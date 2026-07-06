Vox avanza que tendrá cargos en Canal Sur, pero aún negocia con el PP

Vox ha avanzado este lunes que aspira a ocupar cargos en organismos públicos andaluces, entre ellos la televisión pública Canal Sur, aunque todavía negocia con el PP la fórmula para articular esa participación tras cerrar un acuerdo para el Gobierno de Andalucía.

El acuerdo cerrado entre PP y Vox para investir como presidente a Juanma Moreno prevé integrar al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en el Ejecutivo 'popular' con una súper consejería de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación que también tiene rango de vicepresidencia. El pacto incluye el concepto de prioridad nacional, medidas contra la inmigración y los menores migrantes no acompañados y la Agenda 2030, bajadas de impuestos o lucha contra la 'okupación', entre otras.

Negociación para tener presencia en Canal Sur

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha avanzado que al margen de las conversaciones para la conformación del Gobierno autonómico las partes llevan a cabo "una negociación separada" para "tener presencia" en otros organismos públicos. Fúster ha sido requerido expresamente por Canal Sur, donde Vox ya tiene un consejero: el director de comunicación del partido, Álvaro Zancajo. Fuentes del partido matizan que la idea pasa por incluir a otro consejero en la tele pública andaluza.

"Debemos velar por la libertad de pensamiento, que no haya vetos de ningún partido y, en ningún caso, como ocurre en otras televisiones, Vox sea relegado o apartado", ha resumido el portavoz nacional de la formación.

Fúster ha declarado que Vox está "satisfecho" con el acuerdo, pero ha reconocido que la "proporcionalidad" respecto al resultado electoral --el PP obtuvo 53 escaños, quedándose a sólo dos de la mayoría absoluta-- les recorta su campo de acción. "Hemos llegado lejos, pero hasta lo que queríamos hacer hay un amplio trecho que hay que recorrer", ha indicado el portavoz.

Así, Fúster ha advertido de que los gobiernos de coalición con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía son "el paso intermedio" y "condicionar" a los 'populares' "no es el techo" de los de Abascal. "Los acuerdos son pasos, instrumentos, pruebas de que nuestras ideas funcionan, pero nuestro objetivo es gobernar en solitario en el futuro para aplicar nuestro programa sin cesiones", ha agregado.