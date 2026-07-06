El plantón de Vox a Blas Infante incomoda a Juanma Moreno y da munición a la izquierda contra el pacto andaluz

"Viva Andalucía en libertad". Estas han sido las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en recuerdo de Blas Infante. El busto del padre de la patria andaluza, como dicta el Estatuto de Autonomía, situado en el patio del Parlamento, frente al salón de plenos, se ha llenado de flores este lunes. Ayuntamientos, instituciones autonómicas y partidos políticos, todos menos uno. Vox ha decidido, un año más, no acudir.

El Parlamento de Andalucía ha acogido este lunes 6 de julio el 141 aniversario del nacimiento de Blas Infante. Un acto presidido por el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, y en el que todos los grupos de la izquierda han lamentado la ausencia de Vox y han denunciado el pacto que el pasado jueves permitió que Moreno repitiera la frente de la Junta de Andalucía.

"Blas Infante nos enseñó también que no hay que tener miedo de quienes piensan de otro modo, sino que quienes no piensan", ha explicado Moreno al tomar la palabra, ante un público con una ausencia clara: su vicepresidente del Gobierno, Manuel Gavira, no estaba entre el público. "Apelaba a las personas de ideas opuestas precisamente a unirse en ideales de Andalucía", ha insistido el presidente.

La izquierda denuncia el pacto

Antes, presenció con el rostro serio las intervenciones del resto de partidos. "Recordar a Blas infante es preguntarnos qué hacemos hoy con la herencia que recibimos con su legado". "Fue asesinado por los padres políticos de los que estos días estrenan su entrada en el gobierno andaluz". "Haberle abierto el gobierno de nuestra patria a la extrema derecha". Han dicho la portavoz del PSOE, María Jesús Montero; el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Rosa Rodríguez, de Por Andalucía.

"Si no somos capaces de entendernos, si no somos capaces de tolerarnos y de trabajar juntos de buena fe, ¿qué hacemos hablando de quien dio la vida por ello?", se ha preguntado Moreno. Todo, a la vez que el dirigente del PP ha asegurado, entre los reproches de la izquierda, que a Blas Infante lo asesinaron "por ser demasiado humano para una época de odio".

Moreno, que ha tratado de ignorar la ausencia de Vox en el hall del Parlamento, ha querido subrayar la necesidad de "estar con la pluralidad y la diversidad", de "entender a aquellos que no piensan como nosotros". "Tenemos que seguir mejorando Andalucía, manteniendo esta vía andaluza que habla de serenidad, concordia y entendimiento", ha señalado.

Vox no cambia su ideario

Igual que Moreno ha defendido una y otra vez que él seguirá siendo el mismo, con su pulsera de la blanca y verde en la muñeca, sus compañeros de viaje, también. Esta ha sido solo la primera cita, tras ella vendrán el 4 de diciembre, ahora Día de la Bandera, y el 28 de febrero, ambas, citas a las que los de Santiago Abascal siempre han declinado asistir a excepción de la representación institucional del Parlamento.

"Ellos no han venido nunca", han defendido dirigentes del PP. Tampoco habían estado antes en el Gobierno de Andalucía. Para Gavira y los suyos, el padre de la patria andaluza es un "lunático separatista" que tenía como objetivo "islamizar" el territorio y que "abrazaba a Mahoma". Moreno este lunes lo ha definido como un "gran andaluz que destacaba la concordia y el diálogo como valores ético".