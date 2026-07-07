Sucesos
Cortada la A-314 por el incendio forestal en la zona de Los Visos en Barbate
El humo del incendio forestal en Barbate podría afectar a la carretera A-314 y al polígono industrial, recomendando precaución a los conductores.
La vía A-314 ha quedado cortada este martes en ambos sentidos, en concreto entre los kilómetros 0 y 7, debido al incendio forestal declarado en la zona de Los Visos en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el parque de la Breña, donde ya se han desplegado medios aéreos.
Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de Los Visos, en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el Parque de la Breña, donde ya se han movilizado medios aéreos y terrestres.
Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X actualmente trabajan en la zona 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, además de cuatro aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.
Además, desde la cuenta del Plan Infoca se ha advertido que el humo puede afectar a la carretera A-314 y a la zona trasera del polígono industrial de Barbate y recomienda a las personas el alejamiento preventivo y extremar la precaución al circular por ese tramo.
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