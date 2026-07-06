Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave

El director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid, y tres miembros de su familia, su pareja y dos hijos de 17 y 14 años, han muerto y una niña de nueve años ha resultado herida grave este domingo tras la salida de vía de su vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El accidente tuvo lugar las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que han quedado atrapados los ocupantes.

En el lugar, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, de 48, 45 , 17 y 14 años, y una menor de nueve años herida de gravedad, quien ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos. Se trata la familia del director general de Dehesa de los Canónigos, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes cercanas.

Según ha precisado la Subdelegación del Gobierno, la principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.

La niña de 9 años que logró sobrevivir al grave accidente de tráfico se encuentra ingresada en el hospital de Burgos estable dentro de la gravedad. La niña fue intervenida quirúrgicamente ayer, según ha informado la bodega en un breve comunicado en el que han trasladado el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas ante esta tragedia.

Consternación en su ciudad natal

La muerte ayer tarde en un accidente de tráfico de cuatro personas de una misma familia, el bodeguero de Dehesa de los Canónigos Iván Sanz Cid, su mujer Irene Garijo, y dos de sus hijos, de 17 y 14, ha causado consternación en Castilla y León, con mensajes de pesar como los del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco o el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente.

"Profundamente consternado por el trágico accidente ocurrido en la A-67, en el que han perdido la vida cuatro miembros de una misma familia. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Deseo de corazón la recuperación de la niña herida", ha transmitido Mañueco (PP) en un mensaje en su cuenta de la red social X.

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"Terrible noticia y tremendo el dolor. Una gran persona y una gran familia. Hicieron mucho por el mundo del vino en Ribera del Duero. D.E.P. El bodeguero Iván Sanz Cid y su familia, los fallecidos en el accidente de Herrera de Pisuerga", ha transmitido Puente (PSOE) en otro mensaje.

Fuente: El Periódico