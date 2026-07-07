Grazalema respira tras la estabilización del incendio y el regreso de los vecinos a sus casas: "Para la extinción total llevará días"

El incendio declarado en el paraje de El Alamillo, en Grazalema, ha entrado este martes en una fase de alivio, pero no de cierre. El alcalde del municipio, Carlos García, ha llamado a la prudencia tras la estabilización del fuego y ha recordado que, aunque la situación ha mejorado de forma notable, "para su extinción faltan aún horas, quizá días". La buena noticia, no obstante, es que la población evacuada puede regresar ya a sus viviendas y que el nivel de la situación operativa del plan de emergencia ha bajado a cero.

El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado, en una atención a medios esde el Puesto de Mando Avanzado, que el incendio se ha dado por estabilizado a las diez de la mañana de este martes. "Ya no hay llamas", ha señalado tras sobrevolar la zona y participar en la reunión del Comité de Operaciones. Esa evolución ha permitido autorizar el regreso de los vecinos desalojados, la reapertura de instalaciones como el Hotel Fuerte, donde fueron evacuadas 60 personas, y la recuperación parcial de las carreteras de acceso que habían permanecido cortadas con el vecino municipio de Zahara de la Sierra. De hecho, el Ayuntamiento habilitó el pabellón de deportes municipal para atender a estas personas que finalmente, como ha explicado el propio alcalde, fueron reubicadas por el propio hotel en otros establecimientos hoteleros de la zona. "Quiero destacar la actitud resiliente de nuestros vecinos, es un nuevo golpe, sin duda", ha expliado García, en referencia a las históricas lluvias del pasado febrero que obligaron al desalojo de todo el pueblo.

Sanz ha explicado que la evolución del incendio "ha sido muy favorable" y que en estos momentos "no hay llamas, exclusivamente puntos calientes". Según ha detallado, la actuación de los medios aéreos se está centrando ya en "hacer de escoba, una labor de microcirugía" para atender posibles puntos que puedan reavivarse. El viento, ha añadido, no será protagonista en las próximas horas, aunque las altas temperaturas obligan a mantener la vigilancia.

El consejero ha subrayado que la actuación del Infoca ha sido decisiva para controlar un incendio que este lunes llegó a presentar una situación muy compleja. "La gran actuación del dispositivo Infoca ha logrado que en este momento, tras lo vivido este lunes con un incendio muy complejo, ya no haya llamas", ha afirmado. A su juicio, eso permite pasar a una situación de "seguridad, tranquilidad" y dar por superada "la fase de peligro, la fase más compleja".

Aun así, tanto la Junta como el Ayuntamiento insisten en que el operativo seguirá desplegado en la zona hasta el control y la extinción definitiva. Sanz ha recordado que esos trabajos pueden prolongarse durante varios días, especialmente por la presencia de puntos calientes.

El corcho de los alcornoques, que se encontraba en sexto año de generación, "ha hecho una labor fundamental" y ha evitado daños mayores en buena parte del arbolado

El incendio ha recorrido 222 hectáreas, aunque el consejero ha precisado que esa cifra no debe confundirse con superficie quemada. Según ha explicado, el corcho de los alcornoques, que se encontraba en sexto año de generación, "ha hecho una labor fundamental" y ha evitado daños mayores en buena parte del arbolado. "Las 222 hectáreas de superficie recorrida en ningún caso puede mezclarse con que sea la superficie que se haya quemado", ha insistido.

Carlos García se ha sumado al agradecimiento a todos los efectivos que han trabajado en circunstancias "muy complicadas" y ha destacado también la respuesta de los vecinos ante los desalojos. "Ayer tocó de nuevo tomar decisiones muy difíciles y la gente aceptó esa situación", ha señalado. La mejor noticia, ha añadido, es que "todo aquel que todavía quedaba afuera puede volver a esas viviendas".

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Sanz también ha felicitado a los intervinientes y ha destacado la coordinación entre administraciones, con una mención expresa al Ayuntamiento de Grazalema, a su alcalde y a sus concejales, a los que ha definido como "un ejemplo de colaboración y lealtad fundamental".