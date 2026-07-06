El SAS cubre al límite las plazas para radiólogos pero más de la mitad de los médicos suspenden las oposiciones

La escasez de especialistas en Radiodiagnóstico también se refleja en las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Junta de Andalucía ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la relación provisional de aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir 76 plazas de Facultativo Especialista de Área (FEA) de Radiodiagnóstico, una categoría especialmente tensionada por la falta de profesionales. En total, solo 80 médicos han logrado superar el proceso selectivo, apenas cuatro más que las plazas ofertadas.

La convocatoria, correspondiente a las ofertas públicas de empleo de 2022, 2023 y 2024, reunió a 209 aspirantes admitidos -206 por turno libre y tres por promoción interna- que se examinaron el pasado 20 de septiembre de 2025. Tras sumar la nota del examen y la valoración de los méritos profesionales, únicamente 80 facultativos han superado provisionalmente el concurso-oposición: 77 por turno libre y tres por promoción interna. En términos porcentuales, solo el 38,3 % de los candidatos ha conseguido superar el proceso.

Retrasos en los cribados, falta de plantilla

La resolución llega meses después de que los fallos en el programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama pusieran de manifiesto la falta de radiólogos en el sistema sanitario público. Los retrasos acumulados a la hora de informar a las pacientes del resultado de sus mamografías (en aquellos casos BIRADS-3) llevaron a la Junta de Andalucía a reconocer las dificultades para ampliar las plantillas de Radiodiagnóstico y a anunciar un plan para incorporar 65 nuevos especialistas durante los próximos años.

La escasez de estos profesionales va mucho más allá del cribado de cáncer de mama. Los radiólogos son los especialistas encargados de interpretar pruebas de imagen como mamografías, TAC, resonancias magnéticas o ecografías, fundamentales para diagnosticar un amplio abanico de enfermedades. Su falta repercute tanto en los programas de detección precoz como en la actividad diaria de los hospitales. Sin embargo, el alcance real de esos retrasos resulta difícil de medir, ya que la Junta de Andalucía dejó de publicar hace cinco años los tiempos de espera de las pruebas diagnósticas.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con 625 especialistas en Radiodiagnóstico, una cifra que sitúa a Andalucía por debajo de la media nacional de radiólogos por habitante. El plan anunciado tras la crisis del cribado supondría un incremento cercano al 10 % de la plantilla actual. No obstante, esa futura incorporación de profesionales no debe confundirse con esta oferta pública de empleo, cuyo objetivo es cubrir las vacantes acumuladas durante los años 2022, 2023 y 2024.

El SAS no tendrá lista de espera para radiólogos

En este contexto, la resolución provisional de la oposición cobra especial relevancia. La convocatoria ofertaba 61 plazas por turno libre y 15 por promoción interna, distribuidas por toda Andalucía. Los aspirantes disponen ahora de 15 días hábiles para presentar alegaciones antes de que el SAS publique la relación definitiva de personas que obtendrán plaza.

Los resultados dejan dos consecuencias inmediatas. La primera es que el SAS podrá cubrir todas las plazas convocadas por turno libre, aunque 12 de las 15 reservadas para promoción interna quedarán previsiblemente desiertas, ya que únicamente tres candidatos han superado el proceso por esta vía. La segunda es que el margen para futuras renuncias será muy reducido: al haber solo cuatro aspirantes más que plazas convocadas, cualquier desistimiento podría dejar vacantes sin cubrir, ya que apenas existiría una lista de candidatos aprobados a la que recurrir.

Una macroproyección de oposiciones para 2027

La próxima oportunidad para conseguir una plaza fija en la sanidad pública andaluza no se librará este año. La Junta de Andalucía prepara una nueva macrooposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2027, una convocatoria que volverá a mover a decenas de miles de aspirantes y que partirá ya de una base de 10.289 plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público de 2025. A esa cifra se sumarán las vacantes que se generen y queden disponibles al cierre de este año.

El movimiento confirma, por lo tanto, un cambio de ritmo. 2026 no será el año de los nuevos exámenes del SAS, pese a las expectativas que se habían generado a comienzos del año. La Consejería de Sanidad opta por reservar la nueva convocatoria para 2027 y repetir el esquema utilizado en 2025: agrupar plazas de distintas anualidades en un gran proceso selectivo.

La decisión tiene una explicación práctica: el SAS aún está terminando de digerir la última macrooposición. En 2025 lanzó uno de los mayores procesos selectivos de su historia, con 21.953 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024. Entre ellas, las plazas para radiólogos. Aquella convocatoria generó cerca de 182.000 solicitudes y llenó aulas de examen durante meses, pero todavía continúa en fase de resolución, con la publicación de listados provisionales y definitivos por categorías. Por lo tanto, será 2027 el año en que los profesionales vuelvan a pasar por examen para conseguir una plaza fija.