra ingresada en el hospital de Burgos estable dentro de la gravedad. La niña fue intervenida quirúrgicamente ayer, según ha informado la bodega en un breve comunicado en el que han trasladado el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas ante esta tragedia.

Consternación en su ciudad natal

La muerte ayer tarde en un accidente de tráfico de cuatro personas de una misma familia, el bodeguero de Dehesa de los Canónigos Iván Sanz Cid, su mujer Irene Garijo, y dos de sus hijos, de 17 y 14, ha causado consternación en Castilla y León, con mensajes de pesar como los del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco o el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente.

"Profundamente consternado por el trágico accidente ocurrido en la A-67, en el que han perdido la vida cuatro miembros de una misma familia. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Deseo de corazón la recuperación de la niña herida", ha transmitido Mañueco (PP) en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Noticias relacionadas

"Terrible noticia y tremendo el dolor. Una gran persona y una gran familia. Hicieron mucho por el mundo del vino en Ribera del Duero. D.E.P. El bodeguero Iván Sanz Cid y su familia, los fallecidos en el accidente de Herrera de Pisuerga", ha transmitido Puente (PSOE) en otro mensaje.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Muere un bañista en la playa de Mazagón, en Huelva, después de que varios testigos alertaran al 112
  2. Alerta en Matalascañas por los “gorrillas”: la Policía Local pide no pagar y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad
  3. Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking
  4. Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura
  5. El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027
  6. Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz
  7. Tres accidentes provocan atascos en las carreteras que unen Sevilla con Huelva y Cádiz en el inicio de la operación salida
  8. Muere en Sanlúcar La Mayor la primera víctima de un golpe de calor en Sevilla

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores

Andalucía hace frente común con otras comunidades contra los límites de Hacienda para 2027: "Tendríamos que recortar 1.000 millones"

Andalucía hace frente común con otras comunidades contra los límites de Hacienda para 2027: "Tendríamos que recortar 1.000 millones"

Un incendio forestal a cinco kilómetros de Grazalema obliga a desalojar el hotel El Fuerte

Un incendio forestal a cinco kilómetros de Grazalema obliga a desalojar el hotel El Fuerte

Vox deja claro que no cambiará su ideario aunque ocupe la vicepresidencia de la Junta: no asistirá al homenaje a Blas Infante

Vox deja claro que no cambiará su ideario aunque ocupe la vicepresidencia de la Junta: no asistirá al homenaje a Blas Infante

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

Vox avanza que tendrá cargos en Canal Sur, pero aún negocia con el PP

Vox avanza que tendrá cargos en Canal Sur, pero aún negocia con el PP

La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa

La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa

Mapa de la ola de calor: estas son las zonas de Andalucía que registrarán temperaturas extremas este lunes, martes y miércoles

Mapa de la ola de calor: estas son las zonas de Andalucía que registrarán temperaturas extremas este lunes, martes y miércoles
Tracking Pixel Contents