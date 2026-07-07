La Cámara de Comercio de Huelva pide que no se coja el tren: "Es una auténtica yincana"

La Cámara de Comercio de Huelva ha expresado su máxima preocupación por el deterioro del servicio ferroviario que conecta la provincia con el resto del país. Considera que la situación ha alcanzado un punto crítico y recomienda que quienes tengan previsto viajar desde o hacia Huelva opten por otros medios de transporte cuando sea posible, hasta que se acredite públicamente que el servicio vuelve a prestarse con garantías de fiabilidad, normalidad y seguridad.

Su presidente, Daniel Toscano, ha asegurado que viajar en tren desde la provincia "se ha convertido en una auténtica yincana", al considerar que cada desplazamiento está marcado por la incertidumbre sobre la puntualidad, posibles averías o retrasos.

Recomendación sobre el tren

Tras las últimas incidencias registradas y el reciente accidente, Toscano ha realizado un llamamiento público para que los viajeros eviten utilizar esta línea ferroviaria siempre que tengan una alternativa. Además, ha señalado que la actual ola de calor incrementa la preocupación, al considerar especialmente relevante que no se haya podido garantizar que los problemas relacionados con la climatización de los trenes y otras incidencias hayan quedado definitivamente resueltos.

El presidente de la Cámara sostiene que, mientras no exista esa garantía, lo más prudente es recomendar el uso de medios de transporte alternativos para evitar que los usuarios afronten una situación de incertidumbre.

Exigen inversiones urgentes

La Cámara de Comercio de Huelva recuerda que lleva años reclamando inversiones en las infraestructuras ferroviarias y denunciando el deterioro progresivo del servicio. También lamenta que la provincia continúe siendo una de las peor comunicadas por ferrocarril pese al proceso de transformación económica e industrial que atraviesa, con inversiones vinculadas a sectores como la industria, la energía, la minería o la logística.

Por todo ello, la institución reclama al Ministerio de Transportes, ADIF y Renfe la adopción inmediata de medidas extraordinarias que permitan recuperar la confianza de los usuarios, garantizar un servicio fiable y acelerar las inversiones pendientes.

La Cámara concluye que, mientras esa situación no cambie, mantendrá su recomendación de actuar con prudencia y priorizar la seguridad y el bienestar de las personas.