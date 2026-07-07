BBVA impulsa su oferta para autónomos con ventajas económicas y soluciones adaptadas a cada actividad

BBVA ha ampliado su programa de incentivos para nuevos clientes autónomos en España con el objetivo de premiar operaciones habituales vinculadas a su actividad profesional. La nueva promoción incorpora fórmulas más flexibles y adaptadas a los hábitos financieros actuales, con bonificaciones asociadas a la domiciliación de ingresos, el uso de la tarjeta, el pago de recibos, la operativa con Bizum y el mantenimiento de saldo en cuenta.

La propuesta responde a la realidad de un colectivo diverso, que necesita soluciones sencillas, digitales y adaptadas a la forma en que gestiona su negocio. Por ello, BBVA ha diseñado un modelo que permite a cada autónomo acceder a distintas bonificaciones en función del uso que haga de los productos y servicios del banco, sin exigir una única operativa ni penalizar a quienes combinan diferentes formas de gestionar su actividad.

La promoción se articula en torno a cinco indicadores principales: ingresos, tarjeta, recibos, saldo y Bizum. El cliente puede elegir qué requisitos cumplir, sin permanencia ni penalizaciones. La bonificación por la domiciliación de ingresos es de 400 euros, mientras que las asociadas al uso de tarjeta y a la domiciliación de recibos ascienden a 120 euros cada una.

BBVA incorpora también Bizum como incentivo incremental, con una bonificación de 120 euros para los nuevos clientes que lo utilicen. Esta inclusión responde al crecimiento de una solución cada vez más habitual para enviar dinero y realizar pagos de forma inmediata. Asimismo, el mantenimiento de un saldo mensual mínimo de 10.000 euros permite acceder a una bonificación adicional de 300 euros.

Una oferta sectorial para acompañar mejor a cada negocio

Junto a esta propuesta transversal, BBVA avanza en la sectorización de su oferta para autónomos, con soluciones y asesoramiento ajustados a las necesidades específicas de cada actividad. La entidad personaliza la relación con el cliente en sectores como hostelería, agro, salud y farmacia, transporte o franquicias, entre otros, mediante equipos especializados que conocen las dinámicas de cada negocio y pueden acompañar al autónomo en decisiones clave como la gestión de cobros, la financiación de inversiones, el circulante, la digitalización o la planificación de su actividad.

Oferta de valor

Más allá de los incentivos económicos, BBVA pone a disposición de los autónomos una propuesta específica para facilitar la gestión de su negocio. La entidad ofrece soluciones de cobro adaptadas a cualquier actividad, desde terminales de punto de venta tradicionales hasta herramientas que permiten convertir el teléfono móvil en un TPV. Además, los nuevos clientes pueden acceder a financiación en condiciones preferentes para afrontar inversiones, cubrir necesidades de circulante o impulsar nuevos proyectos empresariales.

La oferta se completa con una experiencia digital diseñada para que los autónomos puedan gestionar su actividad desde cualquier lugar. A través de la app y la web de BBVA pueden consultar su posición financiera, realizar pagos y cobros, contratar productos o acceder a herramientas que les ayudan a organizar mejor las finanzas de su negocio. Todo ello acompañado por el asesoramiento de gestores especializados que conocen las necesidades de este colectivo.

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El director de pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha señalado que “los autónomos desempeñan un papel esencial en la economía española y representan una parte fundamental del tejido productivo del país. Con esta iniciativa, BBVA refuerza su apuesta por acompañarles en todas las etapas de su actividad, ofreciéndoles soluciones que combinan financiación, tecnología y asesoramiento para ayudarles a afrontar los retos de su día a día y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento”.

Fuente: La Opinión de Málaga