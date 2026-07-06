El refugio de Carlos Herrera en uno de los pueblos costeros más famosos de Cádiz: una casa de tres plantas con un espectacular jardín y camas balinesas junto a la playa

A pesar de llevar su Almería natal y la ciudad que lo vio nacer, Cuevas de Almanzora, por bandera allá adonde va, Carlos Herrera ha encontrado en otro territorio andaluz, Chiclana de la Frontera, su otro gran refugio. Es aquí donde el presentador cuenta con una impresionante vivienda de tres plantas junto al mar con un inmenso jardín con piscina y camas balinesas situado en la prestigiosa Urbanización Espíritu Santo.

Situada a apenas 40 kilómetros de la capital de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda se ha convertido en un paraíso al que acude constantemente Herrera junto a su familia y amigos para disfrutar de sus inmensas playas, su riqueza patrimonial y, sobre todo, su exquisita gastronomía, una de las grandes pasiones del comunicador.

El chalet de tres plantas en la costa gaditana de Carlos Herrera

Y para disfrutar de este enclave, Herrera y su familia disponen de un enorme chalet de tres plantas que adquirieron hace varios años y que comparte con su exmujer Mariló Montero.

Tal y como se puede ver en las distintas fotografías que el propio periodista y sus hijos han realizado en las redes sociales, este inmueble cuenta con tres plantas y un espectacular jardín que se ha convertido en el espacio favorito de la familia y sus visitantes.

Fachada blanca, buganvillas y arquitectura mediterránea en Cádiz

Para adentrarse en esta vivienda, es necesario acceder por un camino de piedra natural que lleva a la inmensa fachada blanca de la vivienda y un porche decorado con buganvillas que llenan de color esta casa caracterizada por su arquitectura mediterránea y andaluza.

Esta vivienda ofrece todas las comodidades y amplios ventanales y terrazas que llenan de luz el inmueble, además de una cocina moderna con isla en su centro, un gimnasio completamente equipado y un despacho decorado con distintos detalles personales y profesionales.

Bodega con barra de bar y jardín con piscina

Además, Herrera ha convertido el sótano de la vivienda en una bodega con barra de bar para disfrutar de su pasión por la buena gastronomía, y ha decorado la estancia con fotos y recuerdos personales.

Pero la parte más destacada y utilizada durante el verano por Herrera es su inmenso jardín, decorado con grandes macetas, césped natural, piscina y varias zonas de sombra con estructuras de cañizo y camas balinesas.

Chill outs, porches y vistas a Doñana desde la vivienda de Carlos Herrera

En este jardín, se pueden encontrar desde distintas mesas y sillas para recibir invitados hasta enormes 'chill outs' con sillones blancos para disfrutar del aire libre, todo ello decorado con tonos neutros para mantener el estilo relajado y minimalista del entorno.

Un patio que permite disfrutar en su amplia extensión de las mejores vistas de la costa gaditana, además de contemplar la desembocadura del Guadalquivir con el Parque de Doñana al fondo.