Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chiringuitos en AndalucíaPolémica tranvibúsJuan Luis Guerra en SevillaVox no cambiará su idearioToma de posesión MorenoCarlos HerreraPiscinas baratas SevillaFotogalería Toma posesiónBañista Mazagón
instagramlinkedin

Vox avanza que tendrá cargos en Canal Sur, pero aún negocia con el PP

Vox busca tener representación en Canal Sur y otros organismos públicos andaluces, negociando por separado con el PP la estructura de participación

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

Vox ha avanzado este lunes que aspira a ocupar cargos en organismos públicos andaluces, entre ellos la televisión pública Canal Sur, aunque todavía negocia con el PP la fórmula para articular esa participación tras cerrar un acuerdo para el Gobierno de Andalucía.

El acuerdo cerrado entre PP y Vox para investir como presidente a Juanma Moreno prevé integrar al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en el Ejecutivo 'popular' con una súper consejería de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación que también tiene rango de vicepresidencia. El pacto incluye el concepto de prioridad nacional, medidas contra la inmigración y los menores migrantes no acompañados y la Agenda 2030, bajadas de impuestos o lucha contra la 'okupación', entre otras.

Negociación para tener presencia en Canal Sur

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha avanzado que al margen de las conversaciones para la conformación del Gobierno autonómico las partes llevan a cabo "una negociación separada" para "tener presencia" en otros organismos públicos. Fúster ha sido requerido expresamente por Canal Sur, donde Vox ya tiene un consejero: el director de comunicación del partido, Álvaro Zancajo. Fuentes del partido matizan que la idea pasa por incluir a otro consejero en la tele pública andaluza.

"Debemos velar por la libertad de pensamiento, que no haya vetos de ningún partido y, en ningún caso, como ocurre en otras televisiones, Vox sea relegado o apartado", ha resumido el portavoz nacional de la formación.

Fúster ha declarado que Vox está "satisfecho" con el acuerdo, pero ha reconocido que la "proporcionalidad" respecto al resultado electoral --el PP obtuvo 53 escaños, quedándose a sólo dos de la mayoría absoluta-- les recorta su campo de acción. "Hemos llegado lejos, pero hasta lo que queríamos hacer hay un amplio trecho que hay que recorrer", ha indicado el portavoz.

Noticias relacionadas y más

Así, Fúster ha advertido de que los gobiernos de coalición con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía son "el paso intermedio" y "condicionar" a los 'populares' "no es el techo" de los de Abascal. "Los acuerdos son pasos, instrumentos, pruebas de que nuestras ideas funcionan, pero nuestro objetivo es gobernar en solitario en el futuro para aplicar nuestro programa sin cesiones", ha agregado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un bañista en la playa de Mazagón, en Huelva, después de que varios testigos alertaran al 112
  2. Alerta en Matalascañas por los “gorrillas”: la Policía Local pide no pagar y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad
  3. Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking
  4. Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura
  5. El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027
  6. Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz
  7. Tres accidentes provocan atascos en las carreteras que unen Sevilla con Huelva y Cádiz en el inicio de la operación salida
  8. Muere en Sanlúcar La Mayor la primera víctima de un golpe de calor en Sevilla

Vox avanza que tendrá cargos en Canal Sur, pero aún negocia con el PP

Vox avanza que tendrá cargos en Canal Sur, pero aún negocia con el PP

La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa

La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa

Mapa de la ola de calor: estas son las zonas de Andalucía que registrarán temperaturas extremas este lunes, martes y miércoles

Mapa de la ola de calor: estas son las zonas de Andalucía que registrarán temperaturas extremas este lunes, martes y miércoles

Los cinco festivales que convierten Jaén en destino imprescindible este verano: música, pueblos con encanto y naturaleza

Los cinco festivales que convierten Jaén en destino imprescindible este verano: música, pueblos con encanto y naturaleza

El plantón de Vox a Blas Infante incomoda a Juanma Moreno y da munición a la izquierda contra el pacto andaluz

El plantón de Vox a Blas Infante incomoda a Juanma Moreno y da munición a la izquierda contra el pacto andaluz

Andalucía atiende a 800 personas por las altas temperaturas y mantiene cinco ingresados por golpes de calor

Andalucía atiende a 800 personas por las altas temperaturas y mantiene cinco ingresados por golpes de calor

El SAS cubre al límite las plazas para radiólogos pero más de la mitad de los médicos suspenden las oposiciones

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"
Tracking Pixel Contents